Los 10 mejores widgets de iOS 26 para una experiencia productiva

La actualización de iOS 26 hace que los widgets sean mejores que nunca. Los nuevos widgets integrados de Apple tienen un aspecto fantástico y funcionan sin problemas con tu dispositivo. Puedes usarlos para personalizar tu pantalla de inicio o la pantalla de bloqueo con herramientas útiles que también tienen buen aspecto.

Widgets imprescindibles en iOS 26

Tiempo

El widget Tiempo nativo ahora es compatible con fondos dinámicos y actualizaciones hiperlocales. Se ajusta según tu ubicación y la hora del día, ofreciendo previsiones por hora, calidad del aire y alertas de precipitación, todo ello con un diseño elegante y vidrioso.

Calendario

El widget Calendario de Apple es más inteligente que nunca. Se sincroniza con los modos de concentración para mostrar solo los eventos relevantes y admite múltiples fuentes de calendario. Tanto si prefieres una vista compacta como una agenda completa, se convertirá en algo esencial para tu productividad.

Fitness

El widget Fitness muestra tus anillos de actividad, resúmenes de entrenamiento y tendencias. Está optimizado tanto para usuarios ocasionales como para entusiastas del fitness, y ofrece información motivadora durante todo el día.

Baterías

Este widget realiza un seguimiento de los niveles de batería de tu iPhone y de los dispositivos conectados, como los AirPods, el Apple Watch e incluso los accesorios Bluetooth compatibles. El diseño circular del indicador encaja a la perfección en los diseños minimalistas.

Recordatorios

Con iOS 26, el widget Recordatorios admite listas inteligentes y alertas basadas en la ubicación. Puedes fijar tus listas más utilizadas y ver las tareas pendientes de un vistazo, lo que lo hace perfecto para la planificación diaria.

Notas

El widget Notas ahora es compatible con el acceso rápido a notas y las notas fijadas. Tanto si estás capturando ideas como consultando información importante, este widget mantiene tus pensamientos a solo un toque de distancia.

Reloj

El widget Reloj ofrece la hora mundial, alarmas y acceso al cronómetro. Es ideal para viajeros o equipos remotos que gestionan múltiples zonas horarias. El nuevo estilo translúcido combina bien con los fondos de pantalla de profundidad.

Noticias

Apple News ofrece los principales titulares adaptados a tus intereses. El widget admite múltiples formatos, desde destacados de una sola noticia hasta vistas previas de artículos completos. También se integra con los filtros de concentración para una lectura sin distracciones.

CarPlay

La experiencia del widget CarPlay ahora incluye accesos directos de navegación, controles multimedia e interruptores de domótica. Estos widgets se adaptan a tus hábitos de conducción y a la interfaz del vehículo.

Fotos

El widget Fotos selecciona recuerdos e imágenes destacadas de tu biblioteca. Con el reconocimiento espacial y los efectos de profundidad, añade un toque personal a tu pantalla de inicio.

¿Puedo cambiar el tamaño de los widgets nativos en iOS 26? Sí, la mayoría de los widgets nativos admiten múltiples tamaños y se pueden colocar tanto en la pantalla de inicio como en la de bloqueo. ¿Admiten los widgets nativos el modo oscuro? Absolutamente. Los widgets se adaptan al tema de tu sistema, incluyendo el modo oscuro y los fondos de pantalla personalizados. ¿Están estos widgets disponibles en iPadOS 26? Sí, casi todos son compatibles con iPadOS 26. ¿Puedo apilar widgets en iOS 26? Sí, las pilas inteligentes te permiten superponer widgets y deslizarte por ellos según sea necesario.

Mejora iOS 26 con widgets

Los widgets nativos en iOS 26 no son solo funcionales, sino que forman parte de un lenguaje de diseño cohesivo que mejora toda la experiencia de tu dispositivo. Combínalos con los mejores fondos de pantalla de iOS 26 para un aspecto visualmente unificado, y considera la posibilidad de hacer que tus aplicaciones sean claras para que tus widgets brillen.