Hoe je PRAM reset op Mac: een gedetailleerde gids

Als je Mac raar begint te doen, of het nu een schermfout is, de verkeerde opstartschijf, of je speakers die plotseling stil vallen, kan een snelle PRAM-reset alles zijn wat je nodig hebt. PRAM (Parameter Random Access Memory) slaat kleine maar essentiële instellingen op die je Mac soepel laten draaien. Wanneer deze waarden beschadigd raken, kan je systeem zich vreemd gedragen. Gelukkig is leren hoe je PRAM reset op Mac snel, veilig en lost het vaak problemen direct op.

Ik heb dit meerdere keren gedaan op verschillende Macs, en het is een van die fixes die bijna magisch aanvoelt wanneer alles weer normaal wordt. Laten we erin duiken.

Wat is PRAM op Mac?

PRAM (Parameter Random Access Memory) is een klein gedeelte van het geheugen in je Mac dat belangrijke systeeminstellingen bevat. Dingen zoals speakervolume, schermresolutie, opstartschijfvoorkeuren en zelfs sommige batterijgedragingen worden hier opgeslagen.

Het is vermeldenswaard dat nieuwere Macs ook NVRAM (non-volatile RAM) gebruiken, wat een vergelijkbare functie heeft. Als je je afvraagt wat het verschil is, beide slaan instellingen op die herstarts overleven, maar PRAM is een legacy term die nog steeds veel gebruikt wordt.

Als je net overstapt naar Mac en nieuwsgierig bent naar hoe het dingen anders beheert vergeleken met pc’s, geeft deze gids over waarom mensen overstappen naar Mac geweldige inzichten.

Wanneer moet je PRAM resetten?

Je hoeft PRAM niet vaak te resetten, maar het kan een redder in nood zijn wanneer:

  • Mac start niet goed op.
  • De schermresolutie blijft resetten of lijkt incorrect.
  • Tijdzone, klok of systeemtijd synchroniseert niet correct.
  • De opstartschijf wordt niet herkend.
  • Geluidsproblemen, zoals geen audio of vastgezette volume-instellingen.
  • Het toetsenbord, trackpad of batterij gedraagt zich vreemd.

Als je Mac op een van deze manieren “raar” aanvoelt, is een PRAM-reset een van de eerste fixes om te proberen.

Hoe je PRAM reset op Mac (stap-voor-stap)

PRAM resetten duurt minder dan een minuut. Zo doe je het:

  1. Sluit je Mac volledig af.
  2. Zoek de toetsen: Command (⌘) + Option (⌥) + P + R.
  3. Zet je Mac weer aan en houd direct deze vier toetsen samen ingedrukt.
  4. Blijf vasthouden voor ongeveer 20 seconden, of tot je de opstartchime hoort (op oudere Macs).
  5. Laat de toetsen los en laat je Mac normaal opstarten.

Dat is het; je PRAM is gereset! Als je een diepere duik wilt in opstartsnelkoppelingen, bekijk dan deze Mac opstarttoetsencombinaties gids.

Wat je kunt verwachten na de reset

Na het resetten van PRAM kun je een paar standaardveranderingen opmerken:

  • Het volume kan resetten naar het opstartniveau.
  • Schermresolutie kan veranderen.
  • Je geselecteerde opstartschijf kan terugkeren.

Deze kunnen eenvoudig opnieuw geconfigureerd worden in Systeeminstellingen. Het belangrijke is dat je Mac nu vrij moet zijn van de problemen veroorzaakt door beschadigde PRAM-waarden.

Probleemoplossing als de reset niet werkt

Als PRAM resetten het probleem niet oplost, heb je een paar alternatieven:

  • Reset NVRAM: Op moderne Macs vervangt NVRAM vaak PRAM. Het resetproces is identiek.
  • Reset de SMC (System Management Controller): Dit lost problemen op gerelateerd aan stroom, opladen en ventilatorprestaties.
  • Controleer hardwarecompatibiliteit: Als je de nieuwste macOS draait op een oudere machine, kunnen sommige glitches hardware-gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld, de verschillen tussen iMac en MacBook modellen in 2025 kunnen de prestaties beïnvloeden.

Als je op een van Apple’s nieuwere M-serie apparaten zit, zoals de M4 MacBook Air, zijn PRAM-resets nog steeds van toepassing; echter, veel problemen worden nu automatisch beheerd door het OS.

Veelgestelde vragen over PRAM resetten op Mac

Verlies ik data door PRAM te resetten?

Nee. PRAM slaat alleen systeeminstellingen op, geen persoonlijke bestanden.

Hoe vaak moet ik PRAM resetten?

Alleen wanneer problemen ontstaan. Dit is niet iets om regelmatig te doen.

Lost het batterij- en ventilatorproblemen op?

Soms. Zo niet, probeer dan de SMC te resetten.

Conclusie

Weten hoe je PRAM reset op Mac is een van die eenvoudige trucs die je tijd, frustratie en mogelijk een trip naar de reparatiewinkel kan besparen. Het is snel, veilig en lost veelvoorkomende problemen op zoals opstartproblemen, schermproblemen en audiobugs.

De volgende keer dat je Mac zich niet gedraagt, probeer dit voordat je kostbare reparaties overweegt. Je zou verrast kunnen zijn hoe snel het werkt.

