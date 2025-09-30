Gelekte M5 iPad Pro vs M4: is een 10% CPU-boost de moeite waard om voor te upgraden?

Apple’s volgende generatie M5 iPad Pro is opgedoken voor de officiële lancering, wat ons een vroege blik geeft op wat een kleine upgrade lijkt te zijn ten opzichte van het M4-model van vorig jaar. Op papier belooft de nieuwe chip een 10% snellere CPU, 15% boost in multi-core prestaties, en een 34% sterkere GPU. Maar de grotere vraag blijft. Rechtvaardigt die prestatieverbetering het uitgeven van duizenden euro’s aan wat in wezen dezelfde tablet is?

Hetzelfde ontwerp, hetzelfde scherm, bekend verhaal

Credits: wylsacom

Je krijgt dezelfde behuizing, dezelfde 13-inch optie, en dezelfde kleuren: Zilver en Space Black. Je bestaande Folio-hoes, Magic Keyboard en Pencil werken zonder problemen. Apple heeft het Tandem OLED-scherm van vorig jaar behouden. Het ziet er nog steeds uitstekend uit, maar het is niet nieuw.

Als je naar nieuwe hardware zocht, zul je die hier niet vinden. Dit is een spec-vernieuwing, geen herontwerp.

Wat er veranderde voor het evenement

De set-up ervaring lijkt op die van de M4. De verpakking blijft minimaal. Veel regio’s leveren nog steeds een 20 W adapter, wat licht aanvoelt voor een premium tablet. iPadOS 26 draait uit de doos met kleine UI-aanpassingen.

Wylsacom publiceerde een vroege unboxing en hands-on van een M5 iPad Pro-eenheid in het Russisch, die identieke hardware, accessoire-compatibiliteit en iPadOS 26 op het apparaat toonde.

Benchmarks: Echte winst, beperkte impact

Credits: wylsacom

Vroege tests wijzen op meetbare maar incrementele prestaties:

CPU: ongeveer 10 procent sneller in single core en ongeveer 15 procent sneller in multi core.

ongeveer 10 procent sneller in single core en ongeveer 15 procent sneller in multi core. GPU: ongeveer 34 procent sterker in synthetische tests.

ongeveer 34 procent sterker in synthetische tests. Geheugen: geteste modellen tonen 12 GB RAM, wat helpt bij zware multitasking.

De M4 voelde al overpowered aan voor de meeste tabletwerktaken. Web, kantoorapps, tekenen, notities maken en foto-bewerkingen draaien soepel op de M4. Je zult de M5 alleen merken als je 3D-workflows, complexe tijdlijnen in video-apps of high-end games gebruikt.

Wie zou moeten upgraden

Upgrade nu als je GPU-intensieve apps, grote fotocatalogi of multi-app pro workflows gebruikt en de extra ruimte wilt.

als je GPU-intensieve apps, grote fotocatalogi of multi-app pro workflows gebruikt en de extra ruimte wilt. Wacht als je al een M4 iPad Pro hebt. Je dagelijkse ervaring zal hetzelfde aanvoelen.

als je al een M4 iPad Pro hebt. Je dagelijkse ervaring zal hetzelfde aanvoelen. Overweeg de M5 als je een iPad Pro uit 2018 of ouder hebt. Je zult een duidelijke sprong zien in snelheid, schermkwaliteit en accessoires.

Verdict

De M5 iPad Pro is sneller op papier en in tests, maar levert voor de meeste mensen dezelfde ervaring als de M4. Als je afhankelijk bent van veeleisende grafische of geheugenintensieve taken, helpen de GPU- en RAM-verbeteringen. Zo niet, dan blijft de M4 de slimmere koop voor een lagere prijs.

Conclusie: Een 10 procent CPU-verhoging en een 34 procent GPU-verbetering rechtvaardigen geen upgrade van M4 voor de gemiddelde gebruiker. Wacht op diepere softwarewijzigingen of een hardware-herontwerp.