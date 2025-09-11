60 nouvelles fonctionnalités d’iOS 26 à essayer dès maintenant

Petit rappel : Apple déploie iOS 26 le 15 septembre 2025 aux côtés de la gamme iPhone 17, avec la Release Candidate finale déjà entre les mains des testeurs. L’élément phare est la refonte Liquid Glass — plus brillante, plus tactile, plus cohérente avec visionOS — ainsi que des outils de communication plus intelligents et des améliorations de qualité de vie sur tous les fronts.

Ci-dessous, nous avons établi une liste exhaustive des 60 principales fonctionnalités à essayer dès que vous mettez la main sur le nouvel iOS.

Design et écran de verrouillage

Apple Intelligence et intelligence à l’écran

Visual Intelligence — Demandez à votre iPhone ce qui se trouve à l’écran (comme : « quel est ce bâtiment ? » ou « résumez cet e-mail »). C’est la réponse d’Apple à la « compréhension d’écran ».

Ce que ça fait : iOS 26 vs iOS 18 : 8 changements • Analyse approfondie

Notifications plus intelligentes — Remontée plus pertinente et résumés plus nets, pour que vous captiez le signal et ignoriez le bruit.

Contexte : Aperçu RC (notifications plus intelligentes)

Estimations du temps de charge — Indices clairs et cohérents « prêt dans X minutes » dans le Centre de contrôle et sur l’écran de verrouillage.

Noté par TMO : Récapitulatif des ajustements batterie/charge



Téléphone et appels

Filtrage d’appels — Les appelants inconnus obtiennent des transcriptions en direct ; vous décidez si ça vaut le coup de décrocher.

Nouveautés : Filtrage d’appels + Hold Assist

Hold Assist — L’iPhone attend en ligne et vous avertit quand un humain se joint. Préservez votre santé mentale.

Plus de détails : Liste des points forts WWDC

Signalement de spam de messagerie vocale en un tap — Triez les robocalls plus rapidement et entraînez les opérateurs/apps sans fouiller dans les menus.

Pourquoi c’est important : Aperçu des outils anti-spam

Messages

Attention aux lecteurs européens : La traduction en direct avec les AirPods est bloquée si votre localisation et la région de votre identifiant Apple sont dans l’UE. Si vous l’avez activée ailleurs, elle continue de fonctionner quand vous voyagez.

Détails : Restriction UE expliquée

Appareil photo et photos

Appareil photo redessiné — Modes plus nets, accès plus rapide aux trucs que vous touchez vraiment.

Ce qui a changé : Liste des 8 gros changements

Photos, repensées — Deux onglets principaux — Bibliothèque et Collections — avec une organisation plus sensée. Ça fait moderne à nouveau.

Guide pas à pas : Récapitulatif des fonctionnalités WWDC

Captures d’écran et enregistrements d’écran HDR — Vos captures correspondent enfin à ce que cet écran lumineux à large gamme affiche.

Comment ça marche : Option de capture d’écran HDR

AirPods comme télécommande d’appareil photo — Prenez des photos mains libres via tap/voix ; parfait pour les photos de groupe ou le cadrage sur trépied.

Aperçu de la fonctionnalité : La bêta AirPods ajoute une télécommande d’appareil photo

Performances plus fluides sur les anciens téléphones — Même les appareils de l’ère 11/12 semblent étonnamment vifs, mis à part les compromis de batterie attendus.

Test en conditions réelles : Vérification « ancien iPhone » de TMO

Safari et mots de passe

Centre de contrôle, alimentation et système

Mode d’alimentation adaptatif — L’iPhone réduit intelligemment les effets visuels et l’activité en arrière-plan pour étirer la batterie quand ça compte.

Pourquoi ça aide : Fonctionnalité sous-estimée n°8

« Espace sûr » de mise à jour — iOS réserve maintenant de l’espace pour que les mises à jour de l’OS n’échouent pas en cours de téléchargement.

Nouveau comportement : Réservation de stockage

Réduire la transparence Liquid Glass — Diminuez l’éclat si vous voulez plus de contraste.

Où le trouver : Fonctionnalités sous-estimées

Durées d’enregistrement d’écran personnalisées — Réglez et oubliez ; fini les captures involontaires de 45 minutes.

Astuce : Liste des fonctionnalités sous-estimées

Temps jusqu’à la charge complète — Voyez exactement quand vous pouvez débrancher et partir.

Repéré par TMO : Récapitulatif des ajustements de batterie

Plans et voyage

Lieux visités — Une liste privée et automatique des endroits où vous avez été (utile pour tenir un journal ou raviver la mémoire).

