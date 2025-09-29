Cómo restablecer la PRAM en Mac: una guía detallada

Si su Mac empieza a fallar, ya sea un problema con la pantalla, el disco de inicio incorrecto o que los altavoces se silencien de repente, un restablecimiento rápido de la PRAM podría ser todo lo que necesite. La PRAM (Parameter Random Access Memory) almacena ajustes pequeños pero esenciales que mantienen su Mac funcionando sin problemas. Cuando estos valores se corrompen, su sistema puede comportarse de forma extraña. Afortunadamente, aprender a restablecer la PRAM en Mac es rápido, seguro y, a menudo, soluciona los problemas al instante.

He hecho esto varias veces en diferentes Mac, y es una de esas soluciones que se siente casi mágica cuando todo vuelve a la normalidad. Vamos a ello.

¿Qué es la PRAM en Mac?

La PRAM (Parameter Random Access Memory) es una pequeña sección de memoria de su Mac que contiene ajustes clave del sistema. Aquí se almacenan cosas como el volumen de los altavoces, la resolución de la pantalla, las preferencias del disco de inicio e incluso algunos comportamientos de la batería.

Cabe destacar que los Mac más nuevos también utilizan la NVRAM (memoria RAM no volátil), que tiene una función similar. Si se pregunta cuál es la diferencia, ambas almacenan ajustes que sobreviven a los reinicios, pero PRAM es un término heredado que todavía se utiliza ampliamente.

Si acaba de cambiar a Mac y tiene curiosidad por saber cómo gestiona las cosas de forma diferente en comparación con los PC, esta guía sobre por qué la gente se cambia a Mac ofrece información muy valiosa.

¿Cuándo debe restablecer la PRAM?

No es necesario restablecer la PRAM a menudo, pero puede ser un salvavidas cuando:

El Mac no se inicia correctamente.



La resolución de la pantalla se restablece continuamente o aparece incorrecta.



La zona horaria, el reloj o la hora del sistema no se sincronizan correctamente.



No se reconoce el disco de inicio.



Problemas de sonido, como la ausencia de audio o los ajustes de volumen atascados.



El teclado, el trackpad o la batería se comportan de forma extraña.



Si su Mac se siente «raro» en alguno de estos sentidos, el restablecimiento de la PRAM es una de las primeras soluciones que debe probar.

Cómo restablecer la PRAM en Mac (paso a paso)

Restablecer la PRAM lleva menos de un minuto. Aquí le explicamos cómo:

Apague completamente su Mac.

Localice las teclas: Comando (⌘) + Opción (⌥) + P + R.

Vuelva a encender su Mac e inmediatamente mantenga pulsadas estas cuatro teclas juntas.

Mantenga pulsadas las teclas durante unos 20 segundos, o hasta que escuche el sonido de inicio (en los Mac más antiguos).

Suelte las teclas y deje que su Mac se inicie normalmente.



¡Eso es todo; su PRAM está restablecida! Si desea profundizar en los atajos de inicio, consulte esta guía de combinaciones de teclas de inicio de Mac.

Qué esperar después del restablecimiento

Después de restablecer la PRAM, es posible que observe algunos cambios predeterminados:

Es posible que el volumen se restablezca al nivel de inicio.



La resolución de la pantalla podría cambiar.



Su disco de inicio seleccionado podría revertir.



Estos se pueden reconfigurar fácilmente en Ajustes del sistema. Lo importante es que su Mac ahora debería estar libre de los problemas causados por los valores corruptos de la PRAM.

Solución de problemas si el restablecimiento no funciona

Si el restablecimiento de la PRAM no soluciona el problema, tiene algunas alternativas:

Restablecer la NVRAM: En los Mac modernos, la NVRAM a menudo reemplaza a la PRAM. El proceso de restablecimiento es idéntico.



En los Mac modernos, la NVRAM a menudo reemplaza a la PRAM. El proceso de restablecimiento es idéntico. Restablecer el SMC (System Management Controller): Esto resuelve los problemas relacionados con la alimentación, la carga y el rendimiento del ventilador.



Esto resuelve los problemas relacionados con la alimentación, la carga y el rendimiento del ventilador. Comprobar la compatibilidad del hardware: Si está ejecutando la última versión de macOS en un equipo antiguo, algunos fallos pueden estar relacionados con el hardware. Por ejemplo, las diferencias entre los modelos de iMac y MacBook en 2025 podrían influir en el rendimiento.



Si está utilizando uno de los dispositivos más nuevos de la serie M de Apple, como el M4 MacBook Air, los restablecimientos de la PRAM siguen siendo válidos; sin embargo, muchos problemas ahora son gestionados automáticamente por el sistema operativo.

Preguntas frecuentes sobre el restablecimiento de la PRAM en Mac

¿Perderé datos al restablecer la PRAM?

No. La PRAM solo almacena la configuración del sistema, no los archivos personales.

¿Con qué frecuencia debo restablecer la PRAM?

Solo cuando surjan problemas. No es algo que deba hacerse de forma regular.

¿Soluciona los problemas de batería y ventilador?

A veces. Si no, intente restablecer el SMC en su lugar.

Conclusión

Saber cómo restablecer la PRAM en Mac es uno de esos trucos sencillos que pueden ahorrarle tiempo, frustración y, posiblemente, un viaje al taller de reparación. Es rápido, seguro y soluciona problemas comunes como los problemas de inicio, los problemas de pantalla y los errores de audio.

La próxima vez que su Mac no se comporte, pruebe esto antes de considerar soluciones costosas. Podría sorprenderse de lo rápido que funciona.