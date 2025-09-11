60 nuevas funciones de iOS 26 que tienes que probar ahora mismo

Un breve recordatorio: Apple está implementando iOS 26 el 15 de septiembre de 2025 junto con la línea del iPhone 17, con la Release Candidate final ya en manos de los testers. El titular es el rediseño de Liquid Glass: más brillante, más táctil, más consistente con visionOS, además de herramientas de comunicación más inteligentes y mejoras en la calidad de vida en general.

A continuación, hemos elaborado una extensa lista de las 60 mejores funciones para probar tan pronto como tengas en tus manos el iOS más reciente.

Diseño y pantalla de bloqueo

Inteligencia de Apple e inteligencia en pantalla

Inteligencia visual: pregunta a tu iPhone sobre lo que hay en la pantalla (piensa: «¿qué edificio es este?» o «resume este correo electrónico»). Es la respuesta de Apple a la «comprensión de la pantalla».

Notificaciones más inteligentes: una presentación más relevante y resúmenes más limpios, para que captes la señal e ignores el ruido.

Estimaciones del tiempo de carga: indicaciones claras y consistentes de «listo en X minutos» en el Centro de control y en la pantalla de bloqueo.

Teléfono y llamadas

Filtro de llamadas: las llamadas de números desconocidos obtienen transcripciones en directo; tú decides si vale la pena contestar.

Asistente de espera: el iPhone espera en espera y te avisa cuando se une una persona. Sálvate la cordura.

Denuncia de spam de correo de voz con un solo toque: clasifica las llamadas automáticas más rápido y entrena a los operadores/aplicaciones sin tener que buscar en los menús.

Mensajes

Encuestas en el chat: por fin nativas, para que puedas decidir los planes para la cena sin aplicaciones de terceros.

Fondos de chat compartidos: personaliza el ambiente de un hilo (y sincronízalo para todos).

Traducción en directo en Mensajes: escribe en tu idioma, ellos leen en el suyo. Es la interfaz de usuario de traducción más humana que Apple ha enviado.



Atención lectores de la UE: La traducción en directo con AirPods está bloqueada si tu ubicación y la región de tu ID de Apple están en la UE. Si lo activaste en otro lugar, sigue funcionando cuando viajas.

Cámara y fotos

Safari y contraseñas

Centro de control, alimentación y sistema

Modo de alimentación adaptativo: el iPhone recorta de forma inteligente el estilo visual y la actividad en segundo plano para estirar la batería cuando cuenta.

Actualizar «espacio seguro»: iOS ahora crea espacio para que las actualizaciones del sistema operativo no fallen a mitad de la descarga.

Reducir la transparencia de Liquid Glass: reduce el brillo si quieres un mayor contraste.

Duraciones de grabación de pantalla personalizadas: configúralo y olvídate; no más capturas involuntarias de 45 minutos.

Tiempo para la carga completa: mira exactamente cuándo puedes desenchufar y listo.

Mapas y viajes

Lugares visitados: una lista privada y automática de los lugares en los que has estado (útil para llevar un diario o refrescar la memoria).

Wallet y pago

Seguimiento universal de pedidos en Wallet: toca un recibo, observa el progreso de la entrega a través de Actividades en directo, sin saltar de una aplicación a otra.

Pasaportes digitales (US TSA): guarda un pasaporte para determinados puntos de control y flujos de aplicaciones.

Car Key añade más fabricantes de automóviles: una mayor compatibilidad significa más momentos de «tocar para desbloquear y conducir».

Controles más estrictos de Apple Pay: desactiva las notificaciones promocionales y mantén el ruido de la cartera al mínimo.

Música y audio

Traducción y pronunciación de letras: Apple Music también funciona como entrenador de idiomas; el karaoke es de repente educativo.

Carpetas de listas de reproducción en Música: por fin ordena esas listas de reproducción de viajes por carretera de 2013.

CarPlay y conducción

Tapbacks en Mensajes de CarPlay: envía 👍❤️😂 desde el salpicadero sin dictar una respuesta. Más seguro, más rápido.

Conversaciones fijadas en CarPlay: mantén los hilos familiares o de trabajo en la parte superior, donde pertenecen.

Cambio automático de AirPods a CarPlay: tu audio simplemente te sigue al coche, sin necesidad de juguetear con las fuentes.

Juegos y diversión

Nueva aplicación «Juegos»: un centro adecuado para Apple Arcade + juego social, que sustituye a las reliquias de Game Center.

Pestañas de Arcade y actividad de amigos: mira a qué juegan tus amigos y persigue desafíos en tiempo real.

Potenciadores de AirPods

Crossovers de mensajes/teléfono que realmente sentirás

Aplicación Teléfono unificada: Recientes, Favoritos, Correo de voz: más limpio, más fácil, más rápido al tocar.

Mejor flujo de mensajería grupal: entre las encuestas y las respuestas más inteligentes, los chats grandes finalmente se sienten organizados, no caóticos.

Pequeñas cosas que se suman

Compatibilidad y advertencias (vale la pena marcar)

iPhones compatibles: iPhone 11 y posteriores (A13 Bionic o posterior). Algunas funciones de Apple Intelligence requieren chips más nuevos (A17 Pro+).

iOS 26 no es solo una capa de pintura; es un replanteamiento silencioso de cómo se siente el iPhone día a día. Liquid Glass establece el ambiente, pero son las victorias acumulativas (notificaciones más inteligentes, filtro de llamadas y asistente de espera, una cámara más simple, la nueva aplicación Contraseñas, el seguimiento de pedidos de Wallet) las que hacen que tu teléfono sea más agradable para vivir. Si te unes el primer día, empieza por ajustar Liquid Glass a tu gusto, configura la aplicación Contraseñas y activa el filtro de llamadas.

Luego prueba Visual Intelligence en los lugares donde ya trabajas: Mail, Mensajes, Mapas. Si tienes hardware más antiguo, seguirás notando el pulido, y si tienes curiosidad por Apple Intelligence, recuerda que algunas funciones están limitadas por hardware y región. Para las fechas y la compatibilidad de los dispositivos, ten a mano nuestras referencias rápidas: tiempo de lanzamiento de iOS 26, guía de compatibilidad y una divertida introducción sobre pequeñas victorias en 25 funciones infravaloradas. Actualiza de forma inteligente, haz una copia de seguridad primero y disfruta de un iPhone que se aparta de tu camino más a menudo de lo que se interpone en él.