Hoe je geen geluid voor tekstberichten, toetsenbord en e-mails na iOS 26 kunt oplossen

Sommige iPhone-gebruikers die hebben geüpdatet naar iOS 26 melden dat ze geluid verliezen voor inkomende berichten, toetsenbordklikken en e-mailmeldingen. Meldingen komen nog steeds binnen, maar de telefoon blijft stil. Gelukkig is dit meestal een instellingsprobleem in plaats van een hardwarefout.

Zo krijg je je geluid terug.

1. Controleer de Stille Schakelaar

Aan de linkerkant van je iPhone, boven de volumeknoppen, zit de fysieke Stille schakelaar. Als deze naar beneden is geklapt richting de achterkant van de telefoon, staat je apparaat in stille modus.

Klap de schakelaar naar voren (richting het scherm) om het geluid weer aan te zetten.

Als de schakelaar er goed uitziet maar je nog steeds geen geluid hebt, schakel hem dan een paar keer heen en weer. Sommige gebruikers ontdekten dat dit hun waarschuwingsgeluiden herstelde.

Dit probleem lijkt op andere iOS 26-eigenaardigheden zoals pictogrammen die wazig verschijnen of meldingen die niet correct worden weergegeven.

2. Zorg Ervoor dat Niet Storen Niet Aan Staat

iOS 26 plaatst Niet Storen en andere Focusmodi in het Bedieningspaneel.

Veeg naar beneden vanaf de rechterbovenhoek.

Zoek naar het wassende maanicoontje .

. Als het oplicht, is Niet Storen actief en zal het bericht-, mail- en toetsenbordgeluiden dempen. Tik er eenmaal op om het uit te schakelen.

Als je nieuw bent met Focus in iOS 26, kun je ook andere aanpassingsopties verkennen zoals de klok groter maken op iPhone of aangepaste sluimerduur instellen voor alarmen.

3. Herstart Je iPhone

Als noch de stille schakelaar noch Niet Storen de stilte verklaart, herstart dan je iPhone. Een snelle herstart wist kleine storingen die kunnen optreden na een update. Een geforceerde herstart is nog beter omdat het systeemprocessen herlaadt die een normale herstart niet altijd raakt.

4. Reset Alle Instellingen (Indien Nodig)

Nog steeds geen geluid? Probeer systeeminstellingen te resetten zonder gegevens te wissen:

Ga naar Instellingen → Algemeen → iPhone overdragen of resetten → Reset → Reset alle instellingen.

Dit wist aangepaste voorkeuren (zoals wifi-wachtwoorden) maar houdt je apps en bestanden veilig. Het is dezelfde reset die vaak Face ID die niet werkt of Bluetooth-problemen oplost.

Samenvatting

De meeste geluidsproblemen na iOS 26 komen door de stille schakelaar of de Niet Storen-modus die actief is. Zet de schakelaar om, controleer het maanicoontje en herstart je telefoon. In hardnekkige gevallen zou het resetten van instellingen je waarschuwingen en toetsenbordklikken terug moeten brengen. Als niets helpt, kijk je mogelijk naar een dieper systeemprobleem zoals die behandeld in ons overzicht van alle gerapporteerde iOS 26-problemen.

FAQ

Heeft dit ook invloed op beltonen? Meestal niet. De meeste gebruikers horen nog steeds inkomende oproepen — het zijn tekst-, e-mail- en toetsenbordgeluiden die worden gedempt. Kan dit een hardwareprobleem zijn? Zelden. Als geluid werkt in video’s en gesprekken maar niet voor meldingen, zijn het bijna altijd software-instellingen. Zal Apple dit oplossen in een update? Apple kan gerelateerde meldingsbugs patchen in iOS 26.0.1, maar de stille schakelaar en Focusmodus zijn de meest voorkomende boosdoeners.



