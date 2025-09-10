El Apple Watch recibe cuatro nuevas esferas en watchOS 26, además de opciones exclusivas para Ultra y Hermès

Apple está ampliando la forma en que puedes personalizar tu Apple Watch con cuatro nuevas esferas que llegarán en watchOS 26. Dos de ellas estarán disponibles para todos los usuarios, mientras que las otras son exclusivas de los modelos Ultra y Hermès. La actualización se lanzará al público el 15 de septiembre.

Las nuevas esferas

Aquí tienes un vistazo más de cerca a lo que llega:

Exactograph

Una versión moderna de un reloj regulador, que separa las horas, los minutos y los segundos en esferas distintas para una medición precisa del tiempo. Flow

Utiliza el nuevo diseño Liquid Glass de Apple con números que refractan los colores cambiantes al mover la muñeca. Waypoint (exclusiva de Ultra)

Funciona como una esfera de brújula en vivo, que muestra tu posición en relación con las ubicaciones o puntos de interés guardados. Hermès Faubourg Party (exclusiva de Hermès)

Trae personajes animados que aparecen en diferentes momentos del día, adaptados a la línea Hermès.

Lee más sobre todo lo nuevo en el último Apple Watch Ultra 3.



Disponibilidad

Exactograph y Flow estarán disponibles para todos los modelos de Apple Watch que admitan watchOS 26. Consulta la lista completa de compatibilidad aquí.

está limitada a los modelos . Hermès Faubourg Party es solo para las ediciones Apple Watch Hermès.

Apple no mencionó las nuevas esferas cuando se presentó por primera vez watchOS 26 en junio. Se esperaba que la actualización se centrara en los cambios en el diseño del sistema y las funciones de salud. Pero con la versión candidata ahora en circulación, estas nuevas esferas son una grata sorpresa, especialmente porque dos de ellas no están bloqueadas detrás de hardware específico.