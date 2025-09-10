Aún no hay AirTag 2: por qué el rastreador de próxima generación de Apple sigue siendo esquivo

A pesar de la gran expectación y de ocupar un lugar destacado en muchas listas de predicciones, el AirTag 2 fue una notable ausencia en el evento de Apple de ayer. Si bien el AirTag original, lanzado en abril de 2021, sigue siendo un líder del mercado en el seguimiento de artículos, su sucesor permanece en la sombra. Esta ausencia no es un descuido, sino más bien una decisión calculada basada tanto en la estrategia del producto como en la preparación tecnológica.

¿Por qué la demora?

«Si no está roto, no lo arregles»: el AirTag original todavía cumple eficazmente su función principal. Sus capacidades de búsqueda de precisión (para iPhones con UWB) y la vasta red Find My (que aprovecha cientos de millones de dispositivos Apple en todo el mundo) proporcionan una experiencia de seguimiento sin igual para llaves, bolsos y otros artículos perdidos. No existe una demanda apremiante del mercado para reemplazar un producto que todavía funciona excepcionalmente bien para la mayoría de los usuarios.

Alineación tecnológica: Un AirTag 2 verdaderamente significativo probablemente requeriría avances tecnológicos significativos. El modelo actual utiliza el chip U1 de Apple para la precisión de banda ultraancha (UWB). Para que una secuela sea realmente convincente, necesitaría un chip UWB de próxima generación (quizás similar al UWB mejorado en el chip inalámbrico N1 de Apple) para ofrecer un rango dramáticamente mejorado, una precisión aún mayor o nuevas capacidades como el conocimiento espacial dentro de entornos complejos. Apple puede estar esperando a que dicho chip esté listo para la producción en masa y a alinear su lanzamiento con un impulso del ecosistema más amplio, que podría implicar una integración más profunda con la realidad aumentada o las próximas funciones de visionOS.

Inventario y saturación del mercado: Es probable que Apple tenga un inventario existente sustancial de los AirTags originales, y el mercado de rastreadores de artículos, aunque popular, no es uno que exija actualizaciones anuales. Lanzar un nuevo modelo demasiado pronto podría canibalizar las ventas del producto existente.

Enfoque en los productos principales: Las presentaciones son cuidadosamente orquestadas y cada minuto es valioso. Apple optó por priorizar los anuncios sobre la nueva línea de iPhone 17, incluida su innovadora capacidad de batería del iPhone 17 Pro Max y el cambio de titanio a aluminio en el iPhone 17 Pro. Estas actualizaciones, junto con la presentación de iOS 26, consumen la atención. Los accesorios de menor impacto a menudo quedan relegados a un segundo plano o reciben actualizaciones silenciosas en comunicados de prensa en lugar de tiempo en la presentación.

Qué esperar a continuación

Cuando finalmente llegue un AirTag 2, espere que venga con algo más que simples ajustes. Las posibles actualizaciones podrían incluir:

UWB mejorado: Mayor precisión y alcance, posiblemente con nuevas funcionalidades de seguimiento en interiores o en entornos más desafiantes.

Mayor precisión y alcance, posiblemente con nuevas funcionalidades de seguimiento en interiores o en entornos más desafiantes. Mayor duración de la batería: Si bien la batería de celda de moneda actual dura aproximadamente un año, los avances podrían extender esto aún más.

Si bien la batería de celda de moneda actual dura aproximadamente un año, los avances podrían extender esto aún más. Nuevos factores de forma: Si bien es muy especulativo, un AirTag rediseñado para casos de uso específicos (por ejemplo, más delgado para billeteras, más resistente para equipos de exterior) podría ser una posibilidad.

Si bien es muy especulativo, un AirTag rediseñado para casos de uso específicos (por ejemplo, más delgado para billeteras, más resistente para equipos de exterior) podría ser una posibilidad. Funciones mejoradas contra el acecho: Refinamiento continuo de las funciones de privacidad y seguridad, que han sido un punto de discusión desde el lanzamiento del AirTag original.

Hasta que Apple pueda ofrecer una secuela que ofrezca una experiencia sustancialmente mejor y más rica en funciones, el AirTag original sigue siendo la oferta de la compañía en el espacio de seguimiento de artículos. Esto permite a Apple desplegar estratégicamente su espacio de presentación para productos con actualizaciones anuales más significativas y un mayor impacto en los ingresos.



Apple tampoco anunció un nuevo Apple TV y, por supuesto, ningún nuevo iPhone plegable.

