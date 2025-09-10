Immer noch kein AirTag 2: Warum Apples Tracker der nächsten Generation schwer fassbar bleibt

Trotz weit verbreiteter Erwartungen und einem prominenten Platz auf vielen Vorhersagelisten glänzte der AirTag 2 bei Apples gestriger Veranstaltung durch Abwesenheit. Während der ursprüngliche AirTag, der im April 2021 auf den Markt kam, weiterhin ein Marktführer im Bereich der Artikelverfolgung ist, bleibt sein Nachfolger im Schatten. Diese Abwesenheit ist kein Versehen, sondern eine kalkulierte Entscheidung, die sowohl in der Produktstrategie als auch in der technologischen Bereitschaft begründet ist.

Warum die Verzögerung?

„Was nicht kaputt ist, muss man nicht reparieren“: Der ursprüngliche AirTag erfüllt seine Kernfunktion immer noch effektiv. Seine Präzisionssuchfunktionen (für UWB-fähige iPhones) und das riesige „Wo ist?“-Netzwerk (das Hunderte Millionen von Apple-Geräten weltweit nutzt) bieten ein unvergleichliches Tracking-Erlebnis für verlorene Schlüssel, Taschen und andere Gegenstände. Es gibt keine dringende Marktnachfrage, ein Produkt zu ersetzen, das für die meisten Benutzer immer noch außergewöhnlich gut funktioniert.

Technologische Ausrichtung: Ein wirklich sinnvoller AirTag 2 würde wahrscheinlich erhebliche technologische Fortschritte erfordern. Das aktuelle Modell verwendet Apples U1-Chip für Ultra-Wideband (UWB)-Präzision. Damit ein Nachfolger wirklich überzeugend ist, bräuchte er einen UWB-Chip der nächsten Generation (vielleicht ähnlich dem verbesserten UWB im Apple N1 Wireless Chip), um eine dramatisch verbesserte Reichweite, noch feinere Präzision oder neue Funktionen wie räumliches Bewusstsein in komplexen Umgebungen zu bieten. Apple wartet möglicherweise darauf, dass ein solcher Chip serienreif ist und seine Veröffentlichung mit einem breiteren Ökosystem-Vorstoß abgestimmt wird, der möglicherweise eine tiefere Integration mit Augmented Reality oder bevorstehenden visionOS-Funktionen beinhaltet.

Bestand und Marktsättigung: Apple hat wahrscheinlich einen erheblichen bestehenden Bestand an den ursprünglichen AirTags, und der Markt für Artikel-Tracker, obwohl beliebt, ist keiner, der jährliche Aktualisierungen erfordert. Ein zu frühes Herausbringen eines neuen Modells könnte den Verkauf des bestehenden Produkts kannibalisieren.

Fokus auf Kernprodukte: Keynotes sind sorgfältig inszeniert, und jede Minute ist wertvoll. Apple entschied sich, Ankündigungen rund um die neue iPhone 17-Reihe zu priorisieren, einschließlich der bahnbrechenden Akkukapazität des iPhone 17 Pro Max und des Wechsels von Titan zu Aluminium beim iPhone 17 Pro. Diese Updates, zusammen mit der Enthüllung von iOS 26, beanspruchen das Rampenlicht. Weniger wichtige Zubehörteile treten oft in den Hintergrund oder erhalten leise Pressemitteilungs-Updates anstatt Keynote-Zeit.

Was als Nächstes zu erwarten ist

Wenn ein AirTag 2 schließlich auf den Markt kommt, erwarten Sie, dass er mehr als nur geringfügige Anpassungen mit sich bringt. Mögliche Upgrades könnten umfassen:

Verbessertes UWB: Höhere Genauigkeit und Reichweite, möglicherweise mit neuen Tracking-Funktionen in Innenräumen oder in anspruchsvolleren Umgebungen.

Höhere Genauigkeit und Reichweite, möglicherweise mit neuen Tracking-Funktionen in Innenräumen oder in anspruchsvolleren Umgebungen. Längere Akkulaufzeit: Während die aktuelle Knopfzellenbatterie etwa ein Jahr hält, könnten Fortschritte dies weiter verlängern.

Während die aktuelle Knopfzellenbatterie etwa ein Jahr hält, könnten Fortschritte dies weiter verlängern. Neue Formfaktoren: Obwohl hochspekulativ, könnte ein neu gestalteter AirTag für spezifische Anwendungsfälle (z. B. dünner für Geldbörsen, robuster für Outdoor-Ausrüstung) eine Möglichkeit sein.

Obwohl hochspekulativ, könnte ein neu gestalteter AirTag für spezifische Anwendungsfälle (z. B. dünner für Geldbörsen, robuster für Outdoor-Ausrüstung) eine Möglichkeit sein. Verbesserte Anti-Stalking-Funktionen: Fortgesetzte Verfeinerung der Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen, die seit der Einführung des ursprünglichen AirTags ein Diskussionspunkt waren.

Bis Apple einen Nachfolger liefern kann, der ein wesentlich besseres und funktionsreicheres Erlebnis bietet, bleibt der ursprüngliche AirTag das Angebot des Unternehmens im Bereich der Artikelverfolgung. Dies ermöglicht es Apple, seine Keynote-Fläche strategisch für Produkte mit signifikanteren jährlichen Updates und höherem Umsatzpotenzial einzusetzen.



Apple kündigte auch kein neues Apple TV und natürlich kein neues faltbares iPhone an.

