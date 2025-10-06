Änderungen in iOS 26.1 Beta 2, die Sie heute kennen sollten

Apples zweiter Entwickler-Build von iOS 26.1 schärft die Grundlagen, stellt eine fehlende iPad-Grundfunktion wieder her und bereinigt mehrere UI-Optionen. Sie erhalten einen sichereren Alarmbildschirm, ein wiederbelebtes Slide Over auf dem iPad, neue Audio-Steuerelemente und einige Rücknahmen aus Beta 1.

Alarme und Timer erfordern jetzt eine bewusste Aktion

Sie stoppen Alarme und Timer jetzt durch Wischen, nicht durch Tippen. Diese kleine Änderung verhindert das versehentliche Deaktivieren im Halbschlaf und hält Sie im Zeitplan. Schlummern funktioniert weiterhin durch Tippen.

Apple hat die alte Stopp-Taste in iOS 26.1 Beta 2 durch eine „Zum Stoppen wischen“-Steuerung ersetzt. Dieselbe Geste gilt für Timer, was versehentliche Stopps reduziert und das Aufwachen zuverlässiger macht.

Slide Over kehrt zum iPad zurück

Power-User erhalten ein vertrautes Werkzeug zurück. Mit Slide Over können Sie eine einzelne schwebende App über Ihrem Arbeitsbereich anheften, sodass Sie Notizen, Nachrichten oder einen Taschenrechner einsehen können, ohne Ihr Fensterlayout neu aufzubauen.

Die aktuelle Version unterstützt jeweils eine App. Sie verschieben sie mit einem Wisch zur Seite, holen sie mit einem weiteren zurück und behalten Ihren primären Arbeitsbereich intakt. Es fügt sich nahtlos in das neue Multi-Fenster-System ein, das in iPadOS 26 eingeführt wurde.

Wie man eine App in Slide Over unter iPadOS 26.1 Beta 2 platziert

Öffnen Sie das gewünschte App-Fenster. Ändern Sie die Größe, bis die drei Fenster-Schaltflächen erscheinen. Berühren und halten Sie die grüne Schaltfläche, dann wählen Sie „Zu Slide Over hinzufügen“.

Neue Audio-Steuerelemente im Kontrollzentrum

Wenn Sie mit einem externen Mikrofon aufnehmen, können Sie die Eingangsverstärkung über das lokale Aufnahmefeld des Kontrollzentrums anpassen. Das löst das Problem des Übersteuerns des Mikrofons und liefert Ihnen sauberere Sprachspuren. Sie können auch wählen, wo lokale Audioaufnahmen gespeichert werden, was hilfreich ist, wenn Sie einen dedizierten Projektordner führen.

Schnelle Schritte zur Einstellung von Eingang und Verstärkung

Öffnen Sie Ihre Aufnahme- oder Konferenz-App. Wischen Sie ins Kontrollzentrum. Tippen Sie auf die App-Kachel oben, wählen Sie dann „Eingang“ und Ihr Mikrofon aus. Berühren und halten Sie „Lokale Aufnahme“ und passen Sie den Schieberegler für die Eingangsverstärkung an. Legen Sie in den Einstellungen für die lokale Aufnahme Ihren bevorzugten Speicherort fest.

UI-Anpassungen und kleine Rücknahmen

Sie werden eine sauberere Ausrichtung im gesamten System bemerken. Ordnernamen auf dem Home-Bildschirm sind jetzt linksbündig. Das gilt auch für Überschriften in den Einstellungen. Das Erscheinungsbild wirkt eher wie Text und weniger wie Beschilderung.

iOS 26.1

New really cool 3D model in Apple Vision Pro app pic.twitter.com/0FBDPMZzpQ — SOUIC ᯅ (@SSOUIC) October 6, 2025

Die Apple Vision Pro App zeigt jetzt ein 3D-Modell Ihres Headsets an, wenn es erkannt wird. Das Asset deutet auf die Bereitschaft für kommende Hardware hin und bietet Ihnen eine genauere Gerätevorschau.

Was Apple aus Beta 1 zurückgenommen hat

Kalenderereignisse verzichten auf die vollflächige Farbfüllung und kehren zum schlankeren iOS 26 Stil zurück.

Safari auf dem iPad platziert die Downloads-Steuerung wieder in der Adressleiste.

Build, Zeitpunkt und Größen

Entwickler erhielten iOS 26.1 Beta 2 am 6. Oktober mit Build 23B5059e. Das Update erschien etwa zwei Wochen nach Beta 1. Eine entsprechende öffentliche Beta wird kurz darauf erwartet.

Die Downloadgrößen variieren je nach Gerät. Berichte reichen von etwa 1,5 GB auf älteren iPhones bis zu fast 2 GB auf neueren Pro-Modellen, wobei größere vollständige Images für Neuinstallationen verfügbar sind.

Erste Eindrücke von Testern

Die Geschmeidigkeit der Animationen und dunklere Akzente im Dunkelmodus erhalten positives Feedback. Viele Nutzer sagen, dass Icon-Highlights subtiler aussehen als zuvor, und einige begrüßen das Gefühl reduzierter Bewegung beim Schließen von Apps zum Home-Bildschirm.

Die CarPlay-Stabilität bleibt ein Beobachtungspunkt. Einige Nutzer berichten weiterhin von drahtlosen Verbindungsabbrüchen auf iPhone 17 Hardware mit iOS 26.x. Andere sagen, dass ein neues Pairing und ein Neustart die Zuverlässigkeit verbessert haben. Wenn Sie täglich auf CarPlay angewiesen sind, testen Sie sorgfältig, bevor Sie ein primäres Telefon aktualisieren.

Fazit

Sie erhalten sicherere Alarme, eine praktische Rückkehr von Slide Over auf dem iPad, praktische Audio-Steuerelemente und inkrementelle UI-Bereinigung. Wenn Sie Betas testen, installieren Sie diesen Build, um Ihre Arbeitsabläufe zu validieren und Feedback zu senden, insbesondere wenn Sie auf Slide Over oder externe Mikrofone angewiesen sind. Wenn Sie absolute Stabilität benötigen, warten Sie auf die öffentliche 26.1-Veröffentlichung.