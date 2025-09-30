¿M5 iPad Pro filtrado vs M4: vale la pena actualizar por un aumento del 10% en la CPU?

El iPad Pro M5 de próxima generación de Apple ha surgido antes de su lanzamiento oficial, dándonos una visión temprana de lo que se perfila como una mejora menor con respecto al modelo M4 del año pasado. Sobre el papel, el nuevo chip promete una CPU un 10% más rápida, un aumento del 15% en el rendimiento multinúcleo y una GPU un 34% más potente. Pero la pregunta más importante sigue ahí. ¿Justifica ese aumento de rendimiento gastar miles en lo que es esencialmente la misma tableta?

Mismo diseño, misma pantalla, historia familiar

Créditos: wylsacom

Obtienes el mismo chasis, la misma opción de 13 pulgadas y los mismos colores: Plateado y Negro espacial. Tu funda Folio, Magic Keyboard y Pencil existentes funcionan sin problemas. Apple mantuvo el panel OLED Tandem introducido el año pasado. Todavía se ve excelente, pero no es nuevo.

Si querías hardware nuevo, no lo encontrarás aquí. Esta es una actualización de especificaciones, no un rediseño.

Lo que cambió antes del evento

La experiencia de configuración es similar a la del M4. El embalaje sigue siendo mínimo. Muchas regiones todavía envían un adaptador de 20 W, que se siente ligero para una tableta premium. iPadOS 26 se ejecuta de fábrica con pequeños ajustes en la interfaz de usuario.

Wylsacom publicó un unboxing y una prueba práctica temprana de una unidad M5 iPad Pro en ruso, mostrando hardware idéntico, compatibilidad con accesorios e iPadOS 26 en el dispositivo.

Benchmarks: Ganancias reales, impacto limitado

Créditos: wylsacom

Las primeras pruebas apuntan a un rendimiento medible pero incremental:

CPU: aproximadamente un 10 por ciento más rápida en un solo núcleo y aproximadamente un 15 por ciento más rápida en varios núcleos.

aproximadamente un 10 por ciento más rápida en un solo núcleo y aproximadamente un 15 por ciento más rápida en varios núcleos. GPU: aproximadamente un 34 por ciento más potente en pruebas sintéticas.

aproximadamente un 34 por ciento más potente en pruebas sintéticas. Memoria: los modelos probados muestran 12 GB de RAM, lo que ayuda con la multitarea pesada.

El M4 ya se sentía demasiado potente para la mayoría del trabajo en tabletas. La web, las aplicaciones de oficina, el dibujo, la toma de notas y la edición de fotos se ejecutan sin problemas en el M4. Notarás el M5 solo si impulsas flujos de trabajo 3D, líneas de tiempo complejas en aplicaciones de video o juegos de alta gama.

Quién debería actualizar

Actualiza ahora si usas aplicaciones que consumen mucha GPU, grandes catálogos de fotos o flujos de trabajo profesionales con múltiples aplicaciones y quieres espacio adicional.

si usas aplicaciones que consumen mucha GPU, grandes catálogos de fotos o flujos de trabajo profesionales con múltiples aplicaciones y quieres espacio adicional. Espera si ya tienes un M4 iPad Pro. Tu experiencia diaria será la misma.

si ya tienes un M4 iPad Pro. Tu experiencia diaria será la misma. Considera el M5 si tienes un iPad Pro de 2018 o anterior. Verás un claro salto en velocidad, calidad de pantalla y accesorios.

Veredicto

El M5 iPad Pro es más rápido sobre el papel y en las pruebas, pero ofrece la misma experiencia que el M4 para la mayoría de las personas. Si dependes de gráficos exigentes o de un trabajo que requiera mucha memoria, las ganancias de GPU y RAM ayudan. Si no, el M4 sigue siendo la compra más inteligente a un precio más bajo.

En resumen: Un aumento del 10 por ciento en la CPU y un aumento del 34 por ciento en la GPU no justifican una actualización desde M4 para el usuario promedio. Espera cambios de software más profundos o un rediseño de hardware.