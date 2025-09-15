¿No puedes actualizar a iOS 26? Aquí te explicamos cómo solucionarlo

iOS 26 ya está disponible oficialmente, pero no todos ven la actualización de inmediato. Si tu iPhone se niega a instalar la nueva versión, no te preocupes, hay varias razones por las que esto sucede, y la mayoría son fáciles de solucionar. Vamos a analizar qué debes comprobar y cómo actualizar tu dispositivo.

1. Comprueba si tu iPhone es compatible con iOS 26

No todos los iPhone pueden ejecutar iOS 26. Apple deja de dar soporte al hardware más antiguo cada año. Asegúrate de que tu modelo todavía esté en la lista de compatibilidad. Puedes verificarlo en nuestra guía de compatibilidad de iOS 26.

Si tu dispositivo no es compatible, te quedarás con tu versión actual. Si lo es, pasa al siguiente paso.

2. Asegúrate de tener suficiente almacenamiento

Las actualizaciones de iOS generalmente necesitan 8–10 GB de espacio libre para descargarse e instalarse. Si tu iPhone está casi lleno, libera espacio eliminando aplicaciones no utilizadas, descargando fotos a iCloud o moviendo archivos grandes a tu ordenador.

Consejo: Comprueba tu almacenamiento en Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone.

3. Reinicia tu iPhone e inténtalo de nuevo

Suena simple, pero un reinicio elimina los fallos temporales que podrían bloquear la actualización.

Mantén pulsado el botón lateral + el botón de volumen hasta que aparezca «deslizar para apagar».

Vuelve a encender el teléfono y comprueba Ajustes > General > Actualización de software de nuevo.

4. Comprueba tu conexión Wi-Fi

Las actualizaciones no se descargarán a través de una conexión Wi-Fi débil o inestable. Conéctate a una red privada y potente (la Wi-Fi de casa es la mejor) e inténtalo de nuevo.

Si tu router está fallando, reinícialo. O cambia a otra red Wi-Fi de confianza.

Si la actualización se niega a instalarse de forma inalámbrica, conecta tu iPhone a un Mac o PC:

En un Mac con macOS Catalina o posterior, abre el Finder. En Macs más antiguos o Windows, abre iTunes. Conecta tu iPhone con un cable. Selecciona tu dispositivo en Finder/iTunes. Haz clic en buscar actualización.

Descarga e instala iOS 26 desde allí.

Este método también es útil si tu iPhone tiene poco espacio.

6. Desactiva los perfiles beta

Si estabas probando la beta de iOS 26, un perfil beta restante puede bloquear la versión pública.

Ve a Ajustes > General > VPN y gestión de dispositivos. Elimina cualquier perfil beta. Reinicia tu iPhone y comprueba si hay actualizaciones de nuevo.

¿Necesitas ayuda para salir de la beta? Sigue nuestra guía sobre cómo hacer un downgrade de iOS 26 a iOS 18 de forma segura: los pasos para cancelar la inscripción son los mismos.

7. Libera recursos del sistema

A veces, las funciones de accesibilidad, las descargas en segundo plano o el modo de bajo consumo pueden ralentizar las cosas. Intenta desactivar el Modo de bajo consumo (Ajustes > Batería) antes de actualizar.

8. Comprueba los servidores de Apple

Es posible que el problema no esté en tu lado. Cuando se lanza un nuevo iOS, los servidores de Apple se inundan de solicitudes. Si millones de personas están descargando a la vez, las actualizaciones pueden detenerse.

En ese caso, espera unas horas e inténtalo de nuevo.

9. Último recurso: restablece la configuración de red

Si nada de lo anterior funciona, restablece la configuración de red de tu iPhone.

Ve a Ajustes > General > Transferir o restablecer el iPhone > Restablecer > Restablecer ajustes de red.

Esto borra las contraseñas de Wi-Fi guardadas, así que asegúrate de que las conoces antes de hacer esto.

En resumen

Si no puedes actualizar a iOS 26, generalmente se debe a tres cosas: tu iPhone no es compatible, no tienes suficiente almacenamiento o los servidores de Apple están ocupados. Comienza con las soluciones rápidas: reinicia tu teléfono, libera espacio, conéctate a una Wi-Fi estable, y si eso falla, usa un ordenador para instalar.

Para obtener más información sobre lo que trae iOS 26, consulta nuestro resumen completo de las funciones de iOS 26. Y si tienes curiosidad sobre el hardware del iPhone que se envía con iOS 26 de fábrica, consulta nuestra guía sobre las características y el precio del iPhone 17.