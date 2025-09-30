26 trucos y consejos para iOS: cómo maximizar tu experiencia con el iPhone

iOS 26 es una de las actualizaciones más versátiles de Apple, repleta de mejoras sutiles y nuevas funciones potentes. Desde widgets y fuentes personalizados hasta notificaciones y automatización más inteligentes, hay mucho que explorar. Sin embargo, con tantas herramientas y ajustes, puede ser abrumador saber por dónde empezar.

En esta guía, te mostraré los principales 26 trucos y consejos para iOS, explicando no solo cómo usarlos, sino también por qué marcan la diferencia. Al final, tu iPhone se sentirá más rápido, inteligente y personalizado que nunca.

Personaliza tu pantalla de inicio

Uno de los cambios más notables de iOS 26 es la mayor flexibilidad para personalizar la pantalla de inicio. Pequeños ajustes aquí pueden marcar una gran diferencia en la usabilidad y la estética. Aquí te explicamos cómo sacarle el máximo partido:

Añade widgets que realmente te ayuden: Los widgets no son solo decorativos; pueden hacer que tus rutinas diarias sean más eficientes. Por ejemplo, los widgets de clima, calendario y tareas te permiten ver información importante de un vistazo. Consulta nuestro resumen de los 10 mejores widgets de iOS 26 para una experiencia productiva para encontrar los que mejor se adapten a tu flujo de trabajo.

Usa la app Atajos para la automatización: La app Atajos es un cambio radical para la productividad. Puedes automatizar las rutinas matutinas, establecer recordatorios para las tareas de trabajo o incluso activar secuencias complejas como activar No molestar al iniciar aplicaciones específicas. Una vez que te acostumbres, te preguntarás cómo has podido vivir sin atajos.

Cambia las fuentes y los estilos de texto: iOS 26 permite una mayor flexibilidad con las fuentes del sistema. Al ajustar el tamaño del texto, habilitar el texto en negrita o instalar fuentes compatibles, puedes personalizar la interfaz de tu iPhone. Aquí tienes una guía útil sobre cómo cambiar las fuentes en iOS 26 para un aspecto pulido y personalizado.



Estos cambios hacen que tu pantalla de inicio sea funcional y visualmente atractiva, lo que te permite acceder a aplicaciones e información clave de forma más rápida y sencilla.

Domina las funciones de mensajería y comunicación

iOS 26 introduce varias mejoras en la mensajería que pueden transformar la forma en que te comunicas:

Crea encuestas en chats grupales: Las encuestas facilitan la toma de decisiones en grupo. Ya sea para planificar eventos o elegir lugares para almorzar, ahora puedes crear encuestas en Mensajes para obtener información instantánea de todos.



Las encuestas facilitan la toma de decisiones en grupo. Ya sea para planificar eventos o elegir lugares para almorzar, ahora puedes crear encuestas en Mensajes para obtener información instantánea de todos. Stickers y reacciones mejoradas: Los stickers expresivos y las reacciones táctiles añaden más personalidad a las conversaciones, haciendo que los textos sean más atractivos e interactivos.



Los stickers expresivos y las reacciones táctiles añaden más personalidad a las conversaciones, haciendo que los textos sean más atractivos e interactivos. Conversaciones fijadas: Mantén tus chats más importantes en la parte superior, para que nunca te pierdas un mensaje de familiares, colegas o amigos.



Al explorar estas funciones de mensajería, puedes agilizar las conversaciones y hacer que tus chats sean más atractivos.

Mejora la productividad

iOS 26 es más que estilo; se trata de hacer las cosas de manera eficiente. Hay varios ajustes que pueden aumentar tu productividad:

Modos de concentración: Los modos de concentración personalizados te permiten filtrar las notificaciones según el contexto, como el trabajo, el sueño o el tiempo personal. Esto garantiza que solo veas lo que es relevante cuando lo necesitas.



Los modos de concentración personalizados te permiten filtrar las notificaciones según el contexto, como el trabajo, el sueño o el tiempo personal. Esto garantiza que solo veas lo que es relevante cuando lo necesitas. Notificaciones inteligentes: iOS 26 puede priorizar las alertas, por lo que tu atención solo se centra en los mensajes más importantes.



iOS 26 puede priorizar las alertas, por lo que tu atención solo se centra en los mensajes más importantes. Gestión de aplicaciones en segundo plano: Limitar qué aplicaciones se actualizan en segundo plano reduce el consumo de batería y el uso de datos, lo que permite que tu iPhone siga respondiendo durante todo el día.



La integración de estos consejos de productividad con los widgets y atajos adecuados crea una experiencia de iPhone fluida y eficiente.

Descubre funciones y gestos ocultos

Algunas de las herramientas más geniales de iOS 26 son sutiles, pero pueden mejorar drásticamente la usabilidad:

Escenas espaciales: Mejora los diseños de las aplicaciones con profundidad y movimiento para una experiencia visual dinámica.



Mejora los diseños de las aplicaciones con profundidad y movimiento para una experiencia visual dinámica. Texto en vivo: Interactúa con el texto en fotos, capturas de pantalla o documentos escaneados para copiar, buscar o traducir contenido rápidamente.



Interactúa con el texto en fotos, capturas de pantalla o documentos escaneados para copiar, buscar o traducir contenido rápidamente. Atajos de accesibilidad: Personaliza los gestos para navegar por tu iPhone más rápidamente, especialmente útil para la multitarea o las necesidades de accesibilidad.



Para una comprensión más profunda de cómo se comparan estas funciones con las versiones anteriores de iOS, consulta iOS 18.7 vs iOS 26.

Optimización de la batería y el rendimiento

Incluso el iPhone con más funciones está limitado por su batería. iOS 26 te ofrece varias formas de mejorar la eficiencia:

Ajusta las animaciones y los efectos de movimiento: Reducir las animaciones del sistema puede ahorrar energía y hacer que tu dispositivo se sienta más receptivo.

Optimiza la actualización de aplicaciones en segundo plano: Identifica qué aplicaciones realmente requieren actualizaciones en segundo plano y desactiva el resto.

Ajusta la configuración del sistema: Usar la mejor configuración de iOS 26 garantiza que tu iPhone encuentre un equilibrio entre el rendimiento y la duración de la batería de manera efectiva.

Al combinar estos ajustes, puedes disfrutar de todas las funciones de iOS 26 sin preocuparte por la carga frecuente.

Solución de problemas comunes

Incluso con las mejoras de iOS 26, aún pueden ocurrir problemas menores. Los problemas comunes incluyen:

Notificaciones que no aparecen como se espera.



Iconos borrosos o desalineados.



Bloqueos ocasionales de aplicaciones.



Apple ha abordado muchos de estos errores en las actualizaciones, y soluciones como ajustar los widgets, cambiar las fuentes o revisar la configuración de accesibilidad pueden ayudar a resolver estos problemas.

Conclusión

iOS 26 no es solo una actualización; es un conjunto de herramientas para una experiencia de iPhone más inteligente y personalizada. Desde personalizar tu pantalla de inicio con widgets y fuentes hasta dominar las funciones avanzadas de mensajería, aumentar la productividad con los modos de concentración y optimizar la duración de la batería, estos trucos y consejos de iOS 26 hacen que tu dispositivo funcione para ti.

Explorar estas funciones no solo mejora la eficiencia, sino que también mejora la experiencia general de interactuar con tu iPhone. Experimenta con ellos, combina trucos y descubre lo potente que puede ser tu iPhone con iOS 26.