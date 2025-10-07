Gelekte M5 iPad Pro-video’s leiden terug naar diefstal uit Apple’s eigen magazijn

Niet-uitgebrachte iPad Pro-units met de nieuwe M5-chip doken online op nadat ze gestolen waren uit Apple’s Europese magazijnen. Die tablets verschenen in hands-on video’s van Russische tech-bloggers voordat er een publieke lancering was. Die inbreuk wijst op ernstige beveiligingslekken in Apple’s logistiek.

Oorsprong van het lek: van magazijn naar YouTube

De gestolen tablets werden omgeleid uit EU-distributiecentra voordat ze Apple’s officiële retailkanaal bereikten. Bronnen zeggen dat de verpakking en serienummers overeenkomen met modellen bestemd voor Europese markten. Vorig jaar nog bevatten soortgelijke lekken MacBook Pro-apparaten met Apple’s M4-chip.

Een video van blogger Wylsacom toonde volledig functionele apparaten: benchmarks, verpakking en gebruikersinterface zagen er allemaal retail-klaar uit. Dat suggereert dat dit geen prototypes of demo-units waren. Benchmarkgegevens tonen een 12-15 procent boost in CPU-prestaties ten opzichte van M4, en tot 35 procent snellere graphics. Het systeem draaide iPadOS 26. Productiedatums in de systeemlogboeken wijzen op productie in augustus 2025.

Video’s tonen dat de tablets standaard opstarten in het Chinees, wat suggereert dat ze mogelijk omgeleid zijn vanuit Aziatische logistieke hubs. Ondanks dat activeerden de units regionale Russische apps en maakten ze succesvol verbinding met Apple-servers, bewijs dat het volledig authentieke units waren.

Achter de inbreuk: zwakte in logistiek

Apple’s eigen logistieke systeem speelde een rol in het lek. Het bedrijf bevoorraadt waarschijnlijk wereldwijde magazijnen vooraf om lanceringen soepel te laten verlopen. Maar deze keer sloeg die strategie terug.

Als dieven toegang kregen tot vooraf gepositioneerde voorraad, omzeilden ze meerdere beveiligingslagen. Dat is alarmerend voor een bedrijf dat hype opbouwt rond geheimhouding. De lekken zelf ondermijnen Apple’s grootste marketingtrumpkaart: verrassing.

Voortdurende risico’s en urgente oplossingen

Mensen die bekend zijn met het onderzoek vertelden dat Apple de keten onderzoekt om het omleidingspunt vast te stellen. Tot nu toe vermoeden ze dat het gebeurde voordat producten naar retailkanalen gingen. Dat plaatst de schuld volledig binnen Apple’s interne distributiesysteem, niet bij een retailer.

Lekken van niet-uitgebrachte apparaten zijn op meer dan één manier kostbaar. Vroege benchmarks verzwakken de impact van Apple’s officiële lancering. Concurrenten kunnen sneller reageren. En de aura van controle van het merk lijdt eronder.

Toch biedt dit incident een nieuwe test voor Apple’s risicomanagement. Kan het bedrijf het toezicht verscherpen zonder de operaties te vertragen? Terwijl de M5 iPad Pro richting lancering gaat, kijk je nauwlettend of Apple het element van verrassing kan herstellen dat het net verloren heeft.