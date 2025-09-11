60 neue iOS 26 Funktionen, die Sie jetzt ausprobieren sollten

Kurze Auffrischung: Apple führt iOS 26 am 15. September 2025 zusammen mit der iPhone 17-Reihe ein, wobei der finale Release Candidate bereits in den Händen der Tester ist. Die Schlagzeile ist das Liquid Glass-Redesign – glänzender, haptischer, konsistenter mit visionOS – plus intelligentere Kommunikationstools und allgemeine Verbesserungen der Lebensqualität.
Nachfolgend haben wir eine umfangreiche Liste der Top 60 Funktionen erstellt, die Sie ausprobieren können, sobald Sie das neueste iOS in den Händen halten.
Design & Sperrbildschirm
- Liquid Glass überall — Das neue Systemdesign lässt Text, Blätter und Tab-Leisten wie Schichten von… nun ja, Glas wirken. Es ist nicht nur hübsch; die Tiefenhinweise machen die Hierarchie auf einen Blick klarer.
- Adaptive Time Uhr — Ändern Sie die Größe und Position der Sperrbildschirm-Uhr, damit sie gut mit Widgets und Hintergrundbildern harmoniert – keine „Uhr verdeckt das Gesicht des Motivs“-Momente mehr.
- Räumliche Szenen-Hintergrundbilder — Fügen Sie Parallaxen-Tiefe hinzu, damit Fotos subtil „atmen“, wenn Sie Ihr iPhone neigen. Es ist geschmackvoll, nicht gimmicky.
- Offizielle iOS 26 Hintergrundbilder (4K) — Wenn Sie den Keynote-Look wünschen, sind Apples neue Hintergrundbilder gestochen scharf und in Dark Mode-Varianten erhältlich.
- Überarbeitetes Kontrollzentrum — Sauberere Schalter, bessere Lesbarkeit in Hochkontrast-/Barrierefreiheitsmodi und sinnvollere Gruppierung.
- Neue Klingeltöne + responsive Hintergrundbilder — Kleine Freuden, die das gesamte Betriebssystem wieder neu wirken lassen.
Apple Intelligence & Bildschirm-Intelligenz
- Visuelle Intelligenz — Fragen Sie Ihr iPhone, was auf dem Bildschirm zu sehen ist (denken Sie: „Was ist das für ein Gebäude?“ oder „Fassen Sie diese E-Mail zusammen.“). Es ist Apples Antwort auf „Bildschirmverständnis“.
- Intelligentere Benachrichtigungen — Relevantere Anzeige und sauberere Zusammenfassungen, damit Sie das Signal erkennen und den Lärm ignorieren.
- Ladezeit-Schätzungen — Klare, konsistente „bereit in X Minuten“-Hinweise im Kontrollzentrum und auf dem Sperrbildschirm.
Telefon & Anrufe
- Anruf-Screening — Unbekannte Anrufer erhalten Live-Transkripte; Sie entscheiden, ob es sich lohnt, abzuheben.
- Halte-Assistenz — Das iPhone wartet in der Warteschleife und benachrichtigt Sie, wenn ein Mensch dazukommt. Bewahren Sie Ihre Nerven.
- Ein-Tap-Voicemail-Spam-Meldung — Robocalls schneller triagieren und Anbieter/Apps trainieren, ohne sich durch Menüs zu graben.
Nachrichten
- Umfragen im Chat — Endlich nativ, so können Sie Essenspläne ohne Drittanbieter-Apps klären.
- Geteilte Chat-Hintergründe — Passen Sie die Stimmung eines Threads an (und synchronisieren Sie sie für alle).
- Live-Übersetzung in Nachrichten — Tippen Sie in Ihrer Sprache, sie lesen in ihrer. Es ist die humanste Übersetzungs-Benutzeroberfläche, die Apple ausgeliefert hat.
Hinweis für EU-Leser: Live-Übersetzung mit AirPods ist blockiert, wenn sich Ihr Standort und Ihre Apple ID-Region in der EU befinden. Wenn Sie es anderswo aktiviert haben, funktioniert es weiterhin, wenn Sie reisen.
Kamera & Fotos
- Überarbeitete Kamera — Sauberere Modi, schnellerer Zugriff auf die Dinge, die Sie tatsächlich berühren.
- Fotos, neu gedacht — Zwei Hauptregisterkarten – Mediathek und Sammlungen – mit sinnvollerer Organisation. Fühlt sich wieder modern an.
