Apple smart glasses komen in 2026: alles wat we tot nu toe weten

Apple heeft mensen en middelen verschoven van de volgende Vision Pro naar een snellere ontwikkeling van smart glasses. Het eerste model zal naar verwachting koppelen met je iPhone en geen display hebben. Een tweede model met beelden in de lenzen wordt versneld ontwikkeld voor later. Siri’s grote AI-upgrade, gepland voor voorjaar 2026, wordt de motor voor handsfree bediening. Apple streeft ernaar om minstens even goed te presteren als Meta’s Ray-Ban Display glasses.

Apple herziet zijn roadmap

Bloomberg’s berichtgeving meldt dat Apple een grote Vision Pro-vernieuwing heeft stopgezet en zelfs een lichtere “Vision Air” heeft geschrapt om zich te richten op brillen die meer op normale brillen lijken. Reuters bevestigt dit en merkt op dat er eerst een iPhone-gekoppeld model zonder display komt, gevolgd door een display-model dat versneld wordt ontwikkeld. Dit is Apple’s reactie op Meta’s vooruitgang in wearables , geen afscheid van spatial computing. Het is een tactische verandering om aan te sluiten bij de huidige markt.

Stijl wordt net zo belangrijk als techniek

Verwacht verschillende opties. Monturen, poten en kleuren zullen waarschijnlijk variëren, omdat mainstream kopers brillen willen die eruitzien als, nou ja, brillen. Apple werkt toe naar meerdere stijlen, speakers, camera’s en uitgebreide spraakbesturing. Als Meta Ray-Ban en Oakley-opties kan aanbieden, zal Apple niet lanceren met één enkel lomp montuur. Mode verkoopt de eerste indruk. Bruikbaarheid zorgt ervoor dat je ze blijft dragen.

Siri moet eerst een niveau omhoog

Spraak is de voor de hand liggende interface wanneer je handen bezig zijn en je ogen op de wereld gericht zijn. Apple’s AI-aangedreven Siri-vernieuwing is gepland voor voorjaar 2026, met diepere “App Intents” zodat de assistent acties kan ondernemen, niet alleen antwoorden geven. Die timing sluit aan bij een preview van de bril in 2026 en een release in 2027. Als Siri geen context kan begrijpen, niet in apps kan handelen of het camerabeeld niet kan gebruiken om antwoorden te onderbouwen, zou het product halfbakken aanvoelen. Apple weet dit, daarom is de Siri-upgrade de basis.

Wat de eerste versie waarschijnlijk kan

Verwacht geen display in de lenzen in versie één. Rapporten suggereren dat de eerste bril geen display in de lenzen zal hebben. In plaats daarvan zullen ze camera’s, microfoons en speakers bevatten voor eenvoudige maar nuttige functies. Je kunt:

Foto’s en korte video’s maken

Muziek en podcasts luisteren

Gesprekken voeren en berichten horen

Gesproken aanwijzingen en realtime vertalingen krijgen

Vraag “Waar kijk ik naar?” voor contextuele antwoorden

Je iPhone zal de zwaardere AI-verwerking afhandelen, waardoor de bril licht en energiezuinig blijft. Het is dezelfde companion-strategie die Apple gebruikte met Watch en AirPods: koppelen, vereenvoudigen en uitbreiden.

Waarom een iPhone-koppeling logisch is

Apple Smart Glasses AI gegenereerd conceptbeeld

Koppeling houdt de bril licht, koeler en eenvoudiger. Een Apple Watch-klasse chip kan sensoren en energiezuinige taken afhandelen, terwijl je telefoon grotere AI-modellen draait. Die splitsing zou de batterijduur en het comfort moeten helpen. Het houdt de prijs ook dichter bij premium accessoires, niet bij headsets. Apple heeft dit draaiboek eerder gebruikt met Watch en AirPods, en het werkt omdat je telefoon toch al bij je is.

Tijdlijnen en het waarschijnlijke prijsbereik

De huidige geruchten wijzen op een onthulling in 2026 en een release in 2027 voor het eerste model, met later een versie met display. Meta’s Ray-Ban lijn begint rond de 300 dollar in de VS, dus Apple zal mikken op “aspirationeel accessoire” in plaats van luxe headset. Een competitieve prijs helpt om nieuwsgierige iPhone-gebruikers om te zetten in dragers. Het hoofddoel is adoptie, niet de marge op versie één.

Mijn mening na het lezen van veel vroege gebruikersfeedback

Ik wil dat Apple de fouten vermijdt die vroege testers aankaarten in Meta’s nieuwe Display-brillen. Verschillende Reddit-posts prijzen de camerakwaliteit en audio, maar klagen over portret-only video en enkele onhandige bedieningselementen. Dat zegt mij dat Apple prioriteit moet geven aan eenvoudige opname die standaard de juiste oriëntatie heeft, een fysieke privacy-indicator die duidelijk is, en gebaren of knopbediening die niet onhandig aanvoelt.

Ik hoop ook dat Apple kaarten en navigatie-aanwijzingen perfect maakt die rustig en duidelijk zijn, omdat begeleiding in de echte wereld de killer-toepassing is. Dat zijn de functies waar ik eerst om geef.

Wat Apple vanaf dag één moet evenaren van Meta

Meta’s nieuwe Ray-Ban Display pronkt met displays in de lenzen plus een EMG-polsband voor subtiele bediening. Zelfs als Apple’s eerste model geen display heeft, moet het de basis evenaren: snelle opname, betrouwbare spraakbesturing, degelijk geluid en naadloos delen. Als Apple Siri’s nieuwe “doe-dingen-voor-mij” acties daarbovenop kan leggen, kan het nuttiger aanvoelen dan alle camera-brillen tot nu toe. Dat is hoe je ronde één wint nog voor je pixels in de lens laat zien.

Waar de strategie naartoe leidt

Dit lijkt een tweestappenplan. Stap één is een alledaagse bril die de iPhone slimmer maakt, je handen vrijhoudt en waarde bewijst in kleine momenten. Stap twee voegt een display toe zodra de hardware dun genoeg is, de assistent capabel genoeg is en ontwikkelaars praktische use cases in handen hebben. Apple is goed in deze trapbenadering. Het kweekt eerst een gewoonte voordat het een platform wordt. De recente berichten lezen alsof Apple die eerste trede doelbewust beklimt.

Hoe ik de lancering zou beoordelen

Ik zal Apple’s eerste bril op drie eenvoudige dingen beoordelen.

Lossen ze gewone taken sneller op dan een telefoon uit mijn zak halen? Zien ze eruit als iets dat mensen dagelijks willen dragen? Voelt Siri nuttig en respectvol voor privacy wanneer de camera actief is?

Als die drie vakjes zijn aangevinkt, kan het display later komen. Zo niet, dan behoudt Meta de voorsprong en duurt het langer voordat Apple vertrouwen wint. Dat is de lat in mijn gedachten na het nauwlettend volgen van deze ruimte en het lezen wat vroege gebruikers blijven zeggen.