Cómo detener la grabación de pantalla en Mac: métodos rápidos y sencillos

Grabar la pantalla en un Mac es un salvavidas cuando necesitas capturar tutoriales, guardar una videollamada o documentar un error. Pero una vez que el trabajo está hecho, saber cómo detener la grabación de pantalla en Mac es tan importante como iniciarla. ¿La buena noticia? Apple lo hace sencillo, ya sea utilizando atajos de teclado, la barra de menú o QuickTime Player.

Me he encontrado con situaciones en las que el botón de detener parecía desaparecer, o QuickTime se congelaba a mitad de la grabación, así que sé lo frustrante que puede ser. Repasemos los mejores métodos, junto con qué hacer si la grabación de pantalla no se detiene.

Referencia rápida: métodos para detener la grabación de pantalla en Mac

Método Pasos Ideal para Botón de detener en la barra de menú Haga clic en el icono de detener en la barra de menú durante la grabación. La grabación finaliza al instante. Usuarios cotidianos que prefieren una opción visible. Atajo de teclado Pulse comando + control + esc. El método más rápido, ideal para usuarios avanzados. Reproductor QuickTime Abra QuickTime → Haga clic en Detener grabación (o utilice el botón de la barra de menú). Cuando se utiliza QuickTime para grabar.

Cada método guarda la grabación automáticamente, por lo que no hay riesgo de perder el trabajo.

Dónde se guardan las grabaciones de pantalla

De forma predeterminada, macOS guarda las grabaciones de pantalla en el Escritorio. Si eres de los que graban a menudo, esto puede saturar rápidamente tu espacio de trabajo. La buena noticia es que puedes cambiar la ubicación de guardado predeterminada en la barra de herramientas de captura de pantalla (pulsa Comando + Mayúsculas + 5).

Esto es especialmente útil si estás trabajando en varios proyectos o probando el rendimiento en diferentes Mac, como la transición de un modelo basado en Intel al nuevo M4 MacBook Air.

Solución de problemas: cuando la grabación de pantalla no se detiene

A veces, las cosas no van tan bien como deberían. Si la grabación de pantalla se niega a detenerse:

Forzar la salida de QuickTime: Abra el menú Apple → Forzar salida → QuickTime Player.



Abra el menú Apple → Forzar salida → QuickTime Player. Reiniciar el Mac: Si forzar la salida no funciona, reinicie para restablecer el proceso.



Si forzar la salida no funciona, reinicie para restablecer el proceso. Comprobar si hay errores del sistema: Si esto ocurre a menudo, podría estar relacionado con problemas del sistema, de forma similar a cuando los usuarios necesitan restablecer la PRAM en el Mac para eliminar fallos.



Si acaba de actualizar al último hardware de Mac, puede que las cosas sean más fluidas en general. Reseñas como esta mirada de un mes al M4 MacBook Air destacan lo mucho más estables que pueden ser los dispositivos más nuevos en comparación con los Mac Intel más antiguos.

Consejos para una mejor gestión de la grabación de pantalla

Establecer una ubicación de guardado personalizada: Evite el desorden guardando las grabaciones directamente en una carpeta dedicada.



Evite el desorden guardando las grabaciones directamente en una carpeta dedicada. Utilice atajos a menudo: Memorice Comando + Control + Esc, es la forma más rápida de detener la grabación.



Memorice Comando + Control + Esc, es la forma más rápida de detener la grabación. Explore herramientas de terceros: Aplicaciones como CleanShot X ofrecen más control que la grabadora integrada de macOS.



Aplicaciones como CleanShot X ofrecen más control que la grabadora integrada de macOS. Elija el Mac adecuado: Si observa que su sistema se ralentiza durante las grabaciones, la actualización a un modelo como la línea MacBook Air puede marcar una diferencia notable. ¿No está seguro de qué Mac le conviene? La herramienta Ayúdame a elegir de Apple puede guiarle.



Conclusión

Saber cómo detener la grabación de pantalla en Mac hace que capturar la pantalla sea sencillo. Ya sea que utilice la barra de menú, un atajo o QuickTime, solo toma un segundo. Y si el proceso se congela alguna vez, forzar la salida o reiniciar suele solucionar el problema.

Una vez que domine los conceptos básicos, nunca más perderá una grabación importante y, con el Mac adecuado, el proceso se vuelve aún más fluido.

Preguntas frecuentes