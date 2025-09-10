Apple Watch erhält vier neue Zifferblätter in watchOS 26, sowie exklusive Optionen für Ultra und Hermès

Apple erweitert die Möglichkeiten zur Personalisierung Ihrer Apple Watch mit vier neuen Zifferblättern, die in watchOS 26 erscheinen. Zwei davon werden allen Nutzern zur Verfügung stehen, während die anderen exklusiv für Ultra- und Hermès-Modelle sind. Das Update wird am 15. September für die Öffentlichkeit freigegeben.

Die neuen Zifferblätter

Hier ist ein genauerer Blick auf die Neuheiten:

Exactograph

Eine moderne Interpretation einer Regulatoren-Uhr, die Stunden, Minuten und Sekunden in separate Zifferblätter für präzise Zeitmessung unterteilt. Flow

Nutzt Apples neues Liquid Glass Design mit Ziffern, die sich verschiebende Farben brechen, wenn Sie Ihr Handgelenk bewegen. Waypoint (Exklusiv für Ultra)

Funktioniert als Live-Kompass-Zifferblatt, das Ihre Position relativ zu gespeicherten Orten oder Sehenswürdigkeiten anzeigt. Hermès Faubourg Party (Exklusiv für Hermès)

Zeigt animierte Charaktere, die zu verschiedenen Tageszeiten erscheinen und auf die Hermès-Linie zugeschnitten sind.

Verfügbarkeit

Exactograph und Flow werden für alle Apple Watch Modelle verfügbar sein, die watchOS 26 unterstützen. Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie hier.

und werden für alle Apple Watch Modelle verfügbar sein, die watchOS 26 unterstützen. Die vollständige Kompatibilitätsliste finden Sie hier. Waypoint ist auf Apple Watch Ultra Modelle beschränkt.

ist auf Modelle beschränkt. Hermès Faubourg Party ist nur für Apple Watch Hermès Editionen.

Apple erwähnte keine neuen Zifferblätter, als watchOS 26 im Juni erstmals vorgestellt wurde. Es wurde erwartet, dass sich das Update auf Änderungen am Systemdesign und Gesundheitsfunktionen konzentriert. Doch da der Release Candidate nun verfügbar ist, sind diese neuen Zifferblätter eine willkommene Überraschung, zumal zwei davon nicht an spezifische Hardware gebunden sind.