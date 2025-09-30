Wie man Umfragen in Nachrichten auf iOS 26 erstellt (Schritt-für-Schritt-Anleitung)

Wenn Sie jemals versucht haben, eine Gruppenentscheidung per Textnachricht zu treffen – sei es, wo man essen geht, wann man sich trifft oder welchen Film man ansieht –, wissen Sie, wie chaotisch es mit endlosen Antworten werden kann. Apple hat dieses Problem mit iOS 26 endlich angegangen und Umfragen in Nachrichten eingeführt. Diese neue Funktion ermöglicht es Ihnen, eine Frage zu stellen, Optionen hinzuzufügen und Freunde oder Familie direkt in Ihrem Chat abstimmen zu lassen. Es ist übersichtlich, macht Spaß und spart viel Zeit.

In dieser Anleitung zeige ich Ihnen, wie Sie Umfragen in Nachrichten auf iOS 26 erstellen, erkläre, wie die Abstimmung funktioniert, und gebe Tipps, wie Sie das Beste daraus machen können. Am Ende werden Sie reibungslosere Gruppenchats führen, ohne das Chaos.

Was Sie vor dem Erstellen von Umfragen auf iOS 26 benötigen

Bevor Sie loslegen, stellen Sie sicher, dass Ihr Setup bereit ist:

Gerätekompatibilität – Nicht jedes iPhone oder iPad kann iOS 26 ausführen. Überprüfen Sie die iOS 26 Kompatibilitätsliste, um zu bestätigen, dass Ihr Gerät es unterstützt.



– Nicht jedes iPhone oder iPad kann iOS 26 ausführen. Überprüfen Sie die iOS 26 Kompatibilitätsliste, um zu bestätigen, dass Ihr Gerät es unterstützt. Auf iOS 26 aktualisieren – Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate und stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version ausführen.



– Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate und stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version ausführen. iMessage aktivieren – Umfragen funktionieren nur in iMessage-Chats, nicht in Standard-SMS.



Schritt-für-Schritt-Anleitung: Umfragen in Nachrichten auf iOS 26 erstellen

So können Sie Umfragen in Gruppenchats verwenden:

Nachrichten öffnen und den Gruppenchat auswählen, dem Sie eine Umfrage hinzufügen möchten.

Tippen Sie auf das „+“-Symbol in der App-Symbolleiste.

Wählen Sie „Umfrage“ aus den verfügbaren Optionen.

Geben Sie Ihre Frage ein (z. B. „Wo sollen wir uns zum Mittagessen treffen?“).

Fügen Sie Ihre Optionen hinzu (wie „Pizza“, „Sushi“ oder „Burger“).

Tippen Sie auf Senden, und die Umfrage erscheint im Chatverlauf.



Das war’s! Jeder in der Unterhaltung kann nun seine Stimme abgeben.

Wie Teilnehmer abstimmen und Ergebnisse ansehen können

Sobald Sie eine Umfrage senden:

Teilnehmer tippen auf ihre Wahl.



Ergebnisse aktualisieren sich in Echtzeit , wenn Stimmen eingehen.



, wenn Stimmen eingehen. Sie sehen Gesamtzahlen und Prozentsätze direkt im Verlauf.



Als Ersteller der Umfrage können Sie entscheiden, wann die Abstimmung geschlossen wird.



Es ist so einfach wie auf eine Nachricht zu reagieren, aber viel organisierter.

Tipps, um das Beste aus Umfragen herauszuholen

Um bessere Ergebnisse bei der Verwendung von Umfragen in Nachrichten auf iOS 26 zu erzielen:

Halten Sie es kurz und klar – Stellen Sie einfache Fragen, um Verwirrung zu vermeiden.



– Stellen Sie einfache Fragen, um Verwirrung zu vermeiden. Optionen begrenzen – Zu viele Auswahlmöglichkeiten können überfordern.



– Zu viele Auswahlmöglichkeiten können überfordern. Nutzen Sie Umfragen auch zum Spaß – Probieren Sie sie für schnelle Spiele, Quizfragen oder lockere Abstimmungen aus.



– Probieren Sie sie für schnelle Spiele, Quizfragen oder lockere Abstimmungen aus. Kombinieren Sie mit anderen iOS 26 Funktionen – Zum Beispiel könnten Sie Ihren Chat mit neuen iOS 26 Home-Bildschirm-Ideen anpassen, um die Dinge frisch zu halten.



Fehlerbehebung: Umfragen funktionieren nicht auf iOS 26

Wie jede neue Funktion funktionieren Umfragen möglicherweise nicht immer reibungslos. Hier ist, was Sie versuchen können:

Aktualisieren Sie Ihr Gerät – Einige Fehler werden in neueren Versionen behoben.



– Einige Fehler werden in neueren Versionen behoben. Nachrichten neu starten – Schließen Sie die App und öffnen Sie sie erneut.



– Schließen Sie die App und öffnen Sie sie erneut. Internetverbindung prüfen – Umfragen benötigen eine stabile Verbindung.



– Umfragen benötigen eine stabile Verbindung. Häufige iOS 26 Probleme beheben – Wenn Probleme weiterhin bestehen, überprüfen Sie verwandte Lösungen, wie z. B. Benachrichtigungsprobleme auf iOS 26 oder nicht funktionierende mobile Daten.



Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte es mit den allgemeinen iOS 26 Fehlern zusammenhängen, die Apple noch behebt.

Fazit

Apple hat iMessage mit Umfragen in iOS 26 still und leise in ein leistungsstarkes Kollaborationstool verwandelt. Egal, ob Sie Wochenendpläne schmieden, eine Lerngruppe organisieren oder einfach nur Spaß haben, Umfragen bringen Ordnung in das Chaos von Gruppenchats. Und wenn Sie auf Probleme stoßen, hat Apple zahlreiche Lösungen bereitgestellt, ähnlich wie Sie Probleme wie nicht funktionierende Klingeltöne auf iOS 26 oder nicht klingelnde Wecker beheben würden.

Jetzt, da Sie wissen, wie Sie Umfragen in Nachrichten auf iOS 26 erstellen, probieren Sie es in Ihrem nächsten Chat aus. Sie werden nie wieder zu endlosem Scrollen durch Gruppenantworten zurückkehren.