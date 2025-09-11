60 neue iOS 26 Funktionen, die Sie jetzt ausprobieren sollten

Kurze Auffrischung: Apple führt iOS 26 am 15. September 2025 zusammen mit der iPhone 17-Reihe ein, wobei der finale Release Candidate bereits in den Händen der Tester ist. Die Schlagzeile ist das Liquid Glass-Redesign – glänzender, haptischer, konsistenter mit visionOS – plus intelligentere Kommunikationstools und allgemeine Verbesserungen der Lebensqualität.

Nachfolgend haben wir eine umfangreiche Liste der Top 60 Funktionen erstellt, die Sie ausprobieren können, sobald Sie das neueste iOS in den Händen halten.

Design & Sperrbildschirm

Apple Intelligence & Bildschirm-Intelligenz

Visuelle Intelligenz — Fragen Sie Ihr iPhone, was auf dem Bildschirm zu sehen ist (denken Sie: „Was ist das für ein Gebäude?“ oder „Fassen Sie diese E-Mail zusammen.“). Es ist Apples Antwort auf „Bildschirmverständnis“.

Was es tut: iOS 26 vs. iOS 18: 8 Änderungen • Tiefer Einblick

Intelligentere Benachrichtigungen — Relevantere Anzeige und sauberere Zusammenfassungen, damit Sie das Signal erkennen und den Lärm ignorieren.

Kontext: RC-Übersicht (intelligentere Benachrichtigungen)

Ladezeit-Schätzungen — Klare, konsistente „bereit in X Minuten“-Hinweise im Kontrollzentrum und auf dem Sperrbildschirm.

Von TMO bemerkt: Zusammenfassung der Akku-/Lade-Optimierungen



Telefon & Anrufe

Anruf-Screening — Unbekannte Anrufer erhalten Live-Transkripte; Sie entscheiden, ob es sich lohnt, abzuheben.

Was ist neu: Anruf-Screening + Halte-Assistenz

Halte-Assistenz — Das iPhone wartet in der Warteschleife und benachrichtigt Sie, wenn ein Mensch dazukommt. Bewahren Sie Ihre Nerven.

Mehr Details: WWDC Highlights-Liste

Ein-Tap-Voicemail-Spam-Meldung — Robocalls schneller triagieren und Anbieter/Apps trainieren, ohne sich durch Menüs zu graben.

Warum es wichtig ist: Übersicht der Spam-Tools

Nachrichten

Umfragen im Chat — Endlich nativ, so können Sie Essenspläne ohne Drittanbieter-Apps klären.

Vorschau: Gruppenchats werden intelligenter • Unterschätzte Funktionen

Geteilte Chat-Hintergründe — Passen Sie die Stimmung eines Threads an (und synchronisieren Sie sie für alle).

Ausblick: Berichterstattung über Nachrichten-Upgrade

Live-Übersetzung in Nachrichten — Tippen Sie in Ihrer Sprache, sie lesen in ihrer. Es ist die humanste Übersetzungs-Benutzeroberfläche, die Apple ausgeliefert hat.



Funktionskontext: Apple Intelligence & Kommunikation

Hinweis für EU-Leser: Live-Übersetzung mit AirPods ist blockiert, wenn sich Ihr Standort und Ihre Apple ID-Region in der EU befinden. Wenn Sie es anderswo aktiviert haben, funktioniert es weiterhin, wenn Sie reisen.

Details: EU-Beschränkung erklärt

Kamera & Fotos

Überarbeitete Kamera — Sauberere Modi, schnellerer Zugriff auf die Dinge, die Sie tatsächlich berühren.

Was sich geändert hat: Liste der 8 großen Änderungen

Fotos, neu gedacht — Zwei Hauptregisterkarten – Mediathek und Sammlungen – mit sinnvollerer Organisation. Fühlt sich wieder modern an.

Anleitung: WWDC Funktionen-Zusammenfassung

HDR-Screenshots & Bildschirmaufnahmen — Ihre Aufnahmen entsprechen endlich dem, was dieses helle, Wide-Gamut-Display anzeigt.

So funktioniert es: HDR-Screenshot-Option

AirPods als Kamerafernbedienung — Machen Sie Fotos freihändig per Tippen/Sprache; perfekt für Gruppenaufnahmen oder Stativ-Framing.

Funktion entdeckt: AirPods Beta fügt Kamerafernbedienung hinzu

Flüssigere Leistung auf älteren Telefonen — Selbst Geräte aus der 11/12-Ära fühlen sich überraschend flink an, abgesehen von den erwarteten Kompromissen bei der Akkulaufzeit.

Praxistest: TMOs „älteres iPhone“-Check

Safari & Passwörter

Kontrollzentrum, Energie & System

Adaptiver Energiemodus — Das iPhone reduziert intelligent visuelle Effekte und Hintergrundaktivitäten, um die Akkulaufzeit zu verlängern, wenn es darauf ankommt.

Warum es hilft: Unterschätzte Funktion #8

Update-„Sicherheitsbereich“ — iOS schafft jetzt Platz, damit OS-Updates während des Downloads nicht fehlschlagen.

Neues Verhalten: Speicherfreigabe

Transparenz von Liquid Glass reduzieren — Reduzieren Sie den Glanz, wenn Sie einen höheren Kontrast wünschen.

Wo Sie es finden: Unterschätzte Funktionen

Benutzerdefinierte Bildschirmaufnahme-Längen — Einmal einstellen und vergessen; keine unbeabsichtigten 45-Minuten-Aufnahmen mehr.