- HDR-Screenshots & Bildschirmaufnahmen — Ihre Aufnahmen entsprechen endlich dem, was dieses helle, Wide-Gamut-Display anzeigt.
- AirPods als Kamerafernbedienung — Machen Sie Fotos freihändig per Tippen/Sprache; perfekt für Gruppenaufnahmen oder Stativ-Framing.
- Flüssigere Leistung auf älteren Telefonen — Selbst Geräte aus der 11/12-Ära fühlen sich überraschend flink an, abgesehen von den erwarteten Kompromissen bei der Akkulaufzeit.
Safari & Passwörter
- Neue Safari-Layouts — Die Tab-Benutzeroberfläche erhielt ein Liquid Glass-Update mit einem besser erreichbaren neuen Tab-Button und flexiblen Layouts.
- Doppeltippen zum Lesezeichen setzen — Klein, entzückend; Sie werden es täglich nutzen.
- Passwörter-App (integriert) — Ein ordentlicher Erstanbieter-Tresor für Passwörter, Passkeys, WLAN-Logins und 2FA.
- Exportieren Sie Ihre Passkeys — Keine Bindung mehr; nehmen Sie Ihre Anmeldeinformationen mit.
- Autofill für Einmalcodes erweitert — Funktioniert in mehr Apps/Browsern (eine Kleinigkeit, die viel Zeit spart).
Kontrollzentrum, Energie & System
- Adaptiver Energiemodus — Das iPhone reduziert intelligent visuelle Effekte und Hintergrundaktivitäten, um die Akkulaufzeit zu verlängern, wenn es darauf ankommt.
- Update-„Sicherheitsbereich“ — iOS schafft jetzt Platz, damit OS-Updates während des Downloads nicht fehlschlagen.
- Transparenz von Liquid Glass reduzieren — Reduzieren Sie den Glanz, wenn Sie einen höheren Kontrast wünschen.
- Benutzerdefinierte Bildschirmaufnahme-Längen — Einmal einstellen und vergessen; keine unbeabsichtigten 45-Minuten-Aufnahmen mehr.
- Zeit bis zur vollständigen Ladung — Sehen Sie genau, wann Sie den Stecker ziehen und loslegen können.
Karten & Reisen
- Besuchte Orte — Eine private, automatische Liste der Orte, an denen Sie waren (nützlich zum Journaling oder zur Gedächtnisstütze).
Wallet & Bezahlen
- Universelle Bestellverfolgung in Wallet — Tippen Sie auf einen Beleg, verfolgen Sie den Lieferfortschritt über Live Activities – kein App-Wechsel.
- Digitale Pässe (US TSA) — Speichern Sie einen Pass für ausgewählte Kontrollpunkte und App-Abläufe.
- Autoschlüssel fügt weitere Autohersteller hinzu — Breitere Unterstützung bedeutet mehr „Tippen zum Entsperren & Fahren“-Momente.
- Strengere Apple Pay-Kontrollen — Schalten Sie Promo-Mahnungen aus und halten Sie die Wallet-Geräusche auf ein Minimum.
Musik & Audio
- Liedtext-Übersetzung & Aussprache — Apple Music dient auch als Sprachcoach; Karaoke ist plötzlich lehrreich.
- Playlist-Ordner in Musik — Endlich können Sie diese Roadtrip-Playlists von 2013 aufräumen.
CarPlay & Fahren
- Tapbacks in CarPlay Nachrichten — Senden Sie 👍❤️😂 vom Armaturenbrett aus, ohne eine Antwort diktieren zu müssen. Sicherer, schneller.
- Angepinnte Konversationen in CarPlay — Halten Sie Familien- oder Arbeits-Threads oben, wo sie hingehören.
- Automatisches Umschalten der AirPods auf CarPlay — Ihr Audio folgt Ihnen einfach ins Auto – kein Herumfummeln an Quellen.
Spiele & Spaß
- Neue „Spiele“-App — Ein richtiger Hub für Apple Arcade + soziales Spielen, der die Relikte des Game Centers ersetzt.
- Arcade-Tabs & Freundesaktivität — Sehen Sie, was Freunde spielen, und jagen Sie Herausforderungen in Echtzeit.
AirPods Power-Ups
- Aufnahme in Studioqualität — AirPods Pro/Max dienen auch als nahezu professionelles Ansteckmikrofon für Video und Sprache. Kreative, freuen Sie sich.
