Comment arrêter l’enregistrement d’écran sur Mac : méthodes rapides et faciles

L’enregistrement d’écran sur Mac est une bouée de sauvetage lorsque vous devez capturer des tutoriels, sauvegarder un appel vidéo ou documenter un bug. Mais une fois le travail terminé, savoir comment arrêter l’enregistrement d’écran sur Mac est tout aussi important que d’en commencer un. La bonne nouvelle ? Apple rend cela simple, que vous utilisiez les raccourcis clavier, la barre de menu ou QuickTime Player.

J’ai rencontré des situations où le bouton d’arrêt semblait disparaître, ou QuickTime se figeait en plein enregistrement, donc je sais à quel point cela peut être frustrant. Passons en revue les meilleures méthodes, ainsi que ce qu’il faut faire si votre enregistrement d’écran ne veut pas s’arrêter.

Référence rapide : méthodes pour arrêter l’enregistrement d’écran sur Mac

Méthode Étapes Idéal pour Bouton d’arrêt de la barre de menu Cliquez sur l’icône d’arrêt dans la barre de menu lors de l’enregistrement. Votre enregistrement se termine instantanément. Les utilisateurs quotidiens qui préfèrent une option visible. Raccourci clavier Appuyez sur commande + contrôle + échap. La méthode la plus rapide, idéale pour les utilisateurs expérimentés. QuickTime Player Ouvrez QuickTime → Cliquez sur Arrêter l’enregistrement (ou utilisez le bouton de la barre de menu). Lors de l’utilisation de QuickTime pour enregistrer.

Chaque méthode sauvegarde automatiquement votre enregistrement, il n’y a donc aucun risque de perdre votre travail.

Où sont sauvegardés les enregistrements d’écran

Par défaut, macOS sauvegarde les enregistrements d’écran sur votre Bureau. Si vous enregistrez souvent, cela peut rapidement encombrer votre espace de travail. La bonne nouvelle est que vous pouvez modifier l’emplacement de sauvegarde par défaut dans la barre d’outils de capture d’écran (appuyez sur Commande + Maj + 5).

Ceci est particulièrement utile si vous travaillez sur plusieurs projets ou testez les performances sur différents Mac, comme lors de la transition d’un modèle basé sur Intel vers le nouveau MacBook Air M4.

Dépannage : quand l’enregistrement d’écran ne veut pas s’arrêter

Parfois, les choses ne se passent pas aussi bien qu’elles le devraient. Si votre enregistrement d’écran refuse de s’arrêter :

Forcer la fermeture de QuickTime : Ouvrez le menu Apple → Forcer à quitter → QuickTime Player.



Ouvrez le menu Apple → Forcer à quitter → QuickTime Player. Redémarrez votre Mac : Si forcer la fermeture ne fonctionne pas, redémarrez pour réinitialiser le processus.



Si forcer la fermeture ne fonctionne pas, redémarrez pour réinitialiser le processus. Vérifiez les bugs système : Si cela arrive souvent, cela pourrait être lié à des problèmes système, similaires à quand les utilisateurs doivent réinitialiser la PRAM sur Mac pour éliminer les dysfonctionnements.



Si vous venez de passer au dernier matériel Mac, vous pourriez constater que les choses sont globalement plus fluides. Des critiques comme ce regard d’un mois sur le MacBook Air M4 soulignent à quel point les nouveaux appareils peuvent être plus stables comparés aux anciens Mac Intel.

Conseils pour une meilleure gestion de l’enregistrement d’écran

Définissez un emplacement de sauvegarde personnalisé : Évitez l’encombrement en sauvegardant les enregistrements directement dans un dossier dédié.



Évitez l’encombrement en sauvegardant les enregistrements directement dans un dossier dédié. Utilisez souvent les raccourcis : Mémorisez Commande + Contrôle + Échap, c’est le moyen le plus rapide d’arrêter l’enregistrement.



Mémorisez Commande + Contrôle + Échap, c’est le moyen le plus rapide d’arrêter l’enregistrement. Explorez les outils tiers : Des applications comme CleanShot X offrent plus de contrôle que l’enregistreur intégré de macOS.



Des applications comme CleanShot X offrent plus de contrôle que l’enregistreur intégré de macOS. Choisissez le bon Mac : Si vous constatez que votre système ralentit pendant les enregistrements, passer à un modèle comme la gamme MacBook Air peut faire une différence notable. Vous ne savez pas quel Mac vous convient ? L’outil Aidez-moi à choisir d’Apple peut vous guider.



Conclusion

Savoir comment arrêter l’enregistrement d’écran sur Mac rend la capture de votre écran sans stress. Que vous utilisiez la barre de menu, un raccourci ou QuickTime, cela ne prend qu’une seconde. Et si le processus se fige, forcer la fermeture ou redémarrer fait généralement l’affaire.

Une fois que vous maîtrisez les bases, vous ne perdrez plus jamais un enregistrement important, et avec le bon Mac, le processus devient encore plus fluide.

FAQ