10 beste iOS 26 widgets voor een productieve ervaring

De iOS 26 update maakt widgets beter dan ooit. Apple’s nieuwe ingebouwde widgets zien er geweldig uit en werken soepel met je apparaat. Je kunt ze gebruiken om je startscherm te personaliseren of vergrendelscherm met handige tools die er ook goed uitzien.

Must-have widgets in iOS 26

Weer

De native Weer widget ondersteunt nu dynamische achtergronden en hyperlokale updates. Het past zich aan op basis van je locatie en tijdstip van de dag, en biedt uurlijkse voorspellingen, luchtkwaliteit en neerslagwaarschuwingen, allemaal in een strak, glasachtig ontwerp.

Agenda

Apple’s Agenda widget is slimmer dan ooit. Het synchroniseert met Focus-modi om alleen relevante gebeurtenissen te tonen en ondersteunt meerdere agendabronnen. Of je nu de voorkeur geeft aan een compacte weergave of een volledige agenda, het wordt essentieel voor je productiviteit.

Fitness

De Fitness widget toont je Activiteitsringen, trainingssamenvattingen en trends. Het is geoptimaliseerd voor zowel casual gebruikers als fitnessliefhebbers, en biedt motiverende inzichten gedurende de dag.

Batterijen

Deze widget houdt batterijniveaus bij voor je iPhone en verbonden apparaten zoals AirPods, Apple Watch en zelfs ondersteunde Bluetooth-accessoires. Het ronde meter-ontwerp past mooi in minimalistische lay-outs.

Herinneringen

Met iOS 26 ondersteunt de Herinneringen widget slimme lijsten en locatiegebaseerde waarschuwingen. Je kunt je meest gebruikte lijsten vastpinnen en vervallen taken in één oogopslag zien, waardoor het perfect is voor dagelijkse planning.

Notities

De Notities widget ondersteunt nu Snelle Notitie-toegang en vastgepinde notities. Of je nu ideeën vastlegt of belangrijke info raadpleegt, deze widget houdt je gedachten slechts een tik verwijderd.

Klok

De Klok widget biedt wereldtijd, wekkers en stopwatch-toegang. Het is ideaal voor reizigers of externe teams die meerdere tijdzones beheren. De nieuwe doorschijnende styling past goed bij diepte-achtergronden.

Nieuws

Apple News levert topkoppen afgestemd op je interesses. De widget ondersteunt meerdere formaten, van enkele verhaalmarkeringen tot volledige artikelvoorbeelden. Het integreert ook met Focus-filters voor afleidingsvrij lezen.

CarPlay

De CarPlay widget-ervaring bevat nu navigatiesnelkoppelingen, mediabediening en smart home-schakelaars. Deze widgets passen zich aan je rijgewoonten en voertuiginterface aan.

Foto’s

De Foto’s widget cureert herinneringen en uitgelichte afbeeldingen uit je bibliotheek. Met ruimtelijk bewustzijn en diepte-effecten voegt het een persoonlijk tintje toe aan je startscherm.

Kan ik native widgets in iOS 26 van grootte veranderen? Ja, de meeste native widgets ondersteunen meerdere groottes en kunnen op zowel het start- als vergrendelscherm worden geplaatst. Ondersteunen native widgets donkere modus? Absoluut. Widgets passen zich aan je systeemthema aan, inclusief donkere modus en aangepaste achtergronden. Zijn deze widgets beschikbaar op iPadOS 26? Ja, bijna allemaal zijn ze cross-compatibel met iPadOS 26. Kan ik widgets stapelen in iOS 26? Ja, Slimme Stapels stellen je in staat om widgets te lagen en er doorheen te vegen wanneer nodig.

Maak iOS 26 beter met widgets

Native widgets in iOS 26 zijn niet alleen functioneel—ze maken deel uit van een samenhangende ontwerptaal die je hele apparaatervaring verbetert. Combineer ze met de beste iOS 26 achtergronden voor een visueel uniforme look, en overweeg je apps transparant te maken om je widgets te laten stralen.