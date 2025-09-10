No habrá Vision Pro 2: por qué Apple se centra en el software y no en una secuela

Cualquiera que sintonizara el evento de Apple de ayer con la esperanza de una revelación sorpresa del Apple Vision Pro 2 estaba pasando por alto la realidad fundamental de en qué punto del ciclo de vida se encuentra el producto. El Vision Pro original sigue siendo una plataforma completamente nueva, centrada en los desarrolladores. El objetivo inmediato de Apple no es vender a todo el mundo unos auriculares de segunda generación, sino construir un ecosistema convincente de software y experiencias que justifique el hardware que ya existe.

La historia del Vision Pro durante el próximo año estará definida por el software. El próximo lanzamiento de visionOS 26 es el evento principal, que aportará nuevas funciones y capacidades que permitirán a los desarrolladores crear las «aplicaciones estrella» que la computación espacial necesita para generalizarse.

Al igual que la espera de un iPhone plegable, que requiere años de I+D, la plataforma Vision Pro necesita tiempo para que su software madure y para que surja un caso de uso claro más allá de los primeros usuarios. Apresurar el lanzamiento de nuevo hardware sería contraproducente para este trabajo fundamental.

Esta estrategia es coherente en todas las líneas de productos de Apple. Al igual que no hubo un nuevo Apple TV y el rumoreado AirTag 2 no se materializó, Apple está demostrando un enfoque claro. La presentación se dedicó a sus productos de mayor volumen y mayor impacto: el iPhone y el Apple Watch.

Un dispositivo de nicho, centrado en los desarrolladores, como el Vision Pro, que no está listo para una actualización de hardware generalizada, simplemente no encaja en esa agenda en este momento.

Cuando un Vision Pro 2 llegue finalmente, probablemente a finales de 2026 como muy pronto, se espera que la atención se centre en el perfeccionamiento más que en la revolución. Los rumores apuntan a una mejora de las especificaciones con un chip de la serie M más potente, pero los cambios más significativos probablemente abordarán los comentarios de la primera generación: reducir el peso del dispositivo, mejorar la comodidad para un uso prolongado y perfeccionar el diseño de la correa para la cabeza.

Por ahora, el mensaje de Apple es claro: el futuro de la computación espacial se está construyendo en visionOS. El hardware seguirá cuando el ecosistema de software esté listo para su próximo gran salto.