Mise en garde sur le déploiement (UE) : Histoire du retard réglementaire

Wallet et paiement

Suivi de commande universel dans Wallet — Tapez sur un reçu, suivez l’avancement de la livraison via les Activités en direct — fini les allers-retours d’apps.

Premier aperçu : Suivi de commande dans Wallet

Passeports numériques (TSA américaine) — Stockez un passeport pour des points de contrôle et flux d’apps sélectionnés.

Détail du déploiement : Vie sans Wallet

Car Key ajoute plus de constructeurs automobiles — Un support plus large signifie plus de moments « tapez pour déverrouiller et conduire ».

Expansion de marques : Car Key s’élargit

Contrôles Apple Pay plus stricts — Désactivez les notifications promotionnelles et gardez le bruit du portefeuille au minimum.

Attention : Histoire des mises à jour Wallet

Musique et audio

Traduction et prononciation des paroles — Apple Music fait aussi office de coach linguistique ; le karaoké devient soudain éducatif.

Résumé de la fonctionnalité : « iPhone comme micro karaoké »

Dossiers de playlists dans Musique — Enfin, rangez ces playlists de road-trip de 2013.

Où ça se trouve : Fonctionnalités sous-estimées

CarPlay et conduite

Tapbacks dans Messages CarPlay — Envoyez 👍❤️😂 depuis le tableau de bord sans dicter une réponse. Plus sûr, plus rapide.

Confirmation de la fonctionnalité : La fonctionnalité « la plus demandée » de CarPlay arrive

Conversations épinglées dans CarPlay — Gardez les fils famille ou travail en haut, là où ils doivent être.

Même source : Mises à niveau CarPlay

Commutation automatique des AirPods vers CarPlay — Votre audio vous suit simplement dans la voiture — fini les manipulations de sources.

Liste des fonctionnalités AirPods : 7 nouvelles astuces AirPods

Jeux et divertissement

Nouvelle app « Jeux » — Un vrai hub pour Apple Arcade + jeu social, remplaçant les vestiges de Game Center.

À quoi s’attendre : App Jeux en approche

Onglets Arcade et activité d’amis — Voyez ce que jouent vos amis et relevez des défis en temps réel.

Changements d’interface notés : Liste des 8 changements

Améliorations AirPods

Croisements Messages/téléphone que vous ressentirez vraiment

App Téléphone unifiée — Récents, Favoris, Messagerie vocale : plus net, plus facile, plus rapide au tap.

Mises en page modifiées : 8 changements perceptibles

Meilleur flux de messagerie de groupe — Entre les sondages et les réponses plus intelligentes, les gros chats semblent enfin organisés, pas chaotiques.

Aperçu de la fonctionnalité : Mise à niveau Messages

Petites choses qui s’accumulent

Compatibilité et mises en garde (à garder en marque-page)

iPhones supportés : iPhone 11 et plus récents (A13 Bionic ou ultérieur). Certaines fonctionnalités Apple Intelligence nécessitent des puces plus récentes (A17 Pro+).

Vérifiez le vôtre : « L’iPhone 11 aura-t-il iOS 26 ? » • Liste complète + date



Statut actuel : Explication de la restriction UE

iOS 26 n’est pas juste un coup de pinceau ; c’est un recadrage silencieux de ce que ressent l’iPhone au quotidien. Liquid Glass donne le ton, mais ce sont les victoires cumulées — notifications plus intelligentes, filtrage d’appels et Hold Assist, un appareil photo plus simple, la nouvelle app Mots de passe, le suivi de commande Wallet — qui rendent votre téléphone plus agréable à vivre. Si vous vous lancez dès le premier jour, commencez par ajuster Liquid Glass à votre goût, configurez l’app Mots de passe, et activez le filtrage d’appels.

Essayez ensuite Visual Intelligence dans les endroits où vous travaillez déjà : Mail, Messages, Plans. Si vous êtes sur du matériel plus ancien, vous remarquerez quand même le polissage, et si vous êtes curieux d’Apple Intelligence, rappelez-vous que certaines fonctionnalités sont limitées par le matériel et la région. Pour les dates et le support des appareils, gardez nos références rapides à portée de main : timing de sortie d’iOS 26, guide de compatibilité, et un amorçage amusant sur les petites victoires dans 25 fonctionnalités sous-estimées. Mettez à jour intelligemment, sauvegardez d’abord, et profitez d’un iPhone qui s’écarte de votre chemin plus souvent qu’il ne s’y met.