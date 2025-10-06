La duplication d’écran iPhone n’est pas disponible dans votre pays : causes et solutions

Si vous avez déjà essayé de dupliquer l’écran de votre iPhone sur une TV, un Mac ou un autre appareil et que vous avez rencontré le message « La duplication d’écran iPhone n’est pas disponible dans votre pays », vous n’êtes pas seul. Cela peut être frustrant, surtout lorsque vous voulez simplement partager des vidéos, des photos ou des applications sur un écran plus grand.

Dans ce guide, je vais expliquer pourquoi ce problème se produit, comment le résoudre et fournir des conseils pour une expérience AirPlay ou de duplication d’écran fluide. Que vous utilisiez le dernier iPhone ou un modèle plus ancien, ces solutions vous aideront à faire fonctionner à nouveau la duplication d’écran.

Pourquoi la duplication d’écran iPhone peut ne pas être disponible

Plusieurs facteurs peuvent provoquer l’apparition du message « duplication non disponible ». Ceux-ci incluent :

Restrictions géographiques : Apple et certaines applications restreignent certaines fonctionnalités par région. Si vous voyagez ou utilisez un appareil acheté dans un autre pays, AirPlay ou la duplication d’écran peuvent ne pas être pris en charge.

Limitations de l’appareil ou d’iOS : Les anciens iPhones ou iPads peuvent ne pas prendre en charge les dernières fonctionnalités d’AirPlay. De même, votre version d’iOS peut ne pas inclure les nouvelles fonctionnalités de duplication, telles que les activités en direct pour la duplication, qui sont prises en charge dans macOS Tahoe.

Restrictions réseau : Certains réseaux Wi-Fi, tels que les réseaux publics ou professionnels, peuvent bloquer les ports nécessaires à la duplication. Les pare-feu ou une mauvaise connectivité peuvent également interférer avec la découverte des appareils.

Paramètres incorrects de l’appareil : Si votre iPhone, Apple TV ou autre appareil cible n’est pas configuré correctement, l’option de duplication peut ne pas apparaître.

Pour plus de détails sur les problèmes courants d’AirPlay et de duplication, vous pouvez consulter La duplication d’écran iPhone ne fonctionne pas pour des conseils de dépannage.

Vérifier la compatibilité des appareils

Avant d’essayer des solutions, assurez-vous que vos appareils prennent en charge la duplication :

Modèles d’iPhone : La plupart des modèles à partir de l’iPhone 6s prennent en charge AirPlay et la duplication d’écran.



: La plupart des modèles à partir de l’iPhone 6s prennent en charge AirPlay et la duplication d’écran. Version iOS : Assurez-vous que votre appareil exécute la dernière version d’iOS pour une compatibilité totale.



: Assurez-vous que votre appareil exécute la dernière version d’iOS pour une compatibilité totale. Appareil cible : Apple TV, Mac ou TV intelligente compatible AirPlay doivent également prendre en charge AirPlay 2.

Si vous dupliquez l’écran de votre Apple Watch, notez que la duplication de l’Apple Watch sur iOS 16 fonctionne différemment, avec une compatibilité d’applications limitée.

Comment résoudre le problème « La duplication d’écran iPhone n’est pas disponible dans votre pays »

Voici les méthodes les plus efficaces pour restaurer la fonctionnalité de duplication :

Ouvrez Réglages → Général → Mise à jour logicielle .



. Installez toutes les mises à jour disponibles pour votre iPhone et l’appareil vers lequel vous effectuez la duplication.

Garder les appareils à jour garantit que toutes les fonctionnalités d’AirPlay et de duplication sont prises en charge.

2. Redémarrez les appareils

Éteignez et rallumez votre iPhone, Apple TV ou Mac.



Le redémarrage résout souvent les problèmes temporaires qui empêchent la découverte des appareils.

3. Vérifiez votre réseau Wi-Fi

Les deux appareils doivent être sur le même réseau Wi-Fi.



Évitez les réseaux publics ou restreints qui pourraient bloquer la duplication.



Si possible, utilisez un réseau domestique privé pour réduire les interférences.

4. Utilisez un VPN pour les restrictions régionales

Si la fonction de duplication est restreinte dans votre région, un VPN peut aider. Connectez-vous à un pays où AirPlay est pris en charge et essayez à nouveau la duplication.

5. Réinitialisez les paramètres réseau

Allez dans Réglages → Général → Transférer ou Réinitialiser l’iPhone → Réinitialiser → Réinitialiser les réglages réseau .



. Cela effacera les réseaux Wi-Fi et les paramètres enregistrés, ce qui peut résoudre les problèmes de connectivité affectant la duplication.

6. Essayez des méthodes alternatives

Certaines applications offrent une duplication intégrée. Par exemple, vous pouvez dupliquer votre iPhone sur une TV en utilisant leur interface d’application.



Utilisez un Mac ou une Apple TV comme intermédiaire si AirPlay natif ne fonctionne pas.

Conseils pour une duplication fluide

Même après avoir résolu le problème, maintenir une duplication fiable nécessite quelques bonnes pratiques :

Gardez les appareils près du routeur pour assurer un signal Wi-Fi fort.



Évitez les interférences d’autres appareils réseau, comme les gadgets domotiques ou plusieurs appareils de streaming.



Utilisez des applications et des appareils pris en charge pour réduire les problèmes de compatibilité.



Activez manuellement la duplication d’écran dans le Centre de contrôle en appuyant sur Duplication d’écran et en sélectionnant votre appareil.

Solutions alternatives

Si votre pays ou réseau bloque toujours AirPlay, envisagez :

Applications de duplication tierces : Des applications comme Reflector ou ApowerMirror peuvent offrir une duplication d’appareil à appareil même lorsqu’AirPlay est restreint.



: Des applications comme Reflector ou ApowerMirror peuvent offrir une duplication d’appareil à appareil même lorsqu’AirPlay est restreint. Connexions par câble : Utilisation d’un adaptateur Lightning vers HDMI pour se connecter directement à une TV ou un moniteur.



: Utilisation d’un adaptateur Lightning vers HDMI pour se connecter directement à une TV ou un moniteur. Intermédiaires Mac : Dupliquez d’abord votre iPhone sur un Mac, puis partagez du Mac vers la TV ou le projecteur.

Ces alternatives vous permettent de continuer à dupliquer du contenu même si AirPlay natif n’est pas disponible.

Réflexions finales

Le message « La duplication d’écran iPhone n’est pas disponible dans votre pays » peut être frustrant, mais il résulte généralement de restrictions de localisation, de limitations d’appareils ou de problèmes de réseau. En mettant à jour vos appareils, en vérifiant les réseaux Wi-Fi et en utilisant des VPN ou des méthodes alternatives, vous pouvez rapidement restaurer la fonctionnalité de duplication.

AirPlay et la duplication d’écran restent l’un des moyens les plus pratiques de partager du contenu d’un iPhone vers une TV, un Mac ou d’autres appareils. Garder vos appareils iOS et cibles à jour et suivre les étapes ci-dessus garantira une expérience fluide et fiable à chaque fois.

Que vous diffusiez des films, présentiez des diapositives ou partagiez du gameplay, ces solutions vous aideront à profiter de la duplication d’écran iPhone sans interruption.