Comment réinitialiser la PRAM sur Mac : un guide détaillé

Si votre Mac commence à avoir des problèmes, qu’il s’agisse d’un problème d’affichage, d’un mauvais disque de démarrage ou de haut-parleurs soudainement silencieux, une réinitialisation rapide de la PRAM pourrait être tout ce dont vous avez besoin. La PRAM (Parameter Random Access Memory) stocke des paramètres petits mais essentiels qui permettent à votre Mac de fonctionner correctement. Lorsque ces valeurs sont corrompues, votre système peut se comporter étrangement. Heureusement, apprendre à réinitialiser la PRAM sur Mac est rapide, sûr et résout souvent les problèmes instantanément.

J’ai fait cela plusieurs fois sur différents Mac, et c’est l’un de ces correctifs qui semble presque magique quand tout redevient normal. Plongeons dans le sujet.

Qu’est-ce que la PRAM sur Mac ?

La PRAM (Parameter Random Access Memory) est une petite section de mémoire dans votre Mac qui conserve les paramètres système essentiels. Des éléments comme le volume des haut-parleurs, la résolution d’affichage, les préférences de disque de démarrage et même certains comportements de la batterie y sont stockés.

Il est important de noter que les Mac plus récents utilisent également la NVRAM (mémoire RAM non volatile), qui remplit une fonction similaire. Si vous vous interrogez sur la différence, les deux stockent des paramètres qui survivent aux redémarrages, mais PRAM est un terme hérité qui est encore largement utilisé.

Si vous passez tout juste au Mac et que vous êtes curieux de savoir comment il gère les choses différemment par rapport aux PC, ce guide sur les raisons pour lesquelles les gens passent au Mac donne de bons aperçus.

Quand devriez-vous réinitialiser la PRAM ?

Vous n’avez pas besoin de réinitialiser la PRAM souvent, mais cela peut être salvateur quand :

Le Mac ne démarre pas correctement.



La résolution de l’écran se réinitialise constamment ou apparaît incorrecte.



Le fuseau horaire, l’horloge ou l’heure système ne se synchronisent pas correctement.



Le disque de démarrage n’est pas reconnu.



Problèmes de son, comme absence d’audio ou paramètres de volume bloqués.



Le clavier, le trackpad ou la batterie se comportent étrangement.



Si votre Mac semble « déréglé » de l’une de ces façons, la réinitialisation de la PRAM est l’une des premières solutions à essayer.

Comment réinitialiser la PRAM sur Mac (étape par étape)

La réinitialisation de la PRAM prend moins d’une minute. Voici comment faire :

Éteignez complètement votre Mac.

Localisez les touches : Command (⌘) + Option (⌥) + P + R.

Rallumez votre Mac, et maintenez immédiatement ces quatre touches ensemble.

Continuez à maintenir pendant environ 20 secondes, ou jusqu’à ce que vous entendiez le son de démarrage (sur les Mac plus anciens).

Relâchez les touches et laissez votre Mac démarrer normalement.



C’est tout ; votre PRAM est réinitialisée ! Si vous voulez approfondir les raccourcis de démarrage, consultez ce guide des combinaisons de touches de démarrage Mac.

À quoi s’attendre après la réinitialisation

Après la réinitialisation de la PRAM, vous pourriez remarquer quelques changements par défaut :

Le volume pourrait revenir au niveau de démarrage.



La résolution d’affichage pourrait changer.



Votre disque de démarrage sélectionné pourrait être réinitialisé.



Ces paramètres peuvent être facilement reconfigurés dans les Réglages Système. L’important est que votre Mac devrait maintenant être libéré des problèmes causés par les valeurs PRAM corrompues.

Dépannage si la réinitialisation ne fonctionne pas

Si la réinitialisation de la PRAM ne résout pas le problème, vous avez quelques alternatives :

Réinitialiser la NVRAM : Sur les Mac modernes, la NVRAM remplace souvent la PRAM. Le processus de réinitialisation est identique.



Sur les Mac modernes, la NVRAM remplace souvent la PRAM. Le processus de réinitialisation est identique. Réinitialiser le SMC (Contrôleur de gestion système) : Cela résout les problèmes liés à l’alimentation, à la charge et aux performances du ventilateur.



Cela résout les problèmes liés à l’alimentation, à la charge et aux performances du ventilateur. Vérifier la compatibilité matérielle : Si vous utilisez le dernier macOS sur une machine plus ancienne, certains problèmes peuvent être liés au matériel. Par exemple, les différences entre les modèles iMac et MacBook en 2025 pourraient influencer les performances.



Si vous utilisez l’un des nouveaux appareils de la série M d’Apple, comme le MacBook Air M4, les réinitialisations PRAM s’appliquent toujours ; cependant, de nombreux problèmes sont désormais gérés automatiquement par le système d’exploitation.

FAQ sur la réinitialisation de la PRAM sur Mac

Vais-je perdre des données en réinitialisant la PRAM ?

Non. La PRAM ne stocke que les paramètres système, pas les fichiers personnels.

À quelle fréquence dois-je réinitialiser la PRAM ?

Uniquement lorsque des problèmes surviennent. Ce n’est pas quelque chose à faire régulièrement.

Est-ce que cela résout les problèmes de batterie et de ventilateur ?

Parfois. Si non, essayez plutôt de réinitialiser le SMC.

Conclusion

Savoir comment réinitialiser la PRAM sur Mac est l’un de ces trucs simples qui peuvent vous faire gagner du temps, éviter la frustration et potentiellement un voyage chez le réparateur. C’est rapide, sûr et résout les problèmes courants comme les problèmes de démarrage, d’affichage et de bugs audio.

La prochaine fois que votre Mac ne se comporte pas correctement, essayez ceci avant d’envisager des réparations coûteuses. Vous pourriez être surpris de la rapidité avec laquelle cela fonctionne.