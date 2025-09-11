60 nouvelles fonctionnalités d’iOS 26 à essayer dès maintenant

Petit rappel : Apple déploie iOS 26 le 15 septembre 2025 aux côtés de la gamme iPhone 17, avec la Release Candidate finale déjà entre les mains des testeurs. L’élément phare est la refonte Liquid Glass — plus brillante, plus tactile, plus cohérente avec visionOS — ainsi que des outils de communication plus intelligents et des améliorations de qualité de vie sur tous les fronts.
Ci-dessous, nous avons établi une liste exhaustive des 60 principales fonctionnalités à essayer dès que vous mettez la main sur le nouvel iOS.
Design et écran de verrouillage
- Liquid Glass partout — Le nouveau look système donne aux textes, feuilles et barres d’onglets l’impression d’être des couches de… eh bien, verre. Ce n’est pas seulement joli ; les indices de profondeur rendent la hiérarchie plus claire au premier coup d’œil.
En savoir plus : Apple repense iOS avec Liquid Glass
- Horloge Adaptive Time — Redimensionnez et repositionnez l’horloge de l’écran de verrouillage pour qu’elle s’harmonise avec les widgets et le fond d’écran — fini les moments « l’horloge couvre le visage du sujet ».
Comment l’utiliser : Adaptive Time sur l’écran de verrouillage iOS 26
- Fonds d’écran de scènes spatiales — Ajoutez une profondeur avec parallaxe pour que les photos « respirent » subtilement lorsque vous inclinez votre iPhone. C’est de bon goût, pas gadget.
Commencer : Guide Adaptive Time (inclut les scènes spatiales)
- Fonds d’écran officiels iOS 26 (4K) — Si vous voulez le look de la keynote, les nouveaux fonds d’écran d’Apple sont nets et disponibles en variants Mode sombre.
Les obtenir : Télécharger les fonds d’écran officiels iOS 26
- Centre de contrôle rafraîchi — Boutons plus nets, meilleure lisibilité en modes haute contraste/accessibilité, et regroupement plus sensé.
Notes pratiques : Signalement des changements de la bêta
- Nouvelles sonneries + fonds d’écran réactifs — Petits plaisirs qui donnent à tout l’OS une impression de nouveauté.
Repéré dans les bêtas ultérieures : Récapitulatif de la bêta 8
Apple Intelligence et intelligence à l’écran
- Visual Intelligence — Demandez à votre iPhone ce qui se trouve à l’écran (comme : « quel est ce bâtiment ? » ou « résumez cet e-mail »). C’est la réponse d’Apple à la « compréhension d’écran ».
Ce que ça fait : iOS 26 vs iOS 18 : 8 changements • Analyse approfondie
- Notifications plus intelligentes — Remontée plus pertinente et résumés plus nets, pour que vous captiez le signal et ignoriez le bruit.
Contexte : Aperçu RC (notifications plus intelligentes)
- Estimations du temps de charge — Indices clairs et cohérents « prêt dans X minutes » dans le Centre de contrôle et sur l’écran de verrouillage.
Noté par TMO : Récapitulatif des ajustements batterie/charge
Téléphone et appels
- Filtrage d’appels — Les appelants inconnus obtiennent des transcriptions en direct ; vous décidez si ça vaut le coup de décrocher.
Nouveautés : Filtrage d’appels + Hold Assist
- Hold Assist — L’iPhone attend en ligne et vous avertit quand un humain se joint. Préservez votre santé mentale.
Plus de détails : Liste des points forts WWDC
- Signalement de spam de messagerie vocale en un tap — Triez les robocalls plus rapidement et entraînez les opérateurs/apps sans fouiller dans les menus.
Pourquoi c’est important : Aperçu des outils anti-spam
Messages
- Sondages dans le chat — Enfin natifs, pour que vous puissiez régler les plans de dîner sans applications tierces.
Aperçu : Les chats de groupe deviennent plus intelligents • Fonctionnalités sous-estimées
- Arrière-plans de chat partagés — Personnalisez l’ambiance d’un fil (et synchronisez-la pour tout le monde).
Anticiper : Couverture de la mise à niveau Messages
- Traduction en direct dans Messages — Tapez dans votre langue, ils lisent dans la leur. C’est l’interface de traduction la plus humaine qu’Apple ait livrée.
Contexte de la fonctionnalité : Apple Intelligence et communications
Attention aux lecteurs européens : La traduction en direct avec les AirPods est bloquée si votre localisation et la région de votre identifiant Apple sont dans l’UE. Si vous l’avez activée ailleurs, elle continue de fonctionner quand vous voyagez.
Détails : Restriction UE expliquée
Appareil photo et photos
- Appareil photo redessiné — Modes plus nets, accès plus rapide aux trucs que vous touchez vraiment.
Ce qui a changé : Liste des 8 gros changements
- Photos, repensées — Deux onglets principaux — Bibliothèque et Collections — avec une organisation plus sensée. Ça fait moderne à nouveau.
Guide pas à pas : Récapitulatif des fonctionnalités WWDC
- Captures d’écran et enregistrements d’écran HDR — Vos captures correspondent enfin à ce que cet écran lumineux à large gamme affiche.
