Apple Smart Glasses kommen bis 2026: Alles, was wir bisher wissen

Apple hat Mitarbeiter und Ressourcen von der nächsten Vision Pro auf eine schnellere Entwicklung von Smart Glasses verlagert. Das erste Modell soll mit Ihrem iPhone gekoppelt werden können und auf ein Display verzichten. Ein zweites Modell mit Bildern im Objektiv wird für später beschleunigt. Siris großes KI-Upgrade, für Frühjahr 2026 geplant, wird der Motor für die freihändige Steuerung sein. Apple zielt darauf ab, zu erreichen oder zu übertreffen, was Metas Ray-Ban Display-Brillen leisten können.

Apple ordnet seine Roadmap neu

Bloombergs Berichterstattung besagt, dass Apple eine größere Überarbeitung der Vision Pro pausiert und sogar eine leichtere „Vision Air“ eingestellt hat, um sich auf Brillen zu konzentrieren, die sich eher wie normale Brillen anfühlen. Reuters bestätigt dies und erwähnt ein erstes iPhone-gekoppeltes Modell ohne Display, gefolgt von einem Display-Modell, das schneller vorangetrieben wird. Dies ist Apples Reaktion auf Metas Dynamik im Bereich Wearables, nicht die Aufgabe der räumlichen Datenverarbeitung. Es ist eine Taktikänderung, um den Markt dort abzuholen, wo er heute steht.

Stil wird genauso wichtig sein wie Technologie

Erwarten Sie Optionen. Fassungen, Bügel und Farben werden wahrscheinlich variieren, denn Mainstream-Käufer wollen Brillen, die aussehen wie, nun ja, Brillen. Apple arbeitet an mehreren Stilen, Lautsprechern, Kameras und einer tiefgreifenden Sprachsteuerung. Wenn Meta Ray-Ban- und Oakley-Optionen anbieten kann, wird Apple nicht mit einer einzelnen klobigen Fassung auf den Markt kommen. Mode verkauft den ersten Eindruck. Der Nutzen sorgt dafür, dass Sie sie tragen.

Siri muss sich zuerst verbessern

Sprache ist die offensichtliche Schnittstelle, wenn Ihre Hände beschäftigt sind und Ihre Augen auf die Welt gerichtet sind. Apples KI-gestützte Siri-Überarbeitung ist für Frühjahr 2026 geplant, mit tieferen „App Intents“, damit der Assistent Aktionen ausführen kann, anstatt nur zu antworten. Dieser Zeitplan stimmt mit einer Brillen-Vorschau im Jahr 2026 und einer Veröffentlichung im Jahr 2027 überein. Wenn Siri den Kontext nicht verstehen, in Apps agieren oder die Kameraansicht nutzen kann, um Antworten zu untermauern, würde sich das Produkt unfertig anfühlen. Apple weiß das, weshalb Siris Upgrade die Grundlage bildet.

Was die erste Version voraussichtlich leisten wird

Erwarten Sie kein In-Lens-Display in Version eins. Berichte deuten darauf hin, dass die ersten Brillen kein In-Lens-Display enthalten werden. Stattdessen werden sie Kameras, Mikrofone und Lautsprecher für einfache, aber nützliche Funktionen bieten. Sie werden in der Lage sein,:

Fotos und kurze Videos aufnehmen

Musik und Podcasts hören

Anrufe entgegennehmen und Nachrichten hören

Gesprochene Wegbeschreibungen und Echtzeitübersetzungen erhalten

Fragen Sie „Was sehe ich gerade?“, um kontextbezogene Antworten zu erhalten

Ihr iPhone übernimmt die aufwendigere KI-Verarbeitung, wodurch die Brille leicht und energieeffizient bleibt. Es ist dieselbe Begleitstrategie, die Apple bei der Watch und den AirPods angewendet hat: koppeln, vereinfachen und erweitern.

