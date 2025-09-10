¿Cómo usar la conectividad por satélite en el Apple Watch Ultra 3?

El Apple Watch Ultra 3 lleva la seguridad y la comunicación en exteriores al siguiente nivel con la conectividad por satélite integrada. A diferencia de las conexiones celulares o Wi-Fi tradicionales, esta función te permite mantenerte conectado incluso cuando estás completamente fuera de cobertura. Ya sea que estés de excursión en las montañas, explorando senderos remotos o viajando por áreas sin cobertura, el Ultra 3 te asegura que puedas comunicarte cuando más importa.

Esta nueva capacidad no se trata solo de emergencias. Apple ha diseñado la conectividad por satélite para admitir tres funciones principales: SOS de emergencia por satélite, Mensajes por satélite y Buscar por satélite. Juntos, transforman el Apple Watch Ultra 3 en un salvavidas confiable para aventureros, atletas y cualquier persona que valore la tranquilidad al explorar más allá del alcance de la cobertura móvil.

Lo mejor de todo es que estas funciones son gratuitas durante los dos primeros años después de la activación, lo que las hace prácticas y accesibles para los nuevos propietarios del Ultra 3. Ahora, veamos exactamente cómo usar la conectividad por satélite en tu Apple Watch Ultra 3.

¿Cuándo se activa la conectividad por satélite?

El modo satélite se activa automáticamente cuando tu reloj detecta que no hay señal celular o Wi-Fi y estás al aire libre con una vista despejada del cielo. No necesitas activarlo manualmente; el Asistente de conexión por satélite aparecerá en la pantalla para guiarte a través del proceso.

¿Cómo enviar un SOS de emergencia por satélite?

Asegúrate de estar al aire libre, lejos de obstrucciones, con una vista despejada del cielo. Espera a que aparezca el mensaje del Asistente de conexión por satélite. Toca SOS de emergencia en la pantalla. Sigue las instrucciones en pantalla para alinearte con el satélite. Tu Apple Watch compartirá tu ubicación y detalles de emergencia con los servicios y notificará a tus contactos elegidos.

¿Cómo usar mensajes por satélite?

Cuando estés fuera de cobertura, espera a que el Asistente de conexión por satélite te lo indique. Selecciona Mensajes por satélite. Redacta y envía tu texto: admite iMessage, SMS, emojis y Tapbacks. Sigue las indicaciones del Asistente para completar la transmisión.

¿Cómo usar Buscar por satélite?

Una vez que estés fuera de cobertura, abre la aplicación Buscar. Selecciona Compartir ubicación por satélite. Tu Apple Watch actualizará automáticamente tu ubicación cada 15 minutos a los contactos designados. Mantén el reloj colocado de forma natural mientras el Asistente asegura un enlace satelital estable.

¿Cómo obtener la mejor señal por satélite?