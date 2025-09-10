¿Cuál es la capacidad de la batería del iPhone Air?

El nuevo iPhone Air está equipado con una batería de 4250 mAh, una capacidad que refleja un equilibrio de ingeniería deliberado entre proporcionar una gran autonomía durante todo el día y mantener la delgadez récord del teléfono.

Esta capacidad es un logro significativo para un dispositivo que mide solo 5,9 mm de grosor. Para encajar una batería respetable en un chasis tan delgado, Apple utilizó una nueva tecnología de batería de celda única de alta densidad, maximizando cada milímetro posible de espacio interno.

Si bien la capacidad es menor que la capacidad de la batería del iPhone 17 Pro Max, es más que suficiente para el usuario objetivo del Air. Combinada con la eficiencia energética de su chip de la serie A e iOS 26, la batería de 4250 mAh está diseñada para proporcionar cómodamente energía durante todo el día para un uso típico, que incluye la navegación web, la mensajería y la transmisión de vídeo.

En última instancia, la batería del iPhone Air no se trata de ganar un juego de números. Se trata de ofrecer una experiencia fiable y de día completo dentro de un factor de forma increíblemente elegante y ligero, que se alinea perfectamente con la filosofía «Air».