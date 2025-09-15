Impossible de mettre à jour vers iOS 26 ? Voici comment résoudre le problème

iOS 26 est officiellement disponible, mais tout le monde ne voit pas la mise à jour immédiatement. Si votre iPhone refuse d’installer la nouvelle version, ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs raisons à cela, et la plupart sont faciles à résoudre. Examinons ce qu’il faut vérifier et comment mettre à jour votre appareil.

1. Vérifiez si votre iPhone prend en charge iOS 26

Tous les iPhone ne peuvent pas exécuter iOS 26. Apple abandonne le support des anciens matériels chaque année. Assurez-vous que votre modèle figure toujours sur la liste de compatibilité. Vous pouvez vérifier dans notre guide de compatibilité iOS 26.

Si votre appareil n’est pas pris en charge, vous êtes bloqué sur votre version actuelle. S’il l’est, passez à l’étape suivante.

2. Assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace de stockage

Les mises à jour iOS nécessitent généralement 8 à 10 Go d’espace libre pour être téléchargées et installées. Si votre iPhone est presque plein, libérez de l’espace en supprimant les applications inutilisées, en déchargeant les photos vers iCloud ou en déplaçant les gros fichiers vers votre ordinateur.

Conseil : Vérifiez votre stockage sous Réglages > Général > Stockage iPhone.

3. Redémarrez votre iPhone et réessayez

Cela semble simple, mais un redémarrage élimine les dysfonctionnements temporaires qui pourraient bloquer la mise à jour.

Maintenez enfoncés le bouton latéral + le bouton de volume jusqu’à ce que « glisser pour éteindre » apparaisse.

Rallumez le téléphone et vérifiez Réglages > Général > Mise à jour logicielle à nouveau.

4. Vérifiez votre connexion Wi-Fi

Les mises à jour ne se téléchargeront pas sur un Wi-Fi faible ou instable. Connectez-vous à un réseau privé et puissant (le Wi-Fi domestique est idéal) et réessayez.

Si votre routeur fait des siennes, réinitialisez-le. Ou basculez vers un autre réseau Wi-Fi de confiance.

Si la mise à jour refuse de s’installer par voie hertzienne, branchez votre iPhone sur un Mac ou un PC :

Sur un Mac exécutant macOS Catalina ou version ultérieure, ouvrez le Finder. Sur les anciens Mac ou Windows, ouvrez iTunes. Connectez votre iPhone avec un câble. Sélectionnez votre appareil dans Finder/iTunes. Cliquez sur rechercher une mise à jour.

Téléchargez et installez iOS 26 à partir de là.

Cette méthode est également utile si votre iPhone manque d’espace.

6. Désactivez les profils bêta

Si vous testiez la version bêta d’iOS 26, un profil bêta résiduel peut bloquer la version publique.

Allez dans Réglages > Général > VPN et gestion d’appareils. Supprimez tous les profils bêta. Redémarrez votre iPhone et vérifiez à nouveau les mises à jour.

Besoin d’aide pour quitter la bêta ? Suivez notre guide sur comment rétrograder d’iOS 26 vers iOS 18 en toute sécurité — les étapes pour se désinscrire sont les mêmes.

7. Libérez les ressources système

Parfois, les fonctionnalités d’accessibilité, les téléchargements en arrière-plan ou le mode économie d’énergie peuvent ralentir les choses. Essayez de désactiver le Mode économie d’énergie (Réglages > Batterie) avant la mise à jour.

8. Vérifiez les serveurs d’Apple

Il est possible que le problème ne vienne pas de votre côté. Lorsqu’un nouvel iOS est lancé, les serveurs d’Apple sont inondés de demandes. Si des millions de personnes téléchargent en même temps, les mises à jour peuvent se bloquer.

Dans ce cas, attendez quelques heures et réessayez.

9. Dernier recours : réinitialisez les paramètres réseau

Si rien de ce qui précède ne fonctionne, réinitialisez les paramètres réseau de votre iPhone.

Allez dans Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone > Réinitialiser > Réinitialiser les réglages réseau.

Cela efface les mots de passe Wi-Fi enregistrés, alors assurez-vous de les connaître avant de faire cela.

Conclusion

Si vous ne pouvez pas mettre à jour vers iOS 26, cela se résume généralement à trois choses : votre iPhone n’est pas pris en charge, vous n’avez pas assez d’espace de stockage, ou les serveurs d’Apple sont occupés. Commencez par les solutions rapides — redémarrez votre téléphone, libérez de l’espace, connectez-vous à un Wi-Fi solide — et si cela échoue, utilisez un ordinateur pour installer.

Pour en savoir plus sur ce qu’apporte iOS 26, consultez notre récapitulatif complet des fonctionnalités d’iOS 26. Et si vous êtes curieux du matériel iPhone livré avec iOS 26 d’origine, consultez notre guide sur les fonctionnalités et le prix de l’iPhone 17.