10 meilleurs widgets iOS 26 pour une expérience productive

La mise à jour iOS 26 rend les widgets meilleurs que jamais. Les nouveaux widgets intégrés d’Apple sont superbes et fonctionnent parfaitement avec votre appareil. Vous pouvez les utiliser pour personnaliser votre écran d’accueil ou votre écran verrouillé avec des outils utiles et esthétiques.

Widgets indispensables sous iOS 26

Météo

Le widget Météo natif prend désormais en charge les arrière-plans dynamiques et les mises à jour hyperlocales. Il s’adapte en fonction de votre localisation et de l’heure de la journée, offrant des prévisions horaires, la qualité de l’air et les alertes de précipitations, le tout dans un design élégant et transparent.

Calendrier

Le widget Calendrier d’Apple est plus intelligent que jamais. Il se synchronise avec les modes Focus pour n’afficher que les événements pertinents et prend en charge plusieurs sources de calendrier. Que vous préfériez une vue compacte ou un agenda complet, il deviendra essentiel à votre productivité.

Fitness

Le widget Fitness affiche vos anneaux d’Activité, les résumés d’entraînement et les tendances. Il est optimisé pour les utilisateurs occasionnels comme pour les passionnés de fitness, offrant des aperçus motivants tout au long de la journée.

Batteries

Ce widget suit les niveaux de batterie de votre iPhone et des appareils connectés comme les AirPods, l’Apple Watch et même les accessoires Bluetooth compatibles. Le design avec jauge circulaire s’intègre parfaitement dans les dispositions minimalistes.

Rappels

Avec iOS 26, le widget Rappels prend en charge les listes intelligentes et les alertes basées sur la localisation. Vous pouvez épingler vos listes les plus utilisées et voir les tâches à effectuer en un coup d’œil, ce qui est parfait pour la planification quotidienne.

Notes

Le widget Notes prend désormais en charge l’accès aux Notes rapides et aux notes épinglées. Que vous capturiez des idées ou consultiez des informations importantes, ce widget garde vos pensées à portée de main.

Horloge

Le widget Horloge propose l’heure mondiale, les alarmes et l’accès au chronomètre. Il est idéal pour les voyageurs ou les équipes à distance gérant plusieurs fuseaux horaires. Le nouveau style translucide se marie bien avec les fonds d’écran en profondeur.

Actualités

Apple News propose les gros titres adaptés à vos centres d’intérêt. Le widget prend en charge plusieurs formats, des aperçus d’articles uniques aux prévisualisations complètes. Il s’intègre également aux filtres Focus pour une lecture sans distraction.

CarPlay

L’expérience widget CarPlay inclut désormais des raccourcis de navigation, des commandes multimédia et des commandes de maison connectée. Ces widgets s’adaptent à vos habitudes de conduite et à l’interface de votre véhicule.

Photos

Le widget Photos organise les souvenirs et les images en vedette de votre bibliothèque. Avec la conscience spatiale et les effets de profondeur, il ajoute une touche personnelle à votre écran d’accueil.

Puis-je redimensionner les widgets natifs dans iOS 26 ? Oui, la plupart des widgets natifs prennent en charge plusieurs tailles et peuvent être placés sur l’écran d’accueil et l’écran verrouillé. Les widgets natifs prennent-ils en charge le mode sombre ? Absolument. Les widgets s’adaptent au thème de votre système, y compris le mode sombre et les fonds d’écran personnalisés. Ces widgets sont-ils disponibles sur iPadOS 26 ? Oui, presque tous sont compatibles avec iPadOS 26. Puis-je empiler les widgets dans iOS 26 ? Oui, les Smart Stacks vous permettent de superposer des widgets et de les faire défiler selon vos besoins.

Améliorez iOS 26 avec les widgets

Les widgets natifs d’iOS 26 ne sont pas seulement fonctionnels, ils font partie d’un langage de conception cohérent qui améliore l’expérience globale de votre appareil. Associez-les avec les meilleurs fonds d’écran iOS 26 pour un look visuellement unifié, et envisagez de rendre vos applications transparentes pour faire briller vos widgets.