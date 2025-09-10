Pas de Vision Pro 2 : pourquoi Apple se concentre sur le logiciel, pas sur une suite

Quiconque a suivi l’événement Apple d’hier en espérant une révélation surprise de l’Apple Vision Pro 2 négligeait la réalité fondamentale de la position du produit dans son cycle de vie. Le Vision Pro original est encore une plateforme toute nouvelle, axée sur les développeurs. L’objectif immédiat d’Apple n’est pas de vendre à tout le monde un casque de deuxième génération ; c’est de construire un écosystème convaincant de logiciels et d’expériences qui justifie le matériel qui existe déjà.

L’histoire du Vision Pro pour l’année prochaine sera définie par le logiciel. La sortie prochaine de visionOS 26 est l’événement principal, apportant de nouvelles fonctionnalités et capacités qui permettront aux développeurs de créer les « applications phares » dont l’informatique spatiale a besoin pour devenir grand public.

Tout comme l’attente d’un iPhone pliable, qui nécessite des années de R&D, la plateforme Vision Pro a besoin de temps pour que son logiciel arrive à maturité et pour qu’un cas d’usage clair émerge au-delà des premiers adoptants. Précipiter la sortie de nouveau matériel serait contre-productif pour ce travail fondamental.

Cette stratégie est cohérente dans toutes les gammes de produits d’Apple. Tout comme il n’y a eu aucune nouvelle Apple TV et que l’AirTag 2 rumeur ne s’est pas matérialisé, Apple démontre une orientation claire. La présentation était dédiée à ses produits les plus volumineux et les plus impactants – l’iPhone et l’Apple Watch.

Un appareil de niche, centré sur les développeurs comme le Vision Pro, qui n’est pas prêt pour une actualisation matérielle grand public, ne s’inscrit tout simplement pas dans cette stratégie en ce moment.

Quand un Vision Pro 2 arrivera finalement – probablement fin 2026 au plus tôt – attendez-vous à ce que l’accent soit mis sur le raffinement plutôt que sur la révolution. Les rumeurs pointent vers une amélioration des spécifications avec une puce de série M plus puissante, mais les changements les plus significatifs traiteront probablement les retours de la première génération : réduire le poids de l’appareil, améliorer le confort pour un port prolongé, et affiner la conception de la sangle de tête.

Pour l’instant, le message d’Apple est clair : l’avenir de l’informatique spatiale se construit dans visionOS. Le matériel suivra quand l’écosystème logiciel sera prêt pour son prochain bond majeur.