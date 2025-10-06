Gafas inteligentes de Apple llegarán en 2026: todo lo que sabemos hasta ahora

Apple ha trasladado personal y dinero del próximo Vision Pro a un impulso más rápido en las gafas inteligentes. Se espera que el primer modelo se empareje con tu iPhone y no tenga pantalla. Un segundo modelo con imágenes en la lente se está acelerando para más adelante. La gran actualización de IA de Siri, planeada para la primavera de 2026, será el motor para el control manos libres. Apple pretende igualar o superar lo que pueden hacer las gafas Ray-Ban Display de Meta.

Apple está reordenando su hoja de ruta

El informe de Bloomberg dice que Apple pausó una importante revisión de Vision Pro e incluso archivó una “Vision Air” más ligera para centrarse en gafas que se parezcan más a las gafas normales. Reuters respalda esto, señalando un primer modelo emparejado con el iPhone sin pantalla, seguido de un modelo con pantalla en una vía más rápida. Esta es la respuesta de Apple al impulso de Meta en wearables , no un abandono de la computación espacial. Es un cambio de táctica para satisfacer al mercado donde está hoy.

El estilo importará tanto como la tecnología

Espera opciones. Es probable que los marcos, las patillas y los colores varíen, porque los compradores convencionales quieren gafas que parezcan, bueno, gafas. Apple está construyendo múltiples estilos, altavoces, cámaras y control de voz profundo. Si Meta puede ofrecer opciones de Ray-Ban y Oakley, Apple no se lanzará con un solo marco grueso. La moda vende la primera impresión. La utilidad hace que sigas usándolas.

Siri necesita subir de nivel primero

La voz es la interfaz obvia cuando tienes las manos ocupadas y los ojos puestos en el mundo. La renovación de Siri impulsada por la IA de Apple está prevista para la primavera de 2026, con “App Intents” más profundos para que el asistente pueda realizar acciones, no solo responder. Ese calendario coincide con una vista previa de las gafas en 2026 y un lanzamiento en 2027. Si Siri no puede entender el contexto, actuar dentro de las aplicaciones o usar la vista de la cámara para fundamentar las respuestas, el producto se sentiría a medio cocer. Apple lo sabe, por eso la actualización de Siri es la base.

Qué es probable que haga la primera versión

No esperes una pantalla en la lente en la versión uno. Los informes sugieren que las primeras gafas no incluirán una pantalla en la lente. En cambio, contarán con cámaras, micrófonos y altavoces para funciones sencillas pero útiles. Podrás:

Capturar fotos y vídeos cortos

Escuchar música y podcasts

Recibir llamadas y escuchar mensajes

Obtener indicaciones habladas y traducciones en tiempo real

Preguntar “¿Qué estoy mirando?” para obtener respuestas contextuales

Tu iPhone se encargará del procesamiento de IA más pesado, manteniendo las gafas ligeras y de bajo consumo. Es la misma estrategia de compañero que Apple utilizó con Watch y AirPods: emparejar, simplificar y extender.

Por qué tiene sentido una conexión al iPhone

Imagen conceptual generada por IA de las gafas inteligentes de Apple

El emparejamiento mantiene las gafas ligeras, más frescas y más sencillas. Un chip de clase Apple Watch puede manejar sensores y tareas de bajo consumo, mientras que tu teléfono ejecuta modelos de IA más grandes. Esa división debería ayudar a la duración de la batería y a la comodidad. También mantiene el precio más cerca de los accesorios premium, no de los auriculares. Apple ha utilizado este libro de jugadas antes con Watch y AirPods, y funciona porque tu teléfono ya está contigo.

Cronogramas y la probable ventana de precios

La charla actual apunta a una presentación en 2026 y una ventana de envío en 2027 para el primer modelo, con una versión equipada con pantalla más adelante. La línea Ray-Ban de Meta comienza alrededor de los 300 dólares altos en EE. UU., por lo que Apple apuntará cerca de “accesorio aspiracional”, no de auriculares de lujo. Una etiqueta competitiva ayuda a convertir a los usuarios curiosos de iPhone en usuarios. El objetivo principal es la adopción, no el margen en la versión uno.

Mi opinión después de leer muchos comentarios de los primeros usuarios

Quiero que Apple evite los errores que los primeros probadores señalan en las nuevas gafas Display de Meta. Varias publicaciones de Reddit elogian la calidad de la cámara y el audio, pero se quejan del vídeo solo en vertical y de algunos controles incómodos. Eso me dice que Apple debería priorizar una captura simple que se ajuste a la orientación correcta, un indicador de privacidad físico que sea obvio y entradas de gestos o botones que no se sientan complicadas.

También espero que Apple clave los mapas y las indicaciones de navegación que sean tranquilas y claras, porque la guía en el mundo real es el caso de uso estrella. Esas son las características que me importan primero.

Qué debe igualar Apple de Meta desde el primer día

La nueva Ray-Ban Display de Meta promociona imágenes en la lente más una banda EMG para la muñeca para un control sutil. Incluso si el primer modelo de Apple carece de pantalla, debe igualar lo básico: captura rápida, voz fiable, audio sólido y uso compartido sin problemas. Si Apple puede superponer las nuevas acciones de Siri “haz cosas por mí”, puede sentirse más útil que cualquier gafa con cámara hasta la fecha. Así es como se gana la primera ronda antes incluso de mostrar píxeles en la lente.

Hacia dónde conduce la estrategia

Esto parece un camino de dos pasos. El primer paso son las gafas cotidianas que hacen que el iPhone sea más inteligente, mantienen tus manos libres y demuestran valor en pequeños momentos. El segundo paso añade una pantalla una vez que el hardware es lo suficientemente delgado, el asistente es lo suficientemente capaz y los desarrolladores tienen casos de uso en el mundo real en la mano. Apple es bueno en este enfoque de escalera. Hace crecer un hábito antes de que crezca una plataforma. Los informes recientes se leen como Apple subiendo ese primer escalón con intención.

Cómo juzgaría el lanzamiento

Juzgaré las primeras gafas de Apple en tres cosas sencillas.

¿Resuelven tareas comunes más rápido que sacar un teléfono de mi bolsillo? ¿Parecen algo que la gente quiera usar todos los días? ¿Siri se siente útil y respetuosa con la privacidad cuando la cámara está activa?

Si esas tres casillas están marcadas, la pantalla puede llegar más tarde. Si no, Meta mantiene el liderazgo y Apple tarda más en ganarse la confianza. Ese es el listón en mi mente después de observar este espacio de cerca y leer lo que los primeros usuarios siguen diciendo.