Wie man Satellitenkonnektivität auf der Apple Watch Ultra 3 verwendet

Die Apple Watch Ultra 3 hebt die Sicherheit und Kommunikation im Freien mit integrierter Satellitenkonnektivität auf ein neues Niveau. Im Gegensatz zu herkömmlichen Mobilfunk- oder Wi-Fi-Verbindungen ermöglicht Ihnen diese Funktion, verbunden zu bleiben, selbst wenn Sie völlig ohne Netzverbindung sind. Egal, ob Sie in den Bergen wandern, abgelegene Pfade erkunden oder durch Gebiete ohne Empfang reisen, die Ultra 3 stellt sicher, dass Sie sich melden können, wenn es am wichtigsten ist.

Diese neue Funktion dient nicht nur Notfällen. Apple hat die Satellitenkonnektivität entwickelt, um drei Hauptfunktionen zu unterstützen: Notruf SOS über Satellit, Nachrichten über Satellit und Wo ist? über Satellit. Zusammen verwandeln sie die Apple Watch Ultra 3 in eine zuverlässige Lebensader für Abenteurer, Sportler und alle, die beim Erkunden außerhalb der Mobilfunkreichweite Wert auf Sicherheit legen.

Das Beste daran ist, dass diese Funktionen die ersten zwei Jahre nach der Aktivierung kostenlos sind, was sie für neue Ultra 3-Besitzer sowohl praktisch als auch zugänglich macht. Gehen wir nun genau durch, wie Sie die Satellitenkonnektivität auf Ihrer Apple Watch Ultra 3 verwenden.

Wenn die Satellitenkonnektivität aktiviert wird

Der Satellitenmodus wird automatisch aktiviert, wenn Ihre Uhr kein Mobilfunk- oder Wi-Fi-Signal erkennt und Sie sich im Freien mit freiem Blick auf den Himmel befinden. Sie müssen ihn nicht manuell einschalten – der Satellitenverbindungs-Assistent wird auf dem Bildschirm erscheinen, um Sie durch den Prozess zu führen.

Wie man einen Notruf SOS über Satellit sendet

Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Freien, fern von Hindernissen, mit freiem Blick auf den Himmel befinden. Warten Sie, bis die Aufforderung des Satellitenverbindungs-Assistenten erscheint. Tippen Sie auf Notruf SOS auf dem Display. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich mit dem Satelliten auszurichten. Ihre Apple Watch wird Ihren Standort und Notfalldetails mit Diensten teilen und Ihre ausgewählten Kontakte benachrichtigen.

Wie man Nachrichten über Satellit verwendet

Wenn Sie ohne Netzverbindung sind, warten Sie, bis der Satellitenverbindungs-Assistent Sie dazu auffordert. Wählen Sie Nachrichten über Satellit. Verfassen und senden Sie Ihre Nachricht – unterstützt iMessage, SMS, Emojis und Tapbacks. Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten, um die Übertragung abzuschließen.

Wie man Wo ist? über Satellit verwendet

Sobald Sie ohne Netzverbindung sind, öffnen Sie die Wo ist?-App. Wählen Sie Standort über Satellit teilen. Ihre Apple Watch wird Ihren Standort alle 15 Minuten automatisch an ausgewählte Kontakte aktualisieren. Halten Sie die Uhr natürlich positioniert, während der Assistent eine stabile Satellitenverbindung sicherstellt.

Wie man das beste Satellitensignal erhält