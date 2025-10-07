Des vidéos de l’iPad Pro M5 divulguées proviennent d’un vol dans l’entrepôt d’Apple

Des iPad Pro non commercialisés équipés de la nouvelle puce M5 sont apparus en ligne après avoir été volés dans les entrepôts européens d’Apple. Ces tablettes sont apparues dans des vidéos de prise en main réalisées par des blogueurs tech russes avant tout lancement public. Cette violation révèle de graves lacunes dans la logistique d’Apple.

Origines de la fuite : de l’entrepôt à YouTube

Les tablettes volées ont été détournées des centres de distribution européens avant d’atteindre le circuit de distribution officiel d’Apple. Des sources indiquent que l’emballage et les numéros de série correspondent aux modèles destinés aux marchés européens. L’année dernière, des fuites similaires concernaient des MacBook Pro équipés de la puce M4 d’Apple.

Une vidéo du blogueur Wylsacom a révélé des appareils pleinement fonctionnels : les tests de performance, l’emballage et l’interface utilisateur semblaient prêts pour la vente. Cela suggère qu’il ne s’agissait pas de prototypes ou d’unités de démonstration. Les données de performance montrent une amélioration des performances du CPU de 12 à 15 % par rapport au M4, et des performances graphiques jusqu’à 35 % plus rapides. Le système fonctionnait sous iPadOS 26. Les dates de fabrication dans les journaux système indiquent une production d’août 2025.

Les vidéos montrent que les tablettes passent par défaut en chinois au démarrage, suggérant qu’elles ont pu être détournées des centres logistiques asiatiques. Malgré cela, les unités ont activé des applications régionales russes et se sont connectées avec succès aux serveurs d’Apple, preuve qu’il s’agissait d’unités authentiques.

Derrière la fuite : faiblesse logistique

Le système logistique d’Apple a joué un rôle dans la fuite. L’entreprise pré-stocke probablement ses entrepôts mondiaux pour faciliter les lancements. Mais cette fois, cette stratégie s’est retournée contre elle.

Si des voleurs ont accédé au stock pré-positionné, ils ont contourné plusieurs niveaux de sécurité. C’est alarmant pour une entreprise qui mise sur le secret. Ces fuites mêmes sapent le plus grand atout marketing d’Apple : l’effet de surprise.

Risques persistants et corrections urgentes

Des personnes proches de l’enquête ont révélé qu’Apple examine la chaîne pour identifier le point de détournement. Jusqu’à présent, ils soupçonnent que cela s’est produit avant que les produits n’entrent dans les canaux de vente au détail. Cela place la faute directement dans le système de distribution interne d’Apple, et non chez un détaillant.

Les fuites d’appareils non commercialisés sont coûteuses à plusieurs égards. Les tests de performance précoces affaiblissent l’impact du lancement officiel d’Apple. Les concurrents peuvent réagir plus rapidement. Et l’aura de contrôle de la marque en souffre.

Néanmoins, cet incident offre un nouveau test pour la gestion des risques d’Apple. L’entreprise peut-elle renforcer la surveillance sans ralentir les opérations ? Alors que l’iPad Pro M5 s’approche de son lancement, on observera attentivement si Apple peut restaurer l’élément de surprise qu’elle vient de perdre.