- Kamerafernbedienung (nochmals, weil es großartig ist) — Tippen Sie auf einen AirPod, um Video zu starten/stoppen oder ein Foto zu machen.
- Schlaferkennung — Passive, leichte Schlaf-Einblicke direkt von Ihren Buds.
- Live-Übersetzung (regionsbeschränkt) — Nahtlose Ohr-zu-Ohr-Übersetzungen, wenn unterstützt (siehe EU-Hinweis oben).
Nachrichten-/Telefon-Überschneidungen, die Sie tatsächlich spüren werden
- Vereinheitlichte Telefon-App — Anrufliste, Favoriten, Voicemail: sauberer, einfacher, schneller zu bedienen.
- Besserer Gruppen-Messaging-Flow — Zwischen Umfragen und intelligenteren Antworten fühlen sich große Chats endlich organisiert an, nicht chaotisch.
Kleine Dinge, die sich summieren
- Transparenz reduzieren-Schalter — Zähmen Sie Liquid Glass für einen „Pro“-Look.
- Playlist-Ordner (Musik) — Ja, noch einmal – weil Organisation wichtig ist.
- Passkey-Export (Sicherheit) — Sie werden es erst zu schätzen wissen, wenn Sie das Telefon wechseln.
- Autofill an mehr Orten — Weniger Kopieren-Einfügen von Codes = weniger Fehler.
- Intelligentere RC-Feinabstimmung — Animationen der finalen Version fühlen sich schneller und kohärenter an als frühe Betas.
- Bestellverfolgung in Wallet (nochmals) — Weil es so nützlich ist.
- Digitale IDs expandieren weiter — Mehr Staaten = weniger Plastikkarten.
- Liquid Glass Anpassung — Gefällt Ihnen der Standardglanz nicht? Stellen Sie ihn ein.
- Safaris unterer neuer Tab (Erreichbarkeit) — Eine dieser „wenn Sie es einmal haben, können Sie nicht mehr zurück“-Anpassungen.
- Spiele-App Social Feed — Eine unaufdringliche Möglichkeit, mit den Spielen von Freunden Schritt zu halten, ohne Discord-ähnlichen Overhead.
- CarPlay angepinnte Chats — Berühren Sie es einmal, hören Sie für immer auf zu scrollen.
- RC-Timing + öffentliches Veröffentlichungsdatum — Der Zeitplan scheint festzustehen: RC jetzt, öffentlich am 15. September.
Kompatibilität & Hinweise (es lohnt sich, sie zu bookmarken)
- Unterstützte iPhones: iPhone 11 und neuer (A13 Bionic oder neuer). Einige Apple Intelligence-Funktionen erfordern neuere Chips (A17 Pro+).
- EU-Unterschiede: Live-Übersetzung auf AirPods ist derzeit blockiert, wenn Sie sich in der EU befinden und Ihre Apple ID auf ein EU-Land eingestellt ist.
iOS 26 ist nicht nur ein neuer Anstrich; es ist eine leise Neuausrichtung, wie sich das iPhone im Alltag anfühlt. Liquid Glass gibt den Ton an, aber es sind die kumulativen Vorteile – intelligentere Benachrichtigungen, Anruf-Screening und Halte-Assistenz, eine einfachere Kamera, die neue Passwörter-App, die Bestellverfolgung in Wallet –, die Ihr Telefon angenehmer im Umgang machen. Wenn Sie am ersten Tag einsteigen, beginnen Sie damit, Liquid Glass nach Ihrem Geschmack einzustellen, die Passwörter-App einzurichten und das Anruf-Screening zu aktivieren.
Dann probieren Sie Visual Intelligence an Orten aus, an denen Sie bereits arbeiten: Mail, Nachrichten, Karten. Wenn Sie ältere Hardware verwenden, werden Sie die Feinabstimmung immer noch bemerken, und wenn Sie neugierig auf Apple Intelligence sind, denken Sie daran, dass einige Funktionen hardware- und regionsgebunden sind. Für Daten und Geräteunterstützung halten Sie unsere Kurzübersichten bereit: iOS 26 Veröffentlichungszeitpunkt, Kompatibilitätsleitfaden und eine unterhaltsame Einführung in kleine Vorteile in 25 unterschätzte Funktionen. Aktualisieren Sie intelligent, sichern Sie zuerst Ihre Daten und genießen Sie ein iPhone, das Ihnen öfter aus dem Weg geht, als es Ihnen im Weg steht.