Comment utiliser la connectivité satellite sur l’Apple Watch Ultra 3

L’Apple Watch Ultra 3 porte la sécurité et la communication en extérieur à un niveau supérieur grâce à la connectivité satellite intégrée. Contrairement aux connexions cellulaires ou Wi-Fi traditionnelles, cette fonctionnalité vous permet de rester connecté même lorsque vous êtes complètement hors réseau. Que vous fassiez de la randonnée en montagne, exploriez des sentiers isolés ou voyagiez dans des zones sans couverture, l’Ultra 3 vous assure de pouvoir communiquer quand cela compte le plus.

Cette nouvelle capacité ne concerne pas seulement les urgences. Apple a conçu la connectivité satellite pour prendre en charge trois fonctions principales : Emergency SOS via satellite, Messages via satellite et Localiser via satellite. Ensemble, elles transforment l’Apple Watch Ultra 3 en une bouée de sauvetage fiable pour les aventuriers, les athlètes et toute personne qui valorise la tranquillité d’esprit lors d’explorations au-delà de la portée cellulaire.

Le mieux dans tout cela, c’est que ces fonctionnalités sont gratuites pendant les deux premières années après activation, les rendant à la fois pratiques et accessibles pour les nouveaux propriétaires d’Ultra 3. Maintenant, voyons exactement comment utiliser la connectivité satellite sur votre Apple Watch Ultra 3.

Quand la connectivité satellite s’active

Le mode satellite s’active automatiquement lorsque votre montre détecte l’absence de signal cellulaire ou Wi-Fi et que vous êtes à l’extérieur avec une vue dégagée du ciel. Vous n’avez pas besoin de l’activer manuellement — l’Assistant de connexion satellite apparaîtra à l’écran pour vous guider dans le processus.

Comment envoyer un SOS d’urgence via satellite

Assurez-vous d’être à l’extérieur, loin des obstructions, avec une vue dégagée du ciel. Attendez que l’invite de l’Assistant de connexion satellite apparaisse. Appuyez sur Emergency SOS sur l’écran. Suivez les instructions à l’écran pour vous aligner avec le satellite. Votre Apple Watch partagera votre localisation et les détails d’urgence avec les services et notifiera vos contacts choisis.

Comment utiliser les messages via satellite

Lorsque vous êtes hors réseau, attendez que l’Assistant de connexion satellite vous invite. Sélectionnez Messages via satellite. Rédigez et envoyez votre texte — prend en charge iMessage, SMS, emojis et Tapbacks. Suivez les conseils de l’Assistant pour terminer la transmission.

Comment utiliser Localiser via satellite

Une fois que vous êtes hors réseau, ouvrez l’app Localiser. Sélectionnez Partager la localisation via satellite. Votre Apple Watch mettra automatiquement à jour votre localisation toutes les 15 minutes pour les contacts désignés. Gardez la montre positionnée naturellement pendant que l’Assistant assure une liaison satellite stable.

Comment obtenir le meilleur signal satellite