Toujours pas d’AirTag 2 : pourquoi le tracker de nouvelle génération d’Apple reste insaisissable

Malgré une attente généralisée et une place de choix sur de nombreuses listes de prédictions, l’AirTag 2 était remarquablement absent de l’événement Apple d’hier. Bien que l’AirTag original, lancé en avril 2021, continue d’être un leader du marché dans le suivi d’objets, son successeur demeure dans l’ombre. Cette absence n’est pas un oubli, mais plutôt une décision calculée ancrée dans la stratégie produit et la préparation technologique.

Pourquoi ce retard ?

« Si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas » : L’AirTag original remplit toujours efficacement sa fonction principale. Ses capacités de localisation précise (pour les iPhone compatibles UWB) et le vaste réseau Localiser (exploitant des centaines de millions d’appareils Apple dans le monde) offrent une expérience de suivi inégalée pour les clés perdues, les sacs et autres objets. Il n’y a pas de demande pressante du marché pour remplacer un produit qui fonctionne encore exceptionnellement bien pour la plupart des utilisateurs.

Alignement technologique : Un véritable AirTag 2 significatif nécessiterait probablement des avancées technologiques importantes. Le modèle actuel utilise la puce U1 d’Apple pour la précision Ultra Wideband (UWB). Pour qu’une suite soit véritablement convaincante, elle aurait besoin d’une puce UWB de nouvelle génération (peut-être similaire à l’UWB amélioré dans la puce sans fil Apple N1) pour offrir une portée considérablement améliorée, une précision encore plus fine, ou de nouvelles capacités comme la conscience spatiale dans des environnements complexes. Apple attend peut-être qu’une telle puce soit prête pour la production de masse et aligne sa sortie avec une poussée écosystémique plus large, impliquant potentiellement une intégration plus profonde avec la réalité augmentée ou les futures fonctionnalités visionOS.

Inventaire et saturation du marché : Apple a probablement un stock substantiel d’AirTags originaux, et le marché des trackers d’objets, bien que populaire, n’est pas un marché qui exige des renouvellements annuels. Lancer un nouveau modèle trop tôt pourrait cannibaliser les ventes du produit existant.

Focus sur les produits principaux : Les keynotes sont soigneusement orchestrées, et chaque minute est précieuse. Apple a choisi de prioriser les annonces autour de la nouvelle gamme iPhone 17, incluant sa révolutionnaire capacité de batterie iPhone 17 Pro Max et le passage du titane à l’aluminium sur l’iPhone 17 Pro. Ces mises à jour, ainsi que le dévoilement d’iOS 26, monopolisent l’attention. Les accessoires à moindre impact prennent souvent le second plan ou reçoivent des mises à jour discrètes par communiqué de presse plutôt que du temps de keynote.

À quoi s’attendre ensuite

Quand un AirTag 2 arrivera finalement, attendez-vous à ce qu’il vienne avec plus que de simples ajustements mineurs. Les améliorations potentielles pourraient inclure :

UWB amélioré : Une précision et une portée accrues, possiblement avec de nouvelles fonctionnalités de suivi en intérieur ou dans des environnements plus difficiles.

Une précision et une portée accrues, possiblement avec de nouvelles fonctionnalités de suivi en intérieur ou dans des environnements plus difficiles. Autonomie prolongée : Bien que la pile bouton actuelle dure environ un an, les avancées pourraient l’étendre davantage.

Bien que la pile bouton actuelle dure environ un an, les avancées pourraient l’étendre davantage. Nouveaux facteurs de forme : Bien que hautement spéculatif, un AirTag redessiné pour des cas d’usage spécifiques (par exemple, plus fin pour les portefeuilles, plus robuste pour l’équipement de plein air) pourrait être une possibilité.

Bien que hautement spéculatif, un AirTag redessiné pour des cas d’usage spécifiques (par exemple, plus fin pour les portefeuilles, plus robuste pour l’équipement de plein air) pourrait être une possibilité. Fonctionnalités anti-harcèlement renforcées : Raffinement continu des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité, qui ont été un point de discussion depuis le lancement de l’AirTag original.

Jusqu’à ce qu’Apple puisse livrer une suite qui offre une expérience substantiellement meilleure et plus riche en fonctionnalités, l’AirTag original reste l’offre de l’entreprise dans l’espace du suivi d’objets. Cela permet à Apple de déployer stratégiquement son espace keynote pour des produits avec des mises à jour annuelles plus significatives et un impact sur les revenus plus élevé.



Apple n’a pas non plus annoncé de nouvelle Apple TV et bien sûr, pas de nouvel iPhone pliable.