Warum eine iPhone-Anbindung sinnvoll ist

Von KI generiertes Konzeptbild der Apple Smart Glasses

Die Kopplung hält die Brille leicht, kühler und einfacher. Ein Chip der Apple Watch-Klasse kann Sensoren und Aufgaben mit geringem Stromverbrauch verwalten, während Ihr Telefon größere KI-Modelle ausführt. Diese Aufteilung sollte die Akkulaufzeit und den Tragekomfort verbessern. Sie hält den Preis auch näher an Premium-Zubehör, nicht an Headsets. Apple hat dieses Vorgehen bereits bei der Watch und den AirPods angewendet, und es funktioniert, weil Ihr Telefon bereits bei Ihnen ist.

Zeitpläne und das voraussichtliche Preisniveau

Aktuelle Gerüchte deuten auf eine Vorstellung im Jahr 2026 und ein Lieferfenster im Jahr 2027 für das erste Modell hin, mit einer Display-ausgestatteten Version später. Metas Ray-Ban-Linie beginnt in den USA bei etwa 300 $ aufwärts, daher wird Apple auf ein „begehrenswertes Accessoire“ abzielen, nicht auf ein Luxus-Headset. Ein wettbewerbsfähiger Preis hilft, neugierige iPhone-Nutzer zu Trägern zu machen. Das Hauptziel ist die Akzeptanz, nicht die Marge bei Version eins.

Meine Einschätzung nach dem Lesen vieler früher Nutzerfeedbacks

Ich möchte, dass Apple die Fehler vermeidet, die frühe Tester bei Metas neuen Display-Brillen bemängeln. Mehrere Reddit-Posts loben die Kameraqualität und den Ton, beschweren sich aber über Videos nur im Hochformat und einige umständliche Bedienelemente. Das sagt mir, dass Apple eine einfache Aufnahme priorisieren sollte, die standardmäßig die richtige Ausrichtung verwendet, einen offensichtlichen physischen Privatsphäre-Indikator und Gesten- oder Tasten-Eingaben, die sich nicht fummelig anfühlen.

Ich hoffe auch, dass Apple Karten und Navigationsansagen perfektioniert, die ruhig und klar sind, denn realistische Führung ist der Killer-Anwendungsfall. Das sind die Funktionen, die mir zuerst wichtig sind.

Was Apple von Meta am ersten Tag erreichen muss

Metas neue Ray-Ban Display wirbt mit In-Lens-Visuals plus einem EMG-Armband für subtile Steuerung. Auch wenn Apples erstes Modell kein Display hat, muss es die Grundlagen erfüllen: schnelle Aufnahme, zuverlässige Sprachsteuerung, solider Ton und nahtloses Teilen. Wenn Apple Siris neue „Erledige Dinge für mich“-Aktionen darüberlegen kann, kann es sich hilfreicher anfühlen als jede bisherige Kamerabrille. So gewinnt man die erste Runde, noch bevor man Pixel im Objektiv zeigt.

Wohin die Strategie führt

Dies sieht nach einem zweistufigen Weg aus. Stufe eins sind Alltagsbrillen, die das iPhone intelligenter machen, Ihre Hände frei halten und in kleinen Momenten ihren Wert beweisen. Stufe zwei fügt ein Display hinzu, sobald die Hardware dünn genug ist, der Assistent fähig genug ist und Entwickler reale Anwendungsfälle zur Hand haben. Apple ist gut in diesem Treppenansatz. Es etabliert eine Gewohnheit, bevor es eine Plattform aufbaut. Die jüngsten Berichte lesen sich, als ob Apple diese erste Stufe mit Absicht erklimmt.

Wie ich den Start beurteilen würde

Ich werde Apples erste Brille nach drei einfachen Kriterien beurteilen.

Lösen sie alltägliche Aufgaben schneller, als wenn ich mein Telefon aus der Tasche hole? Sehen sie so aus, dass Menschen sie jeden Tag tragen möchten? Fühlt sich Siri nützlich und respektvoll gegenüber der Privatsphäre an, wenn die Kamera aktiv ist?

Wenn diese drei Punkte erfüllt sind, kann das Display später kommen. Wenn nicht, behält Meta die Führung, und Apple braucht länger, um Vertrauen zu gewinnen. Das ist der Maßstab in meinen Augen, nachdem ich diesen Bereich genau beobachtet und gelesen habe, was frühe Anwender immer wieder sagen.