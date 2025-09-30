Cómo crear encuestas en mensajes en iOS 26 (guía paso a paso)

Si alguna vez ha intentado tomar una decisión grupal por mensaje de texto sobre dónde comer, cuándo reunirse o qué película ver, sabe lo caótico que puede ser con un sinfín de respuestas. Apple finalmente abordó este problema con iOS 26, introduciendo encuestas en Mensajes. Esta nueva función le permite hacer una pregunta, añadir opciones y dejar que amigos o familiares voten directamente dentro de su chat. Es limpio, divertido y ahorra mucho tiempo.

En esta guía, le mostraré cómo crear encuestas en Mensajes en iOS 26, explicaré cómo funciona la votación y compartiré consejos para aprovecharlo al máximo. Al final, estará ejecutando chats grupales más fluidos sin el caos.

Lo que necesita antes de crear encuestas en iOS 26

Antes de empezar, asegúrese de que su configuración esté lista:

Compatibilidad del dispositivo – No todos los iPhone o iPad pueden ejecutar iOS 26. Consulte la lista de compatibilidad de iOS 26 para confirmar que su dispositivo lo admite.



– No todos los iPhone o iPad pueden ejecutar iOS 26. Consulte la lista de compatibilidad de iOS 26 para confirmar que su dispositivo lo admite. Actualizar a iOS 26 – Vaya a Ajustes > General > Actualización de software y asegúrese de que está ejecutando la última versión.



– Vaya a Ajustes > General > Actualización de software y asegúrese de que está ejecutando la última versión. Activar iMessage – Las encuestas solo funcionan en chats de iMessage, no en SMS estándar.



Guía paso a paso: cómo crear encuestas en mensajes en iOS 26

Aquí le mostramos cómo puede empezar a usar encuestas en chats grupales:

Abra Mensajes y seleccione el chat grupal donde desea añadir una encuesta.

Toque el icono “+” en la barra de herramientas de la aplicación.

Elija “Encuesta” de las opciones disponibles.

Introduzca su pregunta (p. ej., “¿Dónde deberíamos quedar para comer?”).

Añada sus opciones (como “Pizza”, “Sushi” o “Hamburguesas”).

Toque Enviar, y la encuesta aparecerá en el hilo del chat.



¡Eso es todo! Todos en la conversación ahora pueden emitir su voto.

Cómo pueden votar los participantes y ver los resultados

Una vez que envíe una encuesta:

Los participantes tocan su elección.



Los resultados se actualizan en tiempo real a medida que llegan los votos.



a medida que llegan los votos. Verá los totales y los porcentajes directamente en el hilo.



Como creador de la encuesta, puede decidir cuándo cerrar la votación.



Es tan fácil como reaccionar a un mensaje, pero mucho más organizado.

Consejos para aprovechar al máximo las encuestas

Para obtener mejores resultados al usar encuestas en Mensajes en iOS 26:

Sea breve y claro – Haga preguntas sencillas para evitar confusiones.



– Haga preguntas sencillas para evitar confusiones. Limite las opciones – Demasiadas opciones pueden abrumar a la gente.



– Demasiadas opciones pueden abrumar a la gente. Use las encuestas también para divertirse – Pruébelas para juegos rápidos, trivialidades o votaciones informales.



– Pruébelas para juegos rápidos, trivialidades o votaciones informales. Combínelo con otras funciones de iOS 26 – Por ejemplo, podría personalizar su chat con nuevas ideas de pantalla de inicio de iOS 26 para mantener las cosas frescas.



Solución de problemas: las encuestas no funcionan en iOS 26

Como cualquier nueva función, es posible que las encuestas no siempre funcionen sin problemas. Esto es lo que puede probar:

Actualice su dispositivo – Algunos errores se corrigen en las versiones más recientes.



– Algunos errores se corrigen en las versiones más recientes. Reinicie Mensajes – Cierre y vuelva a abrir la aplicación.



– Cierre y vuelva a abrir la aplicación. Compruebe la conexión a Internet – Las encuestas necesitan una conexión estable.



– Las encuestas necesitan una conexión estable. Corrija problemas comunes de iOS 26 – Si los problemas persisten, compruebe las correcciones relacionadas, como problemas de notificación en iOS 26 o datos móviles que no funcionan.



Si el problema persiste, puede estar relacionado con los errores generales de iOS 26 que Apple aún está resolviendo.

Conclusión

Apple ha convertido silenciosamente iMessage en una poderosa herramienta de colaboración con encuestas en iOS 26. Ya sea que esté haciendo planes de fin de semana, organizando un grupo de estudio o simplemente divirtiéndose, las encuestas traen orden al caos de los chats grupales. Y si tiene problemas, Apple ha proporcionado muchas soluciones similares a cómo solucionaría problemas como los tonos de llamada que no funcionan en iOS 26 o las alarmas que no suenan.

Ahora que sabe cómo crear encuestas en Mensajes en iOS 26, pruébelo en su próximo chat. Nunca más volverá a desplazarse sin fin por las respuestas del grupo.