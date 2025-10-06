Lunettes intelligentes Apple prévues d’ici 2026 : tout ce que nous savons jusqu’à présent

Apple a réaffecté du personnel et des ressources du prochain Vision Pro vers une accélération du développement des lunettes intelligentes. Le premier modèle devrait se coupler à votre iPhone et se passer d’écran. Un second modèle avec des affichages intégrés aux verres est en développement accéléré pour plus tard. La mise à niveau majeure de l’IA de Siri, prévue pour le printemps 2026, sera le moteur du contrôle mains libres. Apple vise à égaler ou surpasser les capacités des lunettes Ray-Ban Display de Meta.

Apple réorganise sa feuille de route

Selon les informations de Bloomberg, Apple a mis en pause une refonte majeure du Vision Pro et a même abandonné un modèle « Vision Air » plus léger pour se concentrer sur des lunettes qui ressemblent davantage à des lunettes normales. Reuters confirme cela , mentionnant un premier modèle couplé à l’iPhone sans écran, suivi d’un modèle avec écran en développement accéléré. C’est la réponse d’Apple à l’élan de Meta dans les technologies portables , sans pour autant abandonner l’informatique spatiale. Il s’agit d’un changement tactique pour s’adapter au marché actuel.

Le style sera aussi important que la technologie

Attendez-vous à des options. Les montures, les branches et les couleurs varieront probablement, car les acheteurs grand public veulent des lunettes qui ressemblent, eh bien, à des lunettes. Apple se dirige vers de multiples styles, haut-parleurs, caméras et un contrôle vocal avancé. Si Meta peut offrir des choix Ray-Ban et Oakley, Apple ne lancera pas un modèle unique avec une monture massive. La mode vend la première impression. L’utilité vous les fait porter durablement.

Siri doit d’abord monter en niveau

La voix est l’interface évidente lorsque vos mains sont occupées et que vos yeux sont sur le monde. La refonte de Siri alimentée par l’IA est prévue pour le printemps 2026, avec des « App Intents » plus profonds permettant à l’assistant d’effectuer des actions, pas seulement de répondre. Ce calendrier correspond à une présentation des lunettes en 2026 et une sortie en 2027. Si Siri ne peut pas comprendre le contexte, agir dans les applications ou utiliser la vue de la caméra pour ancrer ses réponses, le produit semblerait incomplet. Apple le sait, c’est pourquoi la mise à niveau de Siri est la base.

Ce que la première version est susceptible de faire

N’attendez pas d’affichage intégré aux verres dans la version un. Les rapports suggèrent que les premières lunettes n’incluront pas d’affichage intégré. À la place, elles seront équipées de caméras, de microphones et de haut-parleurs pour des fonctions simples mais utiles. Vous pourrez :

Capturer des photos et de courtes vidéos

Écouter de la musique et des podcasts

Prendre des appels et entendre des messages

Obtenir des directions vocales et des traductions en temps réel

Demander « Que suis-je en train de regarder ? » pour des réponses contextuelles

Votre iPhone gérera le traitement IA plus lourd, gardant les lunettes légères et économes en énergie. C’est la même stratégie de compagnon qu’Apple a utilisée avec la Watch et les AirPods : coupler, simplifier et étendre.

Pourquoi une connexion à l’iPhone a du sens

Image conceptuelle générée par IA des lunettes intelligentes Apple

Le couplage garde les lunettes légères, plus fraîches et plus simples. Une puce de classe Apple Watch peut gérer les capteurs et les tâches à faible consommation, tandis que votre téléphone exécute des modèles d’IA plus importants. Cette répartition devrait aider l’autonomie de la batterie et le confort. Cela maintient également le prix plus proche des accessoires haut de gamme que des casques. Apple a déjà utilisé cette stratégie avec la Watch et les AirPods, et cela fonctionne car votre téléphone est déjà avec vous.

Calendriers et fourchette de prix probable

Les rumeurs actuelles pointent vers une révélation en 2026 et une fenêtre de lancement en 2027 pour le premier modèle, avec une version équipée d’un écran plus tard. La gamme Ray-Ban de Meta commence autour de 300-400 $ aux États-Unis, donc Apple visera le créneau « accessoire aspirationnel », pas celui du casque de luxe. Un prix compétitif aide à transformer les utilisateurs d’iPhone curieux en porteurs. L’objectif principal est l’adoption, pas la marge sur la version un.

Mon avis après avoir lu beaucoup de premiers retours d’utilisateurs

Je souhaite qu’Apple évite les erreurs que les premiers testeurs signalent dans les nouvelles lunettes Display de Meta. Plusieurs posts Reddit louent la qualité de la caméra et l’audio, mais se plaignent de la vidéo uniquement en mode portrait et de certains contrôles maladroits. Cela me dit qu’Apple devrait prioriser une capture simple qui s’oriente correctement par défaut, un indicateur de confidentialité physique évident, et des contrôles gestuels ou par boutons qui ne semblent pas compliqués.

J’espère aussi qu’Apple réussira les cartes et les indications de navigation qui sont calmes et claires, car le guidage dans le monde réel est le cas d’utilisation le plus important. Ce sont les fonctionnalités qui m’importent en premier.

Ce qu’Apple doit égaler de Meta dès le premier jour

Les nouvelles Ray-Ban Display de Meta vantent des affichages intégrés aux verres plus un bracelet EMG pour un contrôle subtil. Même si le premier modèle d’Apple n’a pas d’écran, il doit égaler les bases : capture rapide, voix fiable, audio solide et partage sans couture. Si Apple peut ajouter par-dessus les nouvelles actions « faites les choses pour moi » de Siri, cela peut sembler plus utile que n’importe quelles lunettes-caméras à ce jour. C’est ainsi que vous gagnez le premier round avant même de montrer des pixels dans les verres.

Où mène la stratégie

Cela ressemble à un chemin en deux étapes. La première étape consiste en des lunettes quotidiennes qui rendent l’iPhone plus intelligent, gardent vos mains libres et prouvent leur valeur dans de petits moments. La deuxième étape ajoute un écran une fois que le matériel est assez fin, l’assistant assez capable, et que les développeurs ont des cas d’utilisation concrets en main. Apple est doué pour cette approche progressive. Elle développe une habitude avant de développer une plateforme. Les récents rapports suggèrent qu’Apple gravit cette première marche avec détermination.

Comment je jugerais le lancement

Je jugerai les premières lunettes d’Apple sur trois choses simples.

Résolvent-elles des tâches courantes plus rapidement que de sortir un téléphone de ma poche ? Ressemblent-elles à quelque chose que les gens voudraient porter tous les jours ? Siri semble-t-il utile et respectueux de la vie privée lorsque la caméra est active ?

Si ces trois cases sont cochées, l’écran peut arriver plus tard. Sinon, Meta garde l’avance, et Apple prend plus de temps pour gagner la confiance. C’est la barre dans mon esprit après avoir suivi de près cet espace et lu ce que les premiers adoptants ne cessent de dire.