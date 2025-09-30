Hoe maak je polls in berichten op iOS 26 (stap-voor-stap handleiding)

Als je ooit via berichten een groepsbeslissing hebt proberen te nemen over waar te eten, wanneer af te spreken of welke film te kijken, weet je hoe chaotisch het kan worden met eindeloze antwoorden. Apple heeft dit probleem eindelijk aangepakt met iOS 26 door polls in Berichten te introduceren. Met deze nieuwe functie kun je een vraag stellen, opties toevoegen en vrienden of familie direct in je chat laten stemmen. Het is overzichtelijk, leuk en bespaart veel tijd.

In deze handleiding laat ik je zien hoe je polls maakt in Berichten op iOS 26, leg ik uit hoe het stemmen werkt en deel ik tips om er het meeste uit te halen. Aan het eind kun je soepelere groepschats voeren zonder de chaos.

Wat je nodig hebt voordat je polls maakt op iOS 26

Controleer eerst of je setup klaar is:

Apparaatcompatibiliteit – Niet elke iPhone of iPad kan iOS 26 draaien. Controleer de iOS 26 compatibiliteitslijst om te bevestigen dat je apparaat het ondersteunt.



– Niet elke iPhone of iPad kan iOS 26 draaien. Controleer de iOS 26 compatibiliteitslijst om te bevestigen dat je apparaat het ondersteunt. Update naar iOS 26 – Ga naar Instellingen > Algemeen > Software-update en zorg dat je de nieuwste versie gebruikt.



– Ga naar Instellingen > Algemeen > Software-update en zorg dat je de nieuwste versie gebruikt. Activeer iMessage – Polls werken alleen in iMessage-chats, niet in standaard SMS.



Stap-voor-stap handleiding: hoe maak je polls in berichten op iOS 26

Zo kun je polls gebruiken in groepschats:

Open Berichten en selecteer de groepschat waar je een poll wilt toevoegen.

Tik op het “+” icoon in de app-werkbalk.

Kies “Poll” uit de beschikbare opties.

Voer je vraag in (bijvoorbeeld “Waar gaan we lunchen?”).

Voeg je opties toe (zoals “Pizza”, “Sushi” of “Burgers”).

Tik op Verzenden, en de poll verschijnt in de chat.



Dat is het! Iedereen in het gesprek kan nu stemmen.

Hoe deelnemers kunnen stemmen en resultaten bekijken

Zodra je een poll verstuurt:

Deelnemers tikken op hun keuze.



Resultaten worden realtime bijgewerkt zodra stemmen binnenkomen.



bijgewerkt zodra stemmen binnenkomen. Je ziet totalen en percentages direct in de chat.



Als maker van de poll kun je beslissen wanneer de stemming wordt gesloten.



Het is net zo makkelijk als reageren op een bericht, maar veel georganiseerder.

Tips om het meeste uit polls te halen

Voor betere resultaten bij het gebruik van polls in Berichten op iOS 26:

Houd het kort en duidelijk – Stel eenvoudige vragen om verwarring te voorkomen.



– Stel eenvoudige vragen om verwarring te voorkomen. Beperk de opties – Te veel keuzes kunnen mensen overweldigen.



– Te veel keuzes kunnen mensen overweldigen. Gebruik polls ook voor plezier – Probeer ze voor snelle spelletjes, quiz of casual stemmingen.



– Probeer ze voor snelle spelletjes, quiz of casual stemmingen. Combineer met andere iOS 26 functies – Je kunt bijvoorbeeld je chat aanpassen met nieuwe iOS 26 beginscherm-ideeën om het fris te houden.



Probleemoplossing: polls werken niet op iOS 26

Zoals bij elke nieuwe functie werken polls niet altijd vlekkeloos. Probeer dit:

Update je apparaat – Sommige bugs worden opgelost in nieuwere versies.



– Sommige bugs worden opgelost in nieuwere versies. Herstart Berichten – Sluit en heropen de app.



– Sluit en heropen de app. Controleer internetverbinding – Polls hebben een stabiele verbinding nodig.



– Polls hebben een stabiele verbinding nodig. Los veelvoorkomende iOS 26 problemen op – Als problemen aanhouden, bekijk gerelateerde oplossingen, zoals meldingsproblemen op iOS 26 of mobiele data die niet werkt.



Als het probleem aanhoudt, kan het gerelateerd zijn aan algemene iOS 26 bugs die Apple nog aan het oplossen is.

Conclusie

Apple heeft iMessage stilletjes veranderd in een krachtig samenwerkingstool met polls in iOS 26. Of je nu weekendplannen maakt, een studiegroep organiseert of gewoon plezier hebt, polls brengen orde in de chaos van groepschats. En als je problemen tegenkomt, heeft Apple veel oplossingen geboden, vergelijkbaar met het oplossen van problemen zoals ringtones die niet werken op iOS 26 of wekkers die niet afgaan.

Nu je weet hoe je polls maakt in Berichten op iOS 26, probeer het eens in je volgende chat. Je zult nooit meer teruggaan naar eindeloos scrollen door groepsantwoorden.