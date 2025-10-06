Les changements de la bêta 2 d’iOS 26.1 que vous devez connaître aujourd’hui

La deuxième version développeur d’iOS 26.1 d’Apple affine les bases, restaure un élément essentiel manquant de l’iPad et ordonne plusieurs choix d’interface utilisateur. Vous obtenez un écran d’alarme plus sûr, un Slide Over relancé sur iPad, de nouvelles commandes audio et quelques inversions par rapport à la bêta 1.

Les alarmes et les minuteurs nécessitent désormais une intention

Vous arrêtez désormais les alarmes et les minuteurs en faisant glisser, et non en appuyant. Ce petit changement empêche les rejets à moitié endormis et vous permet de respecter votre emploi du temps. La fonction Snooze fonctionne toujours avec un tapotement.

Apple a remplacé l’ancien bouton Arrêter par une commande Faire glisser pour arrêter dans la bêta 2 d’iOS 26.1. Le même geste s’applique aux minuteurs, ce qui réduit les arrêts accidentels et rend les réveils plus fiables.

Slide Over revient sur iPad

Les utilisateurs expérimentés retrouvent un outil familier. Slide Over vous permet d’épingler une seule application flottante au-dessus de votre espace de travail afin que vous puissiez jeter un coup d’œil à des notes, des messages ou une calculatrice sans reconstruire la disposition de votre fenêtre.

La version actuelle prend en charge une application à la fois. Vous la déplacez sur le côté d’un simple glissement, vous la ramenez avec un autre et vous conservez votre espace de travail principal intact. Il s’intègre parfaitement dans le nouveau système multifenêtre introduit dans iPadOS 26.

Comment mettre une application en Slide Over sur iPadOS 26.1 bêta 2

Ouvrez la fenêtre de l’application souhaitée. Redimensionnez-la jusqu’à ce que les trois boutons de la fenêtre apparaissent. Touchez et maintenez enfoncé le bouton vert, puis choisissez Ajouter à Slide Over.

Nouvelles commandes audio dans le Centre de contrôle

Si vous enregistrez avec un microphone externe, vous pouvez régler le gain d’entrée à partir du panneau de capture local du Centre de contrôle. Cela résout l’écrêtage du micro chaud et vous donne des pistes vocales plus propres. Vous pouvez également choisir l’emplacement d’enregistrement des enregistrements audio locaux, ce qui est utile si vous conservez un dossier de projet dédié.

Étapes rapides pour définir l’entrée et le gain

Ouvrez votre application d’enregistrement ou de conférence. Balayez vers le Centre de contrôle. Appuyez sur la vignette de l’application en haut, puis sélectionnez Entrée et choisissez votre micro. Touchez et maintenez enfoncée la capture locale et réglez le curseur de gain d’entrée. Dans les paramètres de capture locale, définissez votre emplacement d’enregistrement préféré.

Ajustements de l’interface utilisateur et petites inversions

Vous remarquerez un alignement plus propre dans tout le système. Les titres des dossiers sur l’écran d’accueil sont désormais alignés à gauche. Les en-têtes dans les réglages le sont aussi. L’aspect ressemble plus à du texte qu’à de la signalisation.

iOS 26.1

New really cool 3D model in Apple Vision Pro app pic.twitter.com/0FBDPMZzpQ — SOUIC ᯅ (@SSOUIC) October 6, 2025

L’application Apple Vision Pro affiche désormais un modèle 3D de votre casque lorsqu’il est détecté. L’actif laisse entrevoir la préparation du matériel à venir et vous donne un aperçu plus fidèle de l’appareil.

Ce qu’Apple a retiré de la bêta 1

Les événements du calendrier abandonnent le remplissage couleur pleine largeur et reviennent au style plus mince d’iOS 26.

Safari sur iPad replace la commande Téléchargements dans la barre d’adresse.

Build, timing et tailles

Les développeurs ont reçu iOS 26.1 bêta 2 le 6 octobre avec le build 23B5059e. La mise à jour a atterri environ deux semaines après la bêta 1. Attendez-vous à une bêta publique correspondante peu de temps après.

Les tailles de téléchargement varient selon l’appareil. Les rapports varient d’environ 1,5 Go sur les anciens iPhones à près de 2 Go sur les modèles Pro récents, avec des images complètes plus grandes disponibles pour les installations de restauration.

Premières impressions des testeurs

La fluidité de l’animation et les accents plus sombres du mode sombre suscitent des réactions positives. De nombreux utilisateurs disent que les reflets des icônes semblent plus subtils qu’avant, et plusieurs se félicitent de la sensation de mouvement réduite lors de la fermeture des applications sur l’écran d’accueil.

La stabilité de CarPlay reste un point à surveiller. Certains utilisateurs continuent de signaler des déconnexions sans fil sur le matériel iPhone 17 exécutant iOS 26.x. D’autres disent qu’un nouvel appairage et un redémarrage ont amélioré la fiabilité. Si vous dépendez de CarPlay tous les jours, testez soigneusement avant de mettre à jour un téléphone principal.

L’essentiel

Vous obtenez des alarmes plus sûres, un retour pratique de Slide Over sur iPad, des commandes audio pratiques et un nettoyage incrémentiel de l’interface utilisateur. Si vous testez des bêtas, installez cette version pour valider vos flux de travail et envoyer des commentaires, surtout si vous comptez sur Slide Over ou des micros externes. Si vous avez besoin d’une stabilité absolue, attendez la version publique 26.1.