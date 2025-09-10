Kein Vision Pro 2: Warum sich Apple auf Software konzentriert, nicht auf eine Fortsetzung

Wer gestern Apples Event verfolgte und auf eine überraschende Enthüllung des Apple Vision Pro 2 hoffte, übersah die grundlegende Realität, wo sich das Produkt in seinem Lebenszyklus befindet. Der ursprüngliche Vision Pro ist immer noch eine brandneue, entwicklerorientierte Plattform. Apples unmittelbares Ziel ist es nicht, jedem ein Headset der zweiten Generation zu verkaufen; es ist vielmehr der Aufbau eines überzeugenden Ökosystems aus Software und Erlebnissen, das die bereits existierende Hardware rechtfertigt.

Die Geschichte des Vision Pro im nächsten Jahr wird von Software geprägt sein. Die bevorstehende Veröffentlichung von visionOS 26 ist das Hauptereignis und bringt neue Funktionen und Fähigkeiten mit sich, die Entwickler befähigen werden, die „Killer-Apps“ zu erstellen, die räumliches Computing benötigt, um sich durchzusetzen.

Ähnlich wie das Warten auf ein faltbares iPhone, das Jahre an Forschung und Entwicklung erfordert, benötigt die Vision Pro Plattform Zeit, damit ihre Software reifen kann und sich ein klarer Anwendungsfall jenseits der Early Adopters herausbildet. Das überstürzte Herausbringen neuer Hardware wäre kontraproduktiv für diese grundlegende Arbeit.

Diese Strategie ist über alle Produktlinien von Apple hinweg konsistent. So wie es kein neues Apple TV gab und der gemunkelte AirTag 2 sich nicht materialisierte, demonstriert Apple einen klaren Fokus. Die Keynote war den Produkten mit dem höchsten Volumen und der größten Wirkung gewidmet – dem iPhone und der Apple Watch.

Ein Nischengerät, das sich an Entwickler richtet, wie der Vision Pro, das noch nicht für eine Hardware-Aktualisierung für den Massenmarkt bereit ist, passt im Moment einfach nicht in diese Agenda.

Wenn ein Vision Pro 2 schließlich auf den Markt kommt – voraussichtlich frühestens Ende 2026 –, erwarten Sie, dass der Fokus auf Verfeinerung statt auf Revolution liegen wird. Gerüchte deuten auf eine Spezifikationsverbesserung mit einem leistungsstärkeren M-Serien-Chip hin, aber die bedeutendsten Änderungen werden wahrscheinlich das Feedback der ersten Generation berücksichtigen: Reduzierung des Gerätegewichts, Verbesserung des Tragekomforts bei längerem Gebrauch und Verfeinerung des Kopfbanddesigns.

Vorerst ist Apples Botschaft klar: Die Zukunft des räumlichen Computings wird in visionOS aufgebaut. Die Hardware wird folgen, wenn das Software-Ökosystem für seinen nächsten großen Sprung bereit ist.