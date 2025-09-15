Update auf iOS 26 nicht möglich? So beheben Sie das Problem.

iOS 26 ist offiziell verfügbar, aber nicht jeder sieht das Update sofort. Wenn Ihr iPhone die neue Version nicht installieren möchte, machen Sie sich keine Sorgen – es gibt mehrere Gründe dafür, und die meisten davon sind einfach zu beheben. Wir erklären Ihnen, was Sie überprüfen sollten und wie Sie Ihr Gerät aktualisieren können.

1. Prüfen Sie, ob Ihr iPhone iOS 26 unterstützt

Nicht jedes iPhone kann iOS 26 ausführen. Apple stellt jedes Jahr die Unterstützung für ältere Hardware ein. Stellen Sie sicher, dass Ihr Modell noch auf der Kompatibilitätsliste steht. Sie können dies in unserem Kompatibilitätsleitfaden für iOS 26 überprüfen.

Wenn Ihr Gerät nicht unterstützt wird, bleiben Sie bei Ihrer aktuellen Version. Wenn dies der Fall ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Speicherplatz haben

iOS-Updates benötigen normalerweise 8–10 GB freien Speicherplatz zum Herunterladen und Installieren. Wenn Ihr iPhone fast voll ist, schaffen Sie Platz, indem Sie ungenutzte Apps löschen, Fotos in iCloud auslagern oder große Dateien auf Ihren Computer verschieben.

Tipp: Überprüfen Sie Ihren Speicherplatz unter Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher.

3. Starten Sie Ihr iPhone neu und versuchen Sie es erneut

Es klingt einfach, aber ein Neustart behebt temporäre Fehler, die das Update blockieren könnten.

Halten Sie die Seitentaste + Lautstärketaste gedrückt, bis „Ausschalten“ angezeigt wird.

Schalten Sie das Telefon wieder ein und überprüfen Sie Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate erneut.

4. Überprüfen Sie Ihre WLAN-Verbindung

Updates werden nicht über schwaches oder instabiles WLAN heruntergeladen. Verbinden Sie sich mit einem starken, privaten Netzwerk (Heim-WLAN ist am besten) und versuchen Sie es erneut.

Wenn Ihr Router Probleme macht, setzen Sie ihn zurück. Oder wechseln Sie zu einem anderen vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerk.

Wenn sich das Update nicht drahtlos installieren lässt, schließen Sie Ihr iPhone an einen Mac oder PC an:

Auf einem Mac mit macOS Catalina oder neuer öffnen Sie den Finder. Auf älteren Macs oder unter Windows öffnen Sie iTunes. Verbinden Sie Ihr iPhone mit einem Kabel. Wählen Sie Ihr Gerät im Finder/iTunes aus. Klicken Sie auf Nach Update suchen.

Laden Sie iOS 26 von dort herunter und installieren Sie es.

Diese Methode ist auch nützlich, wenn Ihr iPhone wenig Speicherplatz hat.

6. Deaktivieren Sie Beta-Profile

Wenn Sie die iOS 26 Beta getestet haben, kann ein verbleibendes Beta-Profil die öffentliche Veröffentlichung blockieren.

Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > VPN & Geräteverwaltung. Entfernen Sie alle Beta-Profile. Starten Sie Ihr iPhone neu und suchen Sie erneut nach Updates.

Benötigen Sie Hilfe beim Verlassen der Beta? Folgen Sie unserem Leitfaden zu wie Sie sicher von iOS 26 auf iOS 18 downgraden — die Schritte zur Abmeldung sind die gleichen.

7. Geben Sie Systemressourcen frei

Manchmal können Bedienungshilfen, Hintergrund-Downloads oder der Stromsparmodus die Dinge verlangsamen. Versuchen Sie, den Stromsparmodus (Einstellungen > Batterie) vor dem Update zu deaktivieren.

8. Überprüfen Sie die Apple-Server

Es ist möglich, dass das Problem nicht bei Ihnen liegt. Wenn ein neues iOS veröffentlicht wird, werden Apples Server mit Anfragen überflutet. Wenn Millionen von Menschen gleichzeitig herunterladen, können Updates ins Stocken geraten.

Warten Sie in diesem Fall einige Stunden und versuchen Sie es erneut.

9. Letzter Ausweg: Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Wenn nichts davon funktioniert, setzen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres iPhones zurück.

Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > iPhone übertragen oder zurücksetzen > Zurücksetzen > Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.

Dadurch werden gespeicherte WLAN-Passwörter gelöscht, stellen Sie also sicher, dass Sie diese kennen, bevor Sie dies tun.

Fazit

Wenn Sie nicht auf iOS 26 aktualisieren können, liegt es meist an drei Dingen: Ihr iPhone wird nicht unterstützt, Sie haben nicht genügend Speicherplatz oder Apples Server sind ausgelastet. Beginnen Sie mit den schnellen Lösungen — starten Sie Ihr Telefon neu, schaffen Sie Speicherplatz, verbinden Sie sich mit einem stabilen WLAN — und wenn das fehlschlägt, verwenden Sie einen Computer zur Installation.

Für weitere Informationen darüber, was iOS 26 bietet, lesen Sie unseren vollständigen Überblick über die Funktionen von iOS 26. Und wenn Sie neugierig auf iPhone-Hardware sind, die mit iOS 26 ausgeliefert wird, sehen Sie sich unseren Leitfaden zu den Funktionen und Preisen des iPhone 17 an.