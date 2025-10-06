Cambios en iOS 26.1 beta 2 que deberías conocer hoy

La segunda versión para desarrolladores de iOS 26.1 de Apple perfecciona los aspectos básicos, restaura una función esencial que faltaba en el iPad y ordena varias opciones de la interfaz de usuario. Obtienes una pantalla de alarma más segura, un Slide Over revivido en el iPad, nuevos controles de audio y algunas reversiones de la beta 1.

Las alarmas y los temporizadores ahora requieren intención

Ahora detienes las alarmas y los temporizadores deslizando, no tocando. Ese pequeño cambio evita que se desactiven medio dormido y te mantiene en el horario previsto. La función de posponer sigue funcionando con un toque.

Apple reemplazó el antiguo botón Detener con un control Deslizar para detener en iOS 26.1 beta 2. El mismo gesto se aplica a los temporizadores, lo que reduce las paradas accidentales y hace que despertarse sea más fiable.

Slide Over vuelve al iPad

Los usuarios avanzados recuperan una herramienta familiar. Slide Over te permite fijar una sola aplicación flotante sobre tu espacio de trabajo para que puedas echar un vistazo a notas, mensajes o una calculadora sin reconstruir el diseño de tu ventana.

La versión actual admite una aplicación a la vez. La mueves a un lado con un deslizamiento, la vuelves a traer con otro y mantienes intacto tu espacio de trabajo principal. Encaja perfectamente en el nuevo sistema de ventanas múltiples introducido en iPadOS 26.

Cómo poner una aplicación en Slide Over en iPadOS 26.1 beta 2

Abre la ventana de la aplicación que quieras. Redimensiónala hasta que aparezcan los tres botones de la ventana. Mantén pulsado el botón verde y, a continuación, elige Añadir a Slide Over.

Nuevos controles de audio en el Centro de control

Si grabas con un micrófono externo, puedes ajustar la ganancia de entrada desde el panel de captura local del Centro de control. Eso soluciona el recorte del micrófono caliente y te da pistas de voz más limpias. También puedes elegir dónde guardar las grabaciones de audio locales, lo que ayuda si mantienes una carpeta de proyecto dedicada.

Pasos rápidos para configurar la entrada y la ganancia

Abre tu aplicación de grabación o conferencia. Desliza el dedo hacia el Centro de control. Toca el mosaico de la aplicación en la parte superior, luego selecciona Entrada y elige tu micrófono. Mantén pulsada la Captura local y ajusta el control deslizante de ganancia de entrada. En la configuración de captura local, establece tu ubicación de guardado preferida.

Ajustes de la interfaz de usuario y pequeñas reversiones

Notarás una alineación más limpia en todo el sistema. Los títulos de las carpetas en la pantalla de inicio ahora se alinean a la izquierda. Los encabezados en Configuración también. El aspecto se lee más como texto y menos como señalización.

iOS 26.1

New really cool 3D model in Apple Vision Pro app pic.twitter.com/0FBDPMZzpQ — SOUIC ᯅ (@SSOUIC) October 6, 2025

La aplicación Apple Vision Pro ahora muestra un modelo 3D de tus auriculares cuando se detectan. El activo insinúa la preparación para el próximo hardware y te da una vista previa más fiel del dispositivo.

Lo que Apple retiró de la beta 1

Los eventos del calendario eliminan el relleno de color de ancho completo y vuelven al estilo más delgado de iOS 26.

Safari en iPad vuelve a colocar el control Descargas en la barra de direcciones.

Compilación, tiempo y tamaños

Los desarrolladores recibieron iOS 26.1 beta 2 el 6 de octubre con la compilación 23B5059e. La actualización llegó aproximadamente dos semanas después de la beta 1. Espera una beta pública coincidente poco después.

Los tamaños de descarga varían según el dispositivo. Los informes oscilan entre aproximadamente 1,5 GB en iPhones más antiguos y casi 2 GB en modelos Pro recientes, con imágenes completas más grandes disponibles para restaurar instalaciones.

Primeras impresiones de los probadores

La suavidad de la animación y los acentos más oscuros del modo oscuro atraen comentarios positivos. Muchos usuarios dicen que los resaltes de los iconos se ven más sutiles que antes, y varios agradecen la sensación de movimiento reducido al cerrar aplicaciones en la pantalla de inicio.

La estabilidad de CarPlay sigue siendo un elemento de vigilancia. Algunos usuarios siguen informando de desconexiones inalámbricas en hardware de iPhone 17 que ejecuta iOS 26.x. Otros dicen que un nuevo emparejamiento y reinicio mejoraron la fiabilidad. Si dependes de CarPlay todos los días, prueba cuidadosamente antes de actualizar un teléfono principal.

En resumen

Obtienes alarmas más seguras, un retorno práctico de Slide Over en iPad, controles de audio prácticos y una limpieza incremental de la interfaz de usuario. Si pruebas las versiones beta, instala esta compilación para validar tus flujos de trabajo y enviar comentarios, especialmente si confías en Slide Over o micrófonos externos. Si necesitas una estabilidad absoluta, espera la versión pública 26.1.