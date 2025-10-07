Durchgesickerte M5 iPad Pro-Videos lassen sich bis zum Diebstahl aus Apples eigenem Lager zurückverfolgen

Unveröffentlichte iPad Pro-Geräte mit dem neuen M5-Chip tauchten online auf, nachdem sie aus Apples europäischen Lagern gestohlen worden waren. Diese Tablets tauchten vor der öffentlichen Markteinführung in Hands-on-Videos russischer Tech-Blogger auf. Dieser Verstoß signalisiert ernsthafte Sicherheitslücken in Apples Logistik.

Ursprung des Lecks: vom Lager zu YouTube

Die gestohlenen Tablets wurden aus EU-Verteilzentren abgezweigt, bevor sie Apples offiziellen Einzelhandelskanal erreichten. Quellen sagen , dass die Verpackung und die Seriennummern mit Modellen übereinstimmen, die für den europäischen Markt bestimmt sind. Erst letztes Jahr gab es ähnliche Lecks mit MacBook Pro-Geräten mit Apples M4-Chip.

Ein Video des Bloggers Wylsacom enthüllte voll funktionsfähige Geräte: Benchmarks, Verpackung und Benutzeroberfläche sahen alle verkaufsfertig aus. Das deutet darauf hin, dass es sich nicht um Prototypen oder Demogeräte handelte. Benchmark-Daten zeigen eine Steigerung der CPU-Leistung von 12–15 Prozent gegenüber M4 und bis zu 35 Prozent schnellere Grafik. Auf dem System lief iPadOS 26. Produktionsdaten in den Systemprotokollen deuten auf eine Produktion im August 2025 hin.

Videos zeigen, dass die Tablets beim Start standardmäßig auf Chinesisch eingestellt sind, was darauf hindeutet, dass sie möglicherweise von asiatischen Logistikzentren umgeleitet wurden. Trotzdem aktivierten die Geräte regionale russische Apps und stellten erfolgreich eine Verbindung zu Apple-Servern her, was beweist, dass es sich um vollständig authentische Geräte handelte.

Hinter dem Verstoß: Schwäche in der Logistik

Apples eigenes Logistiksystem spielte eine Rolle bei dem Leck. Das Unternehmen lagert wahrscheinlich globale Lager vor, um Markteinführungen zu erleichtern. Aber dieses Mal ging diese Strategie nach hinten los.

Wenn Diebe auf vorpositionierte Lagerbestände zugriffen, umgingen sie mehrere Sicherheitsebenen. Das ist alarmierend für ein Unternehmen, das einen Hype um Geheimhaltung aufbaut. Die Lecks untergraben Apples größtes Marketinginstrument: die Überraschung.

Laufende Risiken und dringende Korrekturen

Personen, die mit den Ermittlungen vertraut sind, teilten mit, dass Apple die Kette untersucht, um den Umlenkpunkt zu lokalisieren. Bisher vermuten sie, dass es passiert ist, bevor die Produkte in den Einzelhandel gelangten. Das legt die Schuld eindeutig in Apples internes Vertriebssystem und nicht bei einem Einzelhändler.

Lecks von unveröffentlichten Geräten sind in mehrfacher Hinsicht kostspielig. Frühe Benchmarks schwächen die Wirkung von Apples offiziellem Start. Konkurrenten können schneller reagieren. Und die Aura der Kontrolle der Marke leidet.

Dennoch bietet dieser Vorfall einen neuen Test für Apples Risikomanagement. Kann das Unternehmen die Aufsicht verschärfen, ohne den Betrieb zu verlangsamen? Während sich das M5 iPad Pro auf den Markt zubewegt, werden Sie genau beobachten, ob Apple das Element der Überraschung wiederherstellen kann, das es gerade verloren hat.