Tipp:* Liste der unterschätzten Funktionen

Zeit bis zur vollständigen Ladung — Sehen Sie genau, wann Sie den Stecker ziehen und loslegen können.

Von TMO entdeckt: Zusammenfassung der Akku-Optimierungen

Karten & Reisen

Besuchte Orte — Eine private, automatische Liste der Orte, an denen Sie waren (nützlich zum Journaling oder zur Gedächtnisstütze).

Rollout-Einschränkung (EU): Geschichte der regulatorischen Verzögerung

Wallet & Bezahlen

Universelle Bestellverfolgung in Wallet — Tippen Sie auf einen Beleg, verfolgen Sie den Lieferfortschritt über Live Activities – kein App-Wechsel.

Erster Blick: Bestellverfolgung in Wallet

Digitale Pässe (US TSA) — Speichern Sie einen Pass für ausgewählte Kontrollpunkte und App-Abläufe.

Rollout-Detail: Wallet-freies Leben

Autoschlüssel fügt weitere Autohersteller hinzu — Breitere Unterstützung bedeutet mehr „Tippen zum Entsperren & Fahren“-Momente.

Markenerweiterung: Autoschlüssel wird breiter

Strengere Apple Pay-Kontrollen — Schalten Sie Promo-Mahnungen aus und halten Sie die Wallet-Geräusche auf ein Minimum.

Hinweis: Wallet-Updates-Geschichte

Musik & Audio

Liedtext-Übersetzung & Aussprache — Apple Music dient auch als Sprachcoach; Karaoke ist plötzlich lehrreich.

Funktionsübersicht: „iPhone als Karaoke-Mikrofon“

Playlist-Ordner in Musik — Endlich können Sie diese Roadtrip-Playlists von 2013 aufräumen.

Wo es sich befindet: Unterschätzte Funktionen

CarPlay & Fahren

Tapbacks in CarPlay Nachrichten — Senden Sie 👍❤️😂 vom Armaturenbrett aus, ohne eine Antwort diktieren zu müssen. Sicherer, schneller.

Funktionsbestätigung: CarPlay „meistgewünschte“ Funktion landet

Angepinnte Konversationen in CarPlay — Halten Sie Familien- oder Arbeits-Threads oben, wo sie hingehören.

Gleiche Quelle: CarPlay-Upgrades

Automatisches Umschalten der AirPods auf CarPlay — Ihr Audio folgt Ihnen einfach ins Auto – kein Herumfummeln an Quellen.

AirPods-Funktionsliste: 7 neue AirPods-Tricks

Spiele & Spaß

Neue „Spiele“-App — Ein richtiger Hub für Apple Arcade + soziales Spielen, der die Relikte des Game Centers ersetzt.

Was zu erwarten ist: Spiele-App kommt

Arcade-Tabs & Freundesaktivität — Sehen Sie, was Freunde spielen, und jagen Sie Herausforderungen in Echtzeit.

UI-Änderungen bemerkt: Liste der 8 Änderungen

AirPods Power-Ups

Nachrichten-/Telefon-Überschneidungen, die Sie tatsächlich spüren werden

Vereinheitlichte Telefon-App — Anrufliste, Favoriten, Voicemail: sauberer, einfacher, schneller zu bedienen.

Geänderte Layouts: 8 spürbare Änderungen

Besserer Gruppen-Messaging-Flow — Zwischen Umfragen und intelligenteren Antworten fühlen sich große Chats endlich organisiert an, nicht chaotisch.

Funktionsvorschau: Nachrichten-Upgrade

Kleine Dinge, die sich summieren

Kompatibilität & Hinweise (es lohnt sich, sie zu bookmarken)

Unterstützte iPhones: iPhone 11 und neuer (A13 Bionic oder neuer). Einige Apple Intelligence-Funktionen erfordern neuere Chips (A17 Pro+).

Überprüfen Sie Ihres: „Bekommen iPhone 11 iOS 26?“ • Vollständige Liste + Datum



Aktueller Status: EU-Beschränkung erklärt

iOS 26 ist nicht nur ein neuer Anstrich; es ist eine leise Neuausrichtung, wie sich das iPhone im Alltag anfühlt. Liquid Glass gibt den Ton an, aber es sind die kumulativen Vorteile – intelligentere Benachrichtigungen, Anruf-Screening und Halte-Assistenz, eine einfachere Kamera, die neue Passwörter-App, die Bestellverfolgung in Wallet –, die Ihr Telefon angenehmer im Umgang machen. Wenn Sie am ersten Tag einsteigen, beginnen Sie damit, Liquid Glass nach Ihrem Geschmack einzustellen, die Passwörter-App einzurichten und das Anruf-Screening zu aktivieren.

Dann probieren Sie Visual Intelligence an Orten aus, an denen Sie bereits arbeiten: Mail, Nachrichten, Karten. Wenn Sie ältere Hardware verwenden, werden Sie die Feinabstimmung immer noch bemerken, und wenn Sie neugierig auf Apple Intelligence sind, denken Sie daran, dass einige Funktionen hardware- und regionsgebunden sind. Für Daten und Geräteunterstützung halten Sie unsere Kurzübersichten bereit: iOS 26 Veröffentlichungszeitpunkt, Kompatibilitätsleitfaden und eine unterhaltsame Einführung in kleine Vorteile in 25 unterschätzte Funktionen. Aktualisieren Sie intelligent, sichern Sie zuerst Ihre Daten und genießen Sie ein iPhone, das Ihnen öfter aus dem Weg geht, als es Ihnen im Weg steht.