Quelle est la capacité de la batterie de l’iPhone Air

Le nouvel iPhone Air est équipé d’une batterie de 4 250 mAh, une capacité qui reflète un équilibre d’ingénierie délibéré entre offrir une forte autonomie d’une journée complète et maintenir la finesse record du téléphone.

Cette capacité constitue une réalisation significative pour un appareil qui ne mesure que 5,9 mm d’épaisseur. Pour intégrer une batterie respectable dans un châssis si fin, Apple a utilisé une nouvelle technologie de batterie monocellule haute densité, maximisant chaque millimètre possible d’espace interne.

Bien que la capacité soit inférieure à celle de la batterie de l’iPhone 17 Pro Max, elle est largement suffisante pour l’utilisateur cible de l’Air. Combinée aux efficacités énergétiques de sa puce série A et d’iOS 26, la batterie de 4 250 mAh est conçue pour fournir confortablement une autonomie d’une journée complète pour un usage typique, incluant la navigation web, la messagerie et le streaming vidéo.

En fin de compte, la batterie de l’iPhone Air ne vise pas à gagner un jeu de chiffres. Il s’agit de fournir une expérience fiable d’une journée complète dans un facteur de forme incroyablement élégant et léger, s’alignant parfaitement avec la philosophie « Air ».