iPad Pro M5 vs M4 : une amélioration de 10 % du CPU vaut-elle la mise à niveau ?

Le prochain iPad Pro M5 d’Apple a fait surface avant son lancement officiel, nous donnant un aperçu précoce de ce qui s’annonce comme une mise à niveau mineure par rapport au modèle M4 de l’année dernière. Sur le papier, la nouvelle puce promet un CPU 10 % plus rapide, une amélioration de 15 % des performances multicœurs et un GPU 34 % plus puissant. Mais la grande question demeure. Cette amélioration des performances justifie-t-elle de dépenser des milliers d’euros pour ce qui est essentiellement la même tablette ?

Même design, même écran, histoire familière

Crédits : wylsacom

Vous obtenez le même châssis, la même option de 13 pouces et les mêmes couleurs : Argent et Noir sidéral. Votre étui Folio, clavier Magic Keyboard et stylet existants fonctionnent sans problème. Apple a conservé l’écran OLED Tandem introduit l’année dernière. Il est toujours excellent, mais ce n’est pas une nouveauté.

Si vous espériez du matériel neuf, vous ne le trouverez pas ici. Il s’agit d’une mise à jour des spécifications, pas d’une refonte.

Ce qui a changé avant l’événement

L’expérience de configuration est similaire à celle du M4. L’emballage reste minimaliste. De nombreuses régions sont encore livrées avec un adaptateur de 20 W, ce qui semble léger pour une tablette haut de gamme. iPadOS 26 fonctionne dès la sortie de la boîte avec des ajustements mineurs de l’interface utilisateur.

Wylsacom a publié un déballage précoce et une prise en main d’un iPad Pro M5 en russe, montrant un matériel identique, une compatibilité des accessoires et iPadOS 26 sur l’appareil.

Benchmarks : Gains réels, impact limité

Crédits : wylsacom

Les premiers tests indiquent des performances mesurables mais progressives :

CPU : environ 10 % plus rapide en monocœur et environ 15 % plus rapide en multicœur.

environ 10 % plus rapide en monocœur et environ 15 % plus rapide en multicœur. GPU : environ 34 % plus puissant dans les tests synthétiques.

environ 34 % plus puissant dans les tests synthétiques. Mémoire : les modèles testés montrent 12 Go de RAM, ce qui aide pour le multitâche intensif.

Le M4 semblait déjà surpuissant pour la plupart des tâches sur tablette. Le web, les applications bureautiques, le dessin, la prise de notes et les retouches photo fonctionnent sans problème sur le M4. Vous ne remarquerez le M5 que si vous poussez les flux de travail 3D, les montages vidéo complexes ou les jeux haut de gamme.

Qui devrait faire la mise à niveau

Mettez à niveau maintenant si vous utilisez des applications gourmandes en GPU, de grands catalogues de photos ou des flux de travail professionnels multi-applications et que vous voulez la marge de manœuvre supplémentaire.

si vous utilisez des applications gourmandes en GPU, de grands catalogues de photos ou des flux de travail professionnels multi-applications et que vous voulez la marge de manœuvre supplémentaire. Attendez si vous possédez déjà un iPad Pro M4. Votre expérience quotidienne sera la même.

si vous possédez déjà un iPad Pro M4. Votre expérience quotidienne sera la même. Envisagez le M5 si vous avez un iPad Pro de 2018 ou plus ancien. Vous verrez une nette amélioration en termes de vitesse, de qualité d’affichage et d’accessoires.

Verdict

L’iPad Pro M5 est plus rapide sur le papier et dans les tests, mais il offre la même expérience que le M4 pour la plupart des gens. Si vous comptez sur des travaux graphiques exigeants ou gourmands en mémoire, les gains en GPU et en RAM sont utiles. Sinon, le M4 reste le choix le plus judicieux à un prix inférieur.

En résumé : Une amélioration de 10 % du CPU et de 34 % du GPU ne justifie pas une mise à niveau depuis le M4 pour l’utilisateur moyen. Attendez des changements logiciels plus profonds ou une refonte matérielle.