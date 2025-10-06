iOS 26.1 beta 2 wijzigingen die je vandaag moet weten

Apple’s tweede ontwikkelaarsversie van iOS 26.1 verbetert de basis, herstelt een ontbrekende iPad-functie en verfijnt verschillende UI-keuzes. Je krijgt een veiliger alarmscherm, een vernieuwd Slide Over op iPad, nieuwe audiobesturing en enkele aanpassingen uit beta 1.

Alarmen en timers vereisen nu bevestiging

Je stopt alarmen en timers nu met een veegbeweging, niet met een tik. Die kleine verandering voorkomt dat je het alarm half in slaap uitzet en houdt je op schema. Sluimeren werkt nog steeds met een tik.

Apple heeft de oude Stop-knop vervangen door een Veeg om te stoppen-bediening in iOS 26.1 beta 2. Dezelfde beweging geldt voor timers, wat onbedoeld stoppen vermindert en het wakker worden betrouwbaarder maakt.

Slide Over keert terug naar iPad

Power users krijgen een vertrouwd hulpmiddel terug. Met Slide Over kun je één zwevende app vastzetten boven je werkruimte, zodat je notities, berichten of een rekenmachine kunt bekijken zonder je vensterindeling opnieuw op te bouwen.

De huidige versie ondersteunt één app tegelijk. Je schuift hem opzij met een veegbeweging, haalt hem terug met een andere en houdt je primaire werkruimte intact. Het past perfect in het nieuwe multi-window systeem dat in iPadOS 26 is geïntroduceerd.

Hoe je een app in slide over zet in iPadOS 26.1 beta 2

Open het app-venster dat je wilt gebruiken. Pas het formaat aan tot de drie venster-knoppen verschijnen. Houd de groene knop ingedrukt en kies dan voor Toevoegen aan Slide Over.

Nieuwe audiobesturing in Bedieningspaneel

Als je opneemt met een externe microfoon, kun je de input-gain aanpassen via het lokale opnamepaneel in het Bedieningspaneel. Dat lost oversturing van de microfoon op en geeft je schonere stemopnames. Je kunt ook kiezen waar lokale audio-opnames worden opgeslagen, wat handig is als je een speciale projectmap gebruikt.

Snelle stappen voor het instellen van input en gain

Open je opname- of vergader-app. Veeg naar het Bedieningspaneel. Tik op de app-tegel bovenaan en selecteer dan Input en kies je microfoon. Houd Lokale Opname ingedrukt en pas de input-gain schuifregelaar aan. Stel in de lokale opname-instellingen je voorkeurslocatie voor opslaan in.

UI-aanpassingen en kleine terugdraaiingen

Je zult een nettere uitlijning in het hele systeem opmerken. Maptitels op het startscherm zijn nu links uitgelijnd. Headers in Instellingen ook. Het ziet er meer uit als tekst en minder als bewegwijzering.

iOS 26.1

New really cool 3D model in Apple Vision Pro app pic.twitter.com/0FBDPMZzpQ — SOUIC ᯅ (@SSOUIC) October 6, 2025

De Apple Vision Pro-app toont nu een 3D-model van je headset wanneer deze wordt gedetecteerd. Dit element wijst op gereedheid voor aankomende hardware en geeft je een getrouwer apparaatvoorbeeld.

Wat Apple heeft teruggedraaid uit beta 1

Agenda-gebeurtenissen laten de volledige kleuropvulling vallen en keren terug naar de slankere iOS 26-stijl.

Safari op iPad plaatst de Downloads-bediening terug in de adresbalk.

Build, timing en groottes

Ontwikkelaars ontvingen iOS 26.1 beta 2 op 6 oktober met build 23B5059e. De update kwam ongeveer twee weken na beta 1. Verwacht binnenkort een overeenkomstige publieke beta.

Downloadgroottes variëren per apparaat. Meldingen lopen uiteen van ongeveer 1,5 GB op oudere iPhones tot bijna 2 GB op recente Pro-modellen, met grotere volledige images beschikbaar voor herstelinstallaties.

Eerste indrukken van testers

Vloeiende animaties en donkerdere dark-mode accenten krijgen positieve feedback. Veel gebruikers zeggen dat icoonmarkeringen subtieler zijn dan voorheen, en verschillende verwelkomen het verminderde bewegingsgevoel bij het sluiten van apps naar het startscherm.

CarPlay-stabiliteit blijft een aandachtspunt. Sommige gebruikers melden nog steeds draadloze verbrekingen op iPhone 17-hardware met iOS 26.x. Anderen zeggen dat een nieuwe koppeling en herstart de betrouwbaarheid verbeterde. Als je dagelijks afhankelijk bent van CarPlay, test dan zorgvuldig voordat je een primaire telefoon bijwerkt.

De conclusie

Je krijgt veiligere alarmen, een praktische terugkeer van Slide Over op iPad, praktische audiobesturing en incrementele UI-opschoning. Als je beta’s test, installeer dan deze build om je workflows te valideren en feedback te geven, vooral als je afhankelijk bent van Slide Over of externe microfoons. Als je absolute stabiliteit nodig hebt, wacht dan op de publieke 26.1-release.