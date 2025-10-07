Vídeos filtrados del iPad Pro M5 se remontan al propio robo del almacén de Apple

Unas unidades iPad Pro no lanzadas con el nuevo chip M5 aparecieron en línea tras ser robadas de los almacenes europeos de Apple. Esas tabletas aparecieron en vídeos prácticos de blogueros tecnológicos rusos antes de cualquier lanzamiento público. Esa filtración señala graves lagunas de seguridad en la logística de Apple.

Orígenes de la filtración: del almacén a YouTube

Las tabletas robadas fueron desviadas de los centros de distribución de la UE antes de que llegaran al canal de venta oficial de Apple. Fuentes dicen que el embalaje y los números de serie coinciden con los modelos destinados a los mercados europeos. Justo el año pasado, filtraciones similares involucraron a dispositivos MacBook Pro con el chip M4 de Apple.

Un vídeo del bloguero Wylsacom reveló dispositivos totalmente funcionales: los puntos de referencia, el embalaje y la interfaz de usuario parecían listos para la venta al por menor. Eso sugiere que no se trataba de prototipos ni de unidades de demostración. Los datos de referencia muestran un aumento del rendimiento de la CPU del 12-15 por ciento con respecto al M4, y hasta un 35 por ciento más rápido en gráficos. El sistema ejecutaba iPadOS 26. Las fechas de fabricación en los registros del sistema apuntan a una producción de agosto de 2025.

Los vídeos muestran que las tabletas se inician por defecto en chino, lo que sugiere que podrían haber sido desviadas de centros logísticos asiáticos. A pesar de ello, las unidades activaron aplicaciones regionales rusas y se conectaron con éxito a los servidores de Apple, lo que demuestra que eran unidades totalmente auténticas.

Detrás de la filtración: debilidad en la logística

El propio sistema logístico de Apple jugó un papel en la filtración. Es probable que la empresa pre-almacene los almacenes globales para facilitar los lanzamientos. Pero esta vez, esa estrategia fracasó.

Si los ladrones accedieron a las existencias pre-posicionadas, eludieron múltiples capas de seguridad. Eso es alarmante para una empresa que crea expectación en torno al secreto. Las propias filtraciones socavan el mayor activo de marketing de Apple: la sorpresa.

Riesgos continuos y soluciones urgentes

Personas familiarizadas con la investigación dijeron que Apple está investigando la cadena para identificar el punto de desvío. Hasta ahora, sospechan que ocurrió antes de que los productos se trasladaran a los canales de venta al por menor. Eso sitúa la culpa directamente dentro del sistema de distribución interno de Apple, no en un minorista.

Las filtraciones de dispositivos no lanzados son costosas en más de un sentido. Los primeros puntos de referencia debilitan el impacto del lanzamiento oficial de Apple. Los rivales pueden responder más rápido. Y el aura de control de la marca se resiente.

Aun así, este incidente ofrece una nueva prueba para la gestión de riesgos de Apple. ¿Puede la empresa reforzar la supervisión sin ralentizar las operaciones? A medida que el iPad Pro M5 avanza hacia su lanzamiento, observará de cerca si Apple puede restaurar el elemento sorpresa que acaba de perder.