Wie hoch ist die Akkukapazität des iPhone Air?

Das neue iPhone Air ist mit einem 4.250 mAh Akku ausgestattet, eine Kapazität, die ein bewusstes technisches Gleichgewicht zwischen der Bereitstellung einer starken ganztägigen Ausdauer und der Beibehaltung der rekordverdächtigen Dünnheit des Telefons widerspiegelt.

Diese Kapazität ist eine bemerkenswerte Leistung für ein Gerät, das nur 5,9 mm dick ist. Um einen respektablen Akku in ein so schlankes Gehäuse zu integrieren, nutzte Apple eine neue hochdichte Einzelzellen-Akkutechnologie, die jeden möglichen Millimeter des internen Raums maximiert.

Obwohl die Kapazität geringer ist als die Akkukapazität des iPhone 17 Pro Max, ist sie für den Zielnutzer des Air mehr als ausreichend. In Kombination mit der Energieeffizienz des A-Serien-Chips und iOS 26 ist der 4.250 mAh Akku darauf ausgelegt, bequem den ganzen Tag über Strom für den typischen Gebrauch zu liefern, einschließlich Webbrowsing, Messaging und Videostreaming.

Letztendlich geht es beim Akku des iPhone Air nicht darum, ein Zahlenspiel zu gewinnen. Es geht darum, ein zuverlässiges, ganztägiges Erlebnis in einem unglaublich eleganten und leichten Formfaktor zu bieten, was perfekt zur „Air“-Philosophie passt.