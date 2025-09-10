L’Apple Watch obtient quatre nouveaux cadrans dans watchOS 26, plus des options exclusives pour Ultra et Hermès

Apple élargit les possibilités de personnalisation de votre Apple Watch avec quatre nouveaux cadrans de montre dans watchOS 26. Deux d’entre eux seront disponibles pour tous les utilisateurs, tandis que les autres sont exclusifs aux modèles Ultra et Hermès. La mise à jour sera déployée au public le 15 septembre.

Les nouveaux cadrans

Voici un aperçu plus détaillé de ce qui arrive :

Exactograph

Une approche moderne d’une horloge régulatrice, séparant les heures, minutes et secondes en cadrans distincts pour un chronométrage précis. Flow

Utilise le nouveau design Liquid Glass d’Apple avec des chiffres qui réfractent des couleurs changeantes lorsque vous bougez votre poignet. Waypoint (exclusif Ultra)

Fonctionne comme un cadran boussole en temps réel, affichant votre position par rapport aux emplacements sauvegardés ou aux points d’intérêt. Hermès Faubourg Party (exclusif Hermès)

Présente des personnages animés qui apparaissent à différents moments de la journée, adaptés à la gamme Hermès.

En savoir plus sur toutes les nouveautés de la dernière Apple Watch Ultra 3.



Disponibilité

Exactograph et Flow seront disponibles pour tous les modèles d’Apple Watch qui prennent en charge watchOS 26. Consultez la liste complète de compatibilité ici.

Waypoint est limité aux modèles Apple Watch Ultra .

est limité aux modèles . Hermès Faubourg Party est uniquement pour les éditions Apple Watch Hermès.

Apple n’a pas mentionné de nouveaux cadrans de montre lors de la première présentation de watchOS 26 en juin. La mise à jour devait se concentrer sur les changements de conception du système et les fonctionnalités de santé. Mais avec la version candidate maintenant disponible, ces nouveaux cadrans sont une surprise bienvenue, surtout que deux d’entre eux ne sont pas verrouillés derrière un matériel spécifique.