Comment ça marche : Option de capture d’écran HDR
- AirPods comme télécommande d’appareil photo — Prenez des photos mains libres via tap/voix ; parfait pour les photos de groupe ou le cadrage sur trépied.
Aperçu de la fonctionnalité : La bêta AirPods ajoute une télécommande d’appareil photo
- Performances plus fluides sur les anciens téléphones — Même les appareils de l’ère 11/12 semblent étonnamment vifs, mis à part les compromis de batterie attendus.
Test en conditions réelles : Vérification « ancien iPhone » de TMO
Safari et mots de passe
- Nouvelles mises en page Safari — L’interface des onglets a reçu une refonte Liquid Glass avec un bouton nouvel onglet plus accessible et des mises en page flexibles.
Ce qui a changé : La bêta 2 restaure le nouvel onglet en bas
- Double-tap pour marquer — Petit, délicieux ; vous l’utiliserez quotidiennement.
Le trouver dans : 25 fonctionnalités sous-estimées
- App Mots de passe (intégrée) — Un vrai coffre-fort propriétaire pour les mots de passe, clés d’accès, connexions Wi-Fi et 2FA.
Guide : Utiliser l’app Mots de passe d’Apple
- Exportez vos clés d’accès — Fini l’enfermement ; emportez vos identifiants avec vous.
Changement expliqué : Export des clés d’accès
- La saisie automatique de code à usage unique s’étend — Fonctionne dans plus d’apps/navigateurs (un petit truc qui fait économiser beaucoup de temps).
Couverture : Saisie automatique vers les apps tierces
Centre de contrôle, alimentation et système
- Mode d’alimentation adaptatif — L’iPhone réduit intelligemment les effets visuels et l’activité en arrière-plan pour étirer la batterie quand ça compte.
Pourquoi ça aide : Fonctionnalité sous-estimée n°8
- « Espace sûr » de mise à jour — iOS réserve maintenant de l’espace pour que les mises à jour de l’OS n’échouent pas en cours de téléchargement.
Nouveau comportement : Réservation de stockage
- Réduire la transparence Liquid Glass — Diminuez l’éclat si vous voulez plus de contraste.
Où le trouver : Fonctionnalités sous-estimées
- Durées d’enregistrement d’écran personnalisées — Réglez et oubliez ; fini les captures involontaires de 45 minutes.
Astuce : Liste des fonctionnalités sous-estimées
- Temps jusqu’à la charge complète — Voyez exactement quand vous pouvez débrancher et partir.
Repéré par TMO : Récapitulatif des ajustements de batterie
Plans et voyage
- Lieux visités — Une liste privée et automatique des endroits où vous avez été (utile pour tenir un journal ou raviver la mémoire).
Mise en garde sur le déploiement (UE) : Histoire du retard réglementaire
Wallet et paiement
- Suivi de commande universel dans Wallet — Tapez sur un reçu, suivez l’avancement de la livraison via les Activités en direct — fini les allers-retours d’apps.
Premier aperçu : Suivi de commande dans Wallet
- Passeports numériques (TSA américaine) — Stockez un passeport pour des points de contrôle et flux d’apps sélectionnés.
Détail du déploiement : Vie sans Wallet
- Car Key ajoute plus de constructeurs automobiles — Un support plus large signifie plus de moments « tapez pour déverrouiller et conduire ».
Expansion de marques : Car Key s’élargit
- Contrôles Apple Pay plus stricts — Désactivez les notifications promotionnelles et gardez le bruit du portefeuille au minimum.
Attention : Histoire des mises à jour Wallet
Musique et audio
- Traduction et prononciation des paroles — Apple Music fait aussi office de coach linguistique ; le karaoké devient soudain éducatif.
Résumé de la fonctionnalité : « iPhone comme micro karaoké »
- Dossiers de playlists dans Musique — Enfin, rangez ces playlists de road-trip de 2013.
Où ça se trouve : Fonctionnalités sous-estimées
CarPlay et conduite
- Tapbacks dans Messages CarPlay — Envoyez 👍❤️😂 depuis le tableau de bord sans dicter une réponse. Plus sûr, plus rapide.
Confirmation de la fonctionnalité : La fonctionnalité « la plus demandée » de CarPlay arrive
- Conversations épinglées dans CarPlay — Gardez les fils famille ou travail en haut, là où ils doivent être.
Même source : Mises à niveau CarPlay
- Commutation automatique des AirPods vers CarPlay — Votre audio vous suit simplement dans la voiture — fini les manipulations de sources.
Liste des fonctionnalités AirPods : 7 nouvelles astuces AirPods
Jeux et divertissement
- Nouvelle app « Jeux » — Un vrai hub pour Apple Arcade + jeu social, remplaçant les vestiges de Game Center.
À quoi s’attendre : App Jeux en approche
- Onglets Arcade et activité d’amis — Voyez ce que jouent vos amis et relevez des défis en temps réel.
Changements d’interface notés : Liste des 8 changements
Améliorations AirPods
- Enregistrement de qualité studio — Les AirPods Pro/Max font office de micro-cravate quasi-pro pour la vidéo et la voix. Créateurs, réjouissez-vous.
Mise en avant de la fonctionnalité : Fonctionnalités AirPods dans iOS 26 • Note de la bêta
- Télécommande d’appareil photo (encore, parce que c’est génial) — Tapez sur un AirPod pour démarrer/arrêter une vidéo ou prendre une photo.
Comment ça se comporte : Télécommande d’appareil photo AirPods
- Détection du sommeil — Analyses du sommeil passives et légères directement depuis vos écouteurs.
Vu en bêta : Récapitulatif des fonctionnalités
- Traduction en direct (limitée par région) — Traductions transparentes d’oreille à oreille quand c’est supporté (voir la note UE ci-dessus).
Spécificités UE : Pourquoi c’est bloqué — pour l’instant — dans l’UE
Croisements Messages/téléphone que vous ressentirez vraiment
- App Téléphone unifiée — Récents, Favoris, Messagerie vocale : plus net, plus facile, plus rapide au tap.
Mises en page modifiées : 8 changements perceptibles
- Meilleur flux de messagerie de groupe — Entre les sondages et les réponses plus intelligentes, les gros chats semblent enfin organisés, pas chaotiques.
Aperçu de la fonctionnalité : Mise à niveau Messages
Petites choses qui s’accumulent
- Bouton de réduction de la transparence — Domptez Liquid Glass pour un look plus « pro ».
Où ajuster : Fonctionnalités sous-estimées
- Dossiers de playlists (Musique) — Oui, encore — parce que l’organisation compte.
Pourquoi c’est bien : Fonctionnalités sous-estimées
- Export des clés d’accès (Sécurité) — Vous n’apprécierez pas avant de changer de téléphone.
Explication : Export des clés d’accès
- Saisie automatique dans plus d’endroits — Moins de copier-coller de codes = moins d’erreurs.
Couverture : Saisie automatique étendue
- Polissage RC plus intelligent — Les animations de la build finale semblent plus rapides et plus cohérentes que les premières bêtas.
Contexte RC : Comment obtenir la RC
- Suivi de commande dans Wallet (encore) — Parce que c’est vraiment utile.
Analyse approfondie : Suivi de commande Wallet
- Les ID numériques continuent de s’étendre — Plus d’États = moins de cartes plastique.
Derniers ajouts et suite : Expansion des ID Wallet
- Personnalisation Liquid Glass — Vous n’aimez pas l’éclat par défaut ? Ajustez-le.
Perspective : Ce qu’est LG (et ce qu’il n’est pas)
- Nouvel onglet en bas de Safari (accessibilité) — Un de ces ajustements « une fois qu’on l’a, on ne peut plus s’en passer ».
Journal des changements : Mise à jour de l’interface Safari
- Flux social de l’app Jeux — Une façon discrète de suivre les parties de vos amis sans la surcharge de Discord.
Noté par TMO : Liste des 8 changements
- Chats épinglés CarPlay — Touchez une fois, arrêtez de faire défiler pour toujours.
Confirmation de la fonctionnalité : Mises à niveau CarPlay
- Timing RC + date de sortie publique — La cadence semble verrouillée : RC maintenant, public le 15 septembre.
Rester à jour : RC + timing • Article sur la date de sortie
Compatibilité et mises en garde (à garder en marque-page)
- iPhones supportés : iPhone 11 et plus récents (A13 Bionic ou ultérieur). Certaines fonctionnalités Apple Intelligence nécessitent des puces plus récentes (A17 Pro+).
Vérifiez le vôtre : « L’iPhone 11 aura-t-il iOS 26 ? » • Liste complète + date
- Différences UE : La traduction en direct sur AirPods est actuellement bloquée si vous êtes dans l’UE et que votre identifiant Apple est réglé sur un pays de l’UE.
Statut actuel : Explication de la restriction UE
iOS 26 n’est pas juste un coup de pinceau ; c’est un recadrage silencieux de ce que ressent l’iPhone au quotidien. Liquid Glass donne le ton, mais ce sont les victoires cumulées — notifications plus intelligentes, filtrage d’appels et Hold Assist, un appareil photo plus simple, la nouvelle app Mots de passe, le suivi de commande Wallet — qui rendent votre téléphone plus agréable à vivre. Si vous vous lancez dès le premier jour, commencez par ajuster Liquid Glass à votre goût, configurez l’app Mots de passe, et activez le filtrage d’appels.
Essayez ensuite Visual Intelligence dans les endroits où vous travaillez déjà : Mail, Messages, Plans. Si vous êtes sur du matériel plus ancien, vous remarquerez quand même le polissage, et si vous êtes curieux d’Apple Intelligence, rappelez-vous que certaines fonctionnalités sont limitées par le matériel et la région. Pour les dates et le support des appareils, gardez nos références rapides à portée de main : timing de sortie d’iOS 26, guide de compatibilité, et un amorçage amusant sur les petites victoires dans 25 fonctionnalités sous-estimées. Mettez à jour intelligemment, sauvegardez d’abord, et profitez d’un iPhone qui s’écarte de votre chemin plus souvent qu’il ne s